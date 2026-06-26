『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』アニバーサリー　イベント＆キャンペーンの情報を公開！

株式会社カプコン

iOS/Android『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』は、2026年6月27日（土）に正式サービスを開始してから２年を迎えます。 アニバーサリーの記念日に先駆け本日2026年6月26日（金）よりイベント＆キャンペーンを紹介するアニバーサリー特設サイトを公開いたします。

【アニバーサリー特設サイト】

https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/ja-jp/2nd_anniversary/

【App Store】

https://apps.apple.com/jp/app/id1591864714

【Google play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.android.mhpuzzle

【公式サイト】

https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/

■「２周年記念ログインボーナス」を配布！

2026年6月27日（土）11:00より、「２周年記念ログインボーナス」を配布予定！

ゲームにログインして「ゴールデンパーカー」などの豪華な報酬を獲得しよう！

ログインボーナス報酬イメージログインボーナス【配布期間】

2026年6月27日（土）11:00～2026年7月18日（土）11:00

※2026年7月18日（土）11:00までに初回のログインをする必要があります。

※「ゴールデンパーカー」を入手するには7日間ログインする必要があります。

■「ミラボレアス」が初登場するイベント「黒龍<亡国の戦士>」が開催！

本日2026年6月26日（金）11:00より、イベント「黒龍<亡国の戦士>」が配信開始！

通常クエストかマスタークエストを進めるとミラボレアスが乱入してくることがあります！

撃退すればポイントや素材を大量ゲットのチャンス！

イベントに参加して新しい仲間「ベランテ」を島にお迎えしたり、「黒龍ネコウェポン」などの豪華な報酬を獲得しよう！

【イベント「黒龍<亡国の戦士>」ショートPV】[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=M1WuNeqmzd0 ]【イベント報酬】ベランテイベント報酬イメージイベント報酬一覧

※一部の報酬を入手するには「シーズンチケット」（税込760円）の購入が必要になります。

【開催期間】

2026年6月26日（金）11:00～2026年7月6日（月）11:00

■ゲーム内アイテムが入手できる「2周年記念キャンペーンコード」を配布！

2周年を記念して2222ジェムやゲーム内アイテムがもらえるキャンペーンコードを配布中！

【配布期間】

2026年6月26日（金）～2026年8月22日(土)

※キャンペーンコード入力方法等の情報はアニバーサリー特設サイト

https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/ja-jp/2nd_anniversary/

をご参照ください。

■『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』の概要

モンスターハンターのパズルゲームがスマートフォン向けゲームアプリとして登場！

舞台はアイルーたちの不思議な世界。

島のアイルーを助けるため、爽快マッチ３パズルで迫りくるモンスターに立ち向かえ！

アイルーの頼みごとを解決して、荒廃した島に活気を取り戻そう！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=6s8kzEXWkRo ]

タイトル名：モンスターハンターパズル アイルーアイランド

ジャンル：マッチ３パズル

対応機種：スマートフォン（iOS / Android）

配信日：好評配信中

アクセス方法:

【App Store】

https://apps.apple.com/jp/app/id1591864714

【Google Play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.android.mhpuzzle

プレイ料金：基本無料（ゲーム内課金あり）

公式サイト：https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/

公式X：https://x.com/MHPuzzles

著作権表記：

(C)CAPCOM

※当プレスリリースに記載されたイベント、キャンペーン等の情報は開発中のものであり予告なく変更になる可能性があります。