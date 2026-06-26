卒業記念やノベルティに！オリジナルプリント.jpが時計など名入れ新商品5種を発売

株式会社イメージ・マジック

株式会社イメージ・マジック(https://imagemagic.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260625_artec)（東京都文京区、代表取締役社長：山川 誠）が展開する2,200種類以上のアイテムを取り扱うオンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp(https://originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260625_artec)」は、2026年6月25日より、記念品やノベルティに最適な【新商品5種(https://originalprint.jp/new-item?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260625_artec)】の取り扱いを開始しました。 本商品は、多機能なデジタル時計や持ちやすい八角木箸などに、1点からオリジナルデザインの名入れが可能です。

記念品やノベルティに最適な名入れアイテムが新登場

株式会社イメージ・マジックが運営する「オリジナルプリント.jp」は、Tシャツやバッグ、マグカップ、スマホケースなど、圧倒的なアイテム数から選んで自分だけのオリジナルグッズを制作できるオンデマンドプリントサービスです。

今回、記念品やギフト、企業の販促品として実用性の高いアイテム5種が新たに加わりました。

■ アーテック 八角木箸(https://originalprint.jp/kitchen/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%83%E3%82%AF%20%E5%85%AB%E8%A7%92%E6%9C%A8%E7%AE%B8?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260625_artec)

面が多くて持ちやすく、転がりにくい八角木箸です。手の小さな子どもでも扱いやすい16.5cmサイズで正しい持ち方を学ぶことができます。末広がりの「八」で縁起が良い木製箸は、卒園記念や卒業記念品といった門出のお祝いギフトに最適です。

最小ロット5点から、レーザー刻印でオリジナルデザインを作成できます。

■ アーテック PUパスケース(https://originalprint.jp/zakka/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%83%E3%82%AF%20PU%E3%83%91%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260625_artec)

すっきりとしたミニマルなデザインのパスケースです。社員証や定期券、ICカード類をスマートに持ち運べます。高級感のあるPUレザー仕様で、企業ノベルティや記念品、物販グッズに最適です。

最小ロット30点から、箔押しで高級感のある仕上がりのオリジナルパスケースをご注文可能です。

■ アーテック カラーチェンジクロック(https://originalprint.jp/clock/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%83%E3%82%AF%20%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260625_artec)

7色LEDライトが鮮やかに変化する、多機能なスクエア型のカラーチェンジクロックです。時刻表示だけでなく、便利なカレンダー付き＆温度計付きで、日常の体調管理にも大活躍します。8種類のアラーム音とスヌーズ機能を備えた目覚まし時計（アラームクロック）としても優秀です。

1点から作成可能で、記念品や販促用のノベルティ、お洒落な置き時計・デジタル時計に最適です。

■ アーテック 2WAYフォトフレームクロック(https://originalprint.jp/clock/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%83%E3%82%AF%202WAY%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260625_artec)

お気に入りの写真を飾りながら時間も確認できる、スタイリッシュなフォトフレームクロックです。

縦置き・横置きのどちらにも対応する2WAY仕様で、お部屋のスペースに合わせて自由に配置できます。画面には時刻だけでなく、日付・曜日・アラーム・温度計・スヌーズの5つの機能がついた便利なデジタル時計を搭載しています。インテリアに馴染むシンプルなデザインなので、リビングやデスク周りを彩るおしゃれな置き時計・写真立てとして大活躍します。1点からオリジナルデザインに対応します。

■ アーテック ワイヤレス充電機能付きウッド調マルチクロック(https://originalprint.jp/clock/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%83%E3%82%AF%20%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AC%E3%82%B9%E5%85%85%E9%9B%BB%E6%A9%9F%E8%83%BD%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%82%A6%E3%83%83%E3%83%89%E8%AA%BF%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260625_artec)

温かみのある木目調で、オフィスや自宅に美しく馴染むマルチクロックです。

スマホを天面に置くだけでワイヤレス充電が可能です。

時刻・日付・温度・湿度のすべてがひと目でわかる実用的なマルチ表示を採用しており、さらにアラーム機能や、お好みに合わせて選べる表示モード切替も搭載しています。

1点からオリジナルグッズとして作成可能です。

【商品概要】

商品名：

アーテック 八角木箸(https://originalprint.jp/kitchen/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%83%E3%82%AF%20%E5%85%AB%E8%A7%92%E6%9C%A8%E7%AE%B8?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260625_artec)（最小ロット：5点 / レーザー刻印）

アーテック PUパスケース(https://originalprint.jp/zakka/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%83%E3%82%AF%20PU%E3%83%91%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260625_artec)（最小ロット：30点 / 箔押し）

アーテック カラーチェンジクロック(https://originalprint.jp/clock/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%83%E3%82%AF%20%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260625_artec)

アーテック 2WAYフォトフレームクロック(https://originalprint.jp/clock/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%83%E3%82%AF%202WAY%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260625_artec)

アーテック ワイヤレス充電機能付きウッド調マルチクロック(https://originalprint.jp/clock/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%83%E3%82%AF%20%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AC%E3%82%B9%E5%85%85%E9%9B%BB%E6%A9%9F%E8%83%BD%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%82%A6%E3%83%83%E3%83%89%E8%AA%BF%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260625_artec)

（時計3種最小ロット：1点 / UV硬化インクジェットプリント）

受注開始日：2026年6月25日（木曜日）

価格：5,945円～（税込・プリント代込）

素材：

八角木箸 / 木（栗） PUパスケース / PU

カラーチェンジクロック・2WAYフォトフレームクロック / ABS

ワイヤレス充電機能付きウッド調マルチクロック / MDF

注文方法：商品ページの「デザインツール」より入稿

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《オンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp」について》

株式会社イメージ・マジックが運営する「オリジナルプリント.jp」は、Tシャツやバッグ、マグカップなど、2,200種類以上のアイテムから選んで自分だけのオリジナルグッズを制作できるオンデマンドプリントサービスです。

1点からの小ロット注文から法人向けの大量生産まで幅広く対応しており、Web上の「デザインツール」を使えば専門知識不要で誰でも簡単にデータ作成が可能です。

公式サイト：https://originalprint.jp/(https://originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260625_artec)

Instagram：@originalprint.jp(https://www.instagram.com/originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260625_artec)

X：@original_print(https://x.com/original_print?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260625_artec)

《運営会社：株式会社イメージ・マジックについて》

1995年の創業以来、「必要なものを必要な分だけ作る」を推進し、オンデマンドプリントに関する各種サービス・ソリューションを展開しているソリューションカンパニー。

雑貨やアパレル製品にオリジナルプリントできる自社ECサイト「オリジナルプリント.jp」のほか、国内最大級のアパレル会社、EC会社や国内外大手メーカーとのビジネス連携も行っており、デザインツールの提供や商品の製造・出荷など各種ソリューション事業の展開を行っている。

SDGsの中でも、ゴール12の「つくる責任つかう責任」を最も貢献できる重点項目としてとらえてESG経営を進め、環境負荷の少ないモノづくりに貢献できる仕組み作りに積極的に取り組んでいる。

会社概要

社名：株式会社イメージ・マジック（東証上場：7793）

代表：山川 誠

資本金：3億4,796万円（2025年12月末現在）

本社：東京都文京区小石川1-3-11 ライジングプラザ後楽園6F

コーポレートサイト：https://imagemagic.jp/(https://imagemagic.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260625_artec)