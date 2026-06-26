【イオンリテール】７月１０日（金）「イオンスタイル三ツ境」オープン

イオン株式会社

イオンリテールは７月１０日（金）、横浜市瀬谷区に「イオンスタイル三ツ境」（以下、当店）を オープンします。

当店の前身は１９７７年１１月、「忠実屋三ツ境店」として開店し、１９９４年３月に「ダイエー三ツ境店」、２０１９年７月には「イオンフードスタイル三ツ境店」に屋号を変え、約４８年にわたり地域とともに歩んできた店舗です。このたび、当社が運営する「イオンスタイル三ツ境」に生まれ変わります。

当店は、相模鉄道三ツ境駅から徒歩約４分の場所に位置します。交通アクセスが充実し、相鉄線による都心への直通運転も運行され、利便性が向上しています。また、横浜市瀬谷区は住宅地や緑地、学校が多く子育て中のファミリーに人気のエリアとなっています。

今回のオープンにあたり、当店はショッピングセンター（ＳＣ）の核店舗として出店し、お客さまの変化に寄り添い、商品や売場、サービスなど地域のあらゆるニーズを満たすスーパーマーケットを展開します。品質、価格での安心感に加え、美味しさ、楽しさといった体験価値を高め、地域の皆さまの豊かなくらしに貢献してまいります。

【イオンスタイル三ツ境 トピックス】

◇豊かな暮らしと健康維持を叶える、“フード＆ドラッグ”型の店舗

◇旬の鮮魚を毎日提案。対面販売の魚は刺身や鮨、魚総菜でも提供

◇鮮度にこだわった旬の野菜やフルーツ、スイーツを豊富に取り揃え

◇ファミリー層に向けて、精肉や毎日の食卓に便利な手づくり総菜などを充実

いつも立ち寄りたくなる「おいしい出会い」が詰まったお店

食品売場は生鮮や総菜を強化し、特に迫力のある鮮魚売場と精肉売場、旬のカットフルーツやスイーツの拡充、店内で焼き上げたパンやピッツァの販売などを通じて、新たな買物体験を提供します。

◆鮮魚売場は、豊洲市場を中心に鮮度にこだわった魚を対面販売にて毎日提供します。旬の丸魚や鮮魚を三枚おろしや切身などの調理もご要望に応じて承ります。また、当社自慢のまぐろやサーモンを盛り込んだ刺身や鮨、魚総菜の提案も合わせて、訪れるたびにワクワクする売場を演出します。

◆野菜・果物売場は、神奈川県産や横浜市内産の地場野菜の取り扱いを増やすほか、新鮮な オーガニック野菜を積極的に展開します。店内加工のカットフルーツ、季節の果実を使ったスイーツも新たにラインアップし、ひと味違った魅力を感じていただけます。

◆精肉売場は、４等級以上の黒毛和牛「匠和牛」やタスマニアビーフをはじめ、純輝鶏、うまみ和豚など、品質にこだわったトップバリュ商品を幅広く取り揃えます。また、ニーズが高まる「ステーキ」「焼肉」「トンテキ」「やきとり」に加え、タイパ・コスパ重視の「ドカ盛り」「簡便調理」の品揃えを充実し、買い回りやすさと売場の魅力を高めています。

◆総菜売場は、即食需要にお応えし、クロワッサンのサンドイッチや「太陽メロンパン」、店内で 焼き上げた手づくりピッツァを充実します。また、店内で調理する国産鶏使用の焼鳥を展開するほか、店内で販売する上質な肉を使った「豚重（神奈川県産やまゆりポーク）」、「牛ステーキ重」など、イオンだからできる高コスパの弁当を提案します。

◆ヘルス＆ビューティケア売場には「調剤薬局」と気軽に身体の状態を測定できる「源気サポートＳＴＡＴＩＯＮ」を設置し、お客さまの健康を応援します。このほか、新たにＭＺ世代向けに人気のアジアンコスメなどの魅力的な商品を取り揃えます。

デジタル・環境社会貢献の取り組み

◆「イオンネットスーパー」や「即日便」の展開

スマホやパソコンから注文した商品を店舗から自宅にお届けする「おうちでイオン イオンネットスーパー」を７月１６日に受注開始します。また、商品お買い上げ当日に店舗から自宅に配送するサービス「イオンの即日便」を展開します。徒歩や自転車でご来店の際、重くかさばる、お米や飲料などを買い求めの際に便利なサービスです。

◆「セルフレジ」から「サポートレジ」まで、用途に合わせて選べるレジ

食品売場では、お客さまのニーズに合わせたレジ構成でお迎えします。携帯端末を使ってお客さま自身で商品をスキャンしながら買い回り、精算は、お支払いだけで済ませられる「レジゴー」のほか、「キャッシュレスセルフレジ」、現金にも対応する「セルフレジ」、お支払いのみセルフで行う「セミセルフレジ」を展開します。また、従業員が商品のスキャンから精算まで行う「サポートレジ」を稼働し、会計時に手助けが必要な方をサポートしてまいります。

◆お買物を通じて地域社会を応援する「イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン」

「イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン」は、地域に根ざしたボランティア団体をお客さまとともに支える活動です。毎月１１日のお買物精算時にお渡しする黄色いレシートを地域のボランティア団体名が書かれた店内備え付けの投函箱に入れていただくことで、そのレシートに記載されたお買上げ金額の１％相当の品物を各団体に寄贈する取り組みです。当店でもこのキャンペーンを通じて、地域の団体を応援いたします。

【イオンスタイル三ツ境 店舗概要】

名称：イオンスタイル三ツ境

所在地：神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境７-１

店長：野口 拓史（のぐち たくじ）

開業日：２０２６年７月１０日（金）

敷地面積：約１３,３８２平方メートル

売場面積：約３,００３平方メートル

営業時間：食品：８時～２３時、ビューティ・ファーマシー：９時～２２時

調剤：平日９時～２０時、土９時～１９時、日祝９時～１３時、１４時～１８時

駐車台数：３２４台

駐輪台数：自転車２５３台、バイク５６台

建物構造：地上２階建て（ＳＣ：イオン三ツ境）

【店舗マップ】