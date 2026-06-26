「東田坂上ほなみ」が「豊橋鉄道公認キャラクター」に就任決定！

株式会社モバイルファクトリー

株式会社モバイルファクトリー（本社：東京都品川区、代表取締役：宮嶌 裕二）は、配信中の位置情報連動型ゲーム「ステーションメモリーズ！」「駅メモ！ Our Rails」（以下、「駅メモ！」シリーズ）において、登場するでんこ「東田坂上ほなみ」が「豊橋鉄道公認キャラクター」に就任することが決定しました。

■概要

現在開催中の東海旅客鉄道株式会社（以下、ＪＲ東海）とのコラボキャンペーン第5弾『ちわと巡る！豊橋ぐるりん旅 ～ルナ・メロ・ななとつなぐ笑顔のレール～』において、対象路線である豊橋鉄道株式会社より、今回のイベントの盛況を受け、2026年7月10日(金)からコラボ終了の2026年10月8日(木)まで「東田坂上ほなみ」（以下、「ほなみ」）が「豊橋鉄道公認キャラクター」に就任することが決定しました。2026年7月10日(金)以降、「ほなみ」がデザインされたグッズの販売や装飾が行われます。

■キャンペーン詳細

グッズ販売および装飾期間

2026年7月10日(金)～10月8日(木)

※ヘッドマークについては10月7日(水)まで運行、10月8日(木)は1日車庫内留置となります。

グッズ販売

市内線電停名板キーホルダー、缶マグネット

※なくなり次第終了

特別展示・装飾

豊橋鉄道市内線T1001形「ほっトラム」において、「ほなみ」がデザインされたヘッドマークを掲示します。

イベントの詳細、グッズの詳細・販売場所等は、ゲーム内お知らせをご確認ください。

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※本キャンペーンは、状況によって中断や変更となる場合があります。

※でんこは「駅メモ!」シリーズに登場するキャラクターの総称です。

■「駅メモ！」シリーズについて

「駅メモ！」シリーズは、各アプリストアやWebブラウザ向けに提供されている位置情報連動型ゲームです。（プロジェクト名：駅メモ！プロジェクト）

全国9,000ヶ所以上ある鉄道駅を対象に、おでかけ記録や称号集めなど、いろいろな楽しみ方ができます。

簡単操作で手軽にプレイでき、通勤・通学でのご利用はもちろん、旅行や出張のお供として楽しめます。

ステーションメモリーズ！（略称：駅メモ！）

タイトル：ステーションメモリーズ！（略称：駅メモ！）

ジャンル：位置情報連動型ゲーム

価 格 ：基本無料（アイテム型課金）

公式サイト：https://ekimemo.com/

駅メモ！ Our Rails（略称：アワメモ！）

タイトル：駅メモ！ Our Rails（略称：アワメモ！）

ジャンル：位置情報連動型ゲーム

価 格 ：基本無料（アイテム型課金）

公式サイト：https://our-rails.ekimemo.com

■会社概要

商 号 ：株式会社モバイルファクトリー（東証スタンダード 3912）

所在地 ：東京都品川区東五反田5-22-33 TK池田山ビル 2階

代表者 ：代表取締役 宮嶌 裕二

事業内容：モバイルゲーム事業（位置ゲーム）、コンテンツ事業

URL ：https://www.mobilefactory.jp/



※位置ゲームの「App Store / Google Play」への配信は子会社である株式会社ジーワンダッシュが行っています。



＜報道関係者様からのお問い合わせ先＞

株式会社モバイルファクトリー 広報担当 MAIL：press@mfac.jp



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