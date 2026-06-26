【KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER】超新星グループ『TAGRIGHT』初出演！今注目の韓ドラ俳優や、Ｗ杯日本代表・上田綺世選手の妻『由布菜月』らの出演が決定！

株式会社KANSAI COLLECTION

関西コレクション実行委員会(企画/制作：株式会社KANSAI COLLECTION)は、2026年8月13日(木)、京セラドーム大阪にて、『KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER』を開催いたします。

この度、追加出演者情報が決定しましたので、お知らせいたします。

豪華出演者が決定！！ ※2026年6月26日現在

■7月にデビューを迎える、大注目の新世代ボーイズグループ『TAGRIGHT』が初出演！ダンサー『YUMEKI』とのコラボステージも決定。

「timelesz project -AUDITION-」に参加し大きな話題を呼んだ西山智樹と前田大輔によるプロジェクト「TAG SEARCH」から誕生した注目の7人組ボーイズグループTAGRIGHTの初出演が決定。7月15日にデビューを果たす彼らが満を持してパフォーマンスを披露！さらに、その中でも西山智樹、前田大輔、Jayはランウェイにも登場。コレクション初出演となる彼らの記念すべきランウェイデビューもお見逃しなく。

また、TAGRIGHTのプレデビュー曲「FOREVER BLUE」の振り付けを担当した世界的ダンサーのYUMEKIとの一夜限りのコラボダンスパフォーマンスも披露！ボーイズグループ界の超新星による、関西コレクションだけのスペシャルステージをお楽しみに。

■今注目が集まる韓国の若手俳優『YEONWOO』『KIM MUJUN』が初出演！

ドラマ業界で活躍中で、「オクニョ運命の女」や「ラブフォビア～愛に臆病なあなたへ～」など数々の大ヒット韓国ドラマに出演して話題のYEONWOO(ヨンウ)。さらに、Netflixドラマ「ダイナマイトキス」や日本ドラマ「ブラックペアン2」に出演して話題となったKIM MUJUN(キム・ムジュン)がグローバルゲストとして初出演決定！

■大人気の韓国発の恋リア「脱出おひとり島」の人気男性メンバーが関コレに集結！

Netflixで大人気の韓国発の恋愛リアリティ番組「脱出おひとり島」出演で話題になった男性メンバーたちが大集結！シーズン2よりCHOI JONG WOO(チェ・ジョンウ) 。シーズン3よりLEE JIN SEOK(イ・ジンソク)、PARK MIN KYU (パク・ミンギュ) 。シーズン4よりKIM JEONG SU(キム・ジョンス)がグローバルゲストとして登場し、日本のファンを沸かせます！

■上田綺世選手の妻で人気モデル『由布菜月』、 AKB48『千葉恵里』、元乃木坂46『佐藤楓』、元NMB48『渡辺美優紀』ら注目のモデルが登場！

同世代の女性から圧倒的な支持を集めるファッションモデルであり、サッカー日本代表のエースストライカー・上田綺世選手の妻としてもSNSの微笑ましい投稿に注目が集まる由布菜月。 AKB48次世代エースとしてグループを牽引しながら、モデル・タレント・SNS発信など多方面で活躍の幅を広げる千葉恵里。乃木坂46卒業後はモデルやタレント、駅伝愛を公言し5年連続で「ニューイヤー駅伝」のラジオ実況中継に出演するなど多岐にわたる活躍をみせる佐藤楓。元NMB48で“みるきー”の愛称で親しまれ、卒業後はソロアーティストとして活動するほか、ファッション誌やブランドモデルとしても注目を集める渡辺美優紀が登場！

■女子プロゴルフ界のオシャレ女王『臼井麗香』が4度目のランウェイ出演！

前回の関西コレクションでは、姉妹揃ってのランウェイで話題に！自身で女子ゴルファー向けのウェア・雑貨ブランド「Chell classy」もプロデュースする、女子プロゴルフ界きってのファッショニスタ臼井麗香が4度目のランウェイ出演！

■今年カップル成立の『今井暖大』ら注目の今日好きメンバー、人気兄弟YouTuber『すずしょうと』などティーンに人気の出演者がランウェイ披露！

そのほか、人気恋愛リアリティ番組「今日、好きになりました。」出演で話題のメンバーが出演！「卒業編2026」で見事カップル成立を果たした今井暖大をはじめ、河村叶翔、秋山みづき、小林ゆあの出演が決定！

さらに、登録者数100万人超えの関西発人気クリエイターで、兄弟ならではの息の合った掛け合いと、飾らない日常を切り取ったコンテンツが人気のすずしょうと。SNSでの圧倒的拡散力と熱量の高いライブパフォーマンスで支持を集めるアイドルグループ＃Mooove!のリーダー姫野ひなのら、Z世代のトレンドセッター達が関西コレクションを盛り上げます。

【出演者情報】 2026年6月26日現在 50音順

〈MODEL〉

青島心、市原愛弓(≒JOY)、井手上漠、おさき、加藤ナナ、Kirari、konon、阪口珠美、佐藤楓、Shiho、白間美瑠、聖菜、田久保夏鈴、千葉恵里(AKB48)、ティファニー絵里菜、中野恵那、新田さちか、Henny、山田杏佳(≒JOY)、由布菜月、ゆりにゃ、Yu Hyewon、吉井美優、渡辺美優紀 and more

〈GUEST〉

あいさ、あいす(iLiFE!)、綾瀬ことり(Rain Tree)、伊藤百花(AKB48)、今井暖大、榎田一王、KYOKA、小林ゆあ、佐藤綺星(AKB48)、Jay(TAGRIGHT)、田島櫻子(Onephony)、谷村優真、環やね(きゅるりんってしてみて)、chun、月深乃絢(AVAM)、中島結音、永瀬さら、逃げ水あむ(きゅるりんってしてみて)、西山智樹(TAGRIGHT)、姫野ひなの(#Mooove!)、藤田みあ、前田大輔(TAGRIGHT)、松本ももな(高嶺のなでしこ)、村谷はるな、八木愛月(AKB48)、ゆそん(#らぶしっく)、若葉のあ(iLiFE!) and more

〈GLOBAL GUEST〉

LEE JIN SEOK、KIM JEONG SU、KIM MUJUN、Kelly、CHOI JONG WOO、テリ(Taeri)、 PARK MIN KYU、 HUH JIWON、YUMEKI、YEONWOO and more

〈ATHLETE GUEST〉

臼井麗香 and more

〈CREATOR〉

えみ姉、きりまる、しなこ、すずしょうと、Hinata、Mumei、森ケの日常、リアルピース and more

〈ARTIST〉

iLIFE!、AHOF and more

〈NEXT BREAK ARTIST〉

しなこ、TAGRIGHT、MON7A、#らぶしっく、リアルピース and more

〈FUTURE〉

秋山みづき、河村叶翔、齊藤千夏(Pretty Chuu)、まいきち、MINJII and more

〈MC〉

ぺこぱ and more

今後も、アーティスト・モデル・スペシャルゲスト・クリエイターなど、出演者情報を随時発表いたしますので、お楽しみに!!

開催概要

開催名称 KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER

開催日程 2026年8月13日(木)

開催時間 11:30開場 13:00開演 （全て予定）

開催場所 京セラドーム大阪

主 催 関西コレクション実行委員会

後 援 大阪商工会議所・大阪観光局・京都市・兵庫県・奈良県・滋賀県

コンテンツ ファッションショー/アーティストライブ/トークショー/ブース 等

企画/制作 株式会社KANSAI COLLECTION

著 作 株式会社KANSAI COLLECTION

【公式HP】

https://www.kansai-collection.net/

【公式SNS】

LINE：@kansaicollection／X：@kan_kore／Instagram： @kansaicollection／

TikTok：@kansaicollection

チケット販売情報

SS席・S席・スタンド自由席のチケットを発売中！

VIP席\100,000 ⇒SOLD OUT

プラチナ席\30,000 ⇒SOLD OUT

SS席\15,000

S席\10,000

スタンド自由席\3,000

※購入先は下記の公式HPで順次公開いたします。

公式サイト：https://www.kansai-collection.net/ticket/

※枚数に限りがございますので、規定枚数に達し次第受付終了いたします。

※当日券の発売は未定となります。事前の購入をおすすめいたします。

＜チケットに関するお問い合わせ＞

キョードーインフォメーション TEL 0570-200-888（12:00～17:00 ※土日祝は休業）

＜その他一般の方からのお問合せ ＞

関西コレクション実行委員会 info@kansai-collection.net