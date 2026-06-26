ITエンジニア向けのハッカソン「AI HACKATHON 2026 Powered by GEECHS JOB」を開催

ギークス株式会社

ギークス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：曽根原 稔人、以下ギークス）は、2026年8月22日（土）14:00～18:45にて、ITエンジニアに向けたハッカソン「AI HACKATHON 2026 Powered by GEECHS JOB」を開催します。

イベント開催の背景

ギークスでは、ITエンジニア・ITエンジニア採用担当者を対象としたイベントを定期的に実施しております。今回は、ITエンジニアを対象としたハッカソン「AI HACKATHON 2026 Powered by GEECHS JOB」を開催します。

昨今、生成AIの進化スピードがさらに加速し、エンジニアに求められるスキルが目まぐるしく変化しています。そうした環境下で市場価値を高め続けたい方を中心に、単なるインプットに留まらない「最先端の技術を駆使した、より高度な実践・活用の場」を求める声が多く寄せられたことから、本イベントの企画に至りました。

生成AIを使った開発ナレッジを発信したい方や、自身の技術力がどこまで通用するか挑戦してみたい方、複数の現役CTOから自身の技術力やアイデアに対する客観的な評価・アドバイスをもらいたい方など、ぜひご参加いただければと考えております。

開催概要

イベント名：AI HACKATHON 2026 Powered by GEECHS JOB

開催日時：8月22日（土) 14:00～18:45

会場：渋谷キューズ スクランブルホール（渋谷スクランブルスクエア 15階） / Zoom

※ハッカソン参加者は現地でのご参加が必須となります。

※オンライン配信（Zoom参加）は、参加申し込み後に、視聴URLをお送りします。

参加費：無料

対象：ITエンジニア

参加申し込み：お申し込みはこちらのページ(https://lp.geechs-job.com/event/hackathon0822?utm_source=geechs_pr&utm_medium=referral&utm_campaign=event_hackathon_20260822)にて受け付けております。

※イベント出場（現地参加）とオンライン配信（Zoom参加）ではエントリーフォームが異なります。

上記URLより、ご希望の参加形式に合わせてエントリーをお願いします。

ハッカソン出場について

＜出場対象者＞

・AI駆動開発の経験がある方

・ITエンジニア歴3年以上

＜全体スケジュール＞

6月26日（金）：お題発表＆エントリー受付開始

7月27日（月）23:59まで：出場申し込み締め切り

8月7日（金）：出場者発表

8月22日（土）：成果発表会および審査・表彰、交流会

＜賞金＞

優勝チームに賞金20万円をご用意しています。

＜注意事項＞

・出場者はオフライン会場への来場が必須となります。交通費は自己負担となります。

・当日の発表や主催側とのコミュニケーションは日本語にてお願いします。安全確保やスムーズな運営上の理由から、日本語で日常会話ができない方の出場申し込みはご遠慮いただいております。 （We kindly ask that those who are unable to converse in Japanese refrain from applying to participate.）

・生成AIツールアカウントはご自身でご準備をお願いします。

・運営からの連絡はメールや電話にて行う予定となります。

審査員紹介

＜株式会社UPSIDER＞

早坂 涼 氏：カード事業部CTO

19歳で上京と同時にサーバーサイドエンジニアとしてキャリアをスタート。動画配信企業ではテックリード兼アーキテクトとして技術選定から開発までをリードし、UPSIDERに参画後はカード管理機能・顧客管理システムの開発を牽引。現在はカード事業部CTOを務める。

＜アンドドット株式会社＞

高根沢 光輔 氏：CTO

2011年にエンジニアとして活動を始め、これまで多数の企業でWEB系のFullstack-Engineer・EM・TL・PdMとして従事。大学では自然言語処理技術を組み込んだAIサービスの開発・研究を行う。 現在、アンドドットでCTO、人材テック企業でTL、スタートアップ企業でEM/技術顧問を務める。近年は生成AI技術に注力し、生成AI Agentピッチコンテストへの参加や、生成AI関連イベントに登壇するなど、最先端の生成AI技術の普及に取り組んでいる。好きな言葉は"爆速"。

＜エキサイトホールディングス株式会社＞

藤田 毅 氏：執行役員CTO

2000年にエキサイト株式会社に入社後、検索エンジンの開発、インフラ、アプリケーション開発の責任者を歴任。 2008年にWeb・スマートフォン向けアプリケーション開発会社を創業。2013年にビッグデータ分析会社のCTO就任し、機械学習プロジェクトを統括。 2014年にエキサイト株式会社に再入社後、2017年6月に同社の執行役員に就任。2022年4月にiXIT株式会社の執行役員に就任。2023年6月より当社執行役員CTOに就任し当社グループ全体の技術部門を管掌。

＜BASE株式会社＞

川口 将貴 氏：執行役員CTO

1991年生まれ、東京都出身。大学卒業後、2013年ソーシャルゲーム開発会社に入社。サーバーサイドエンジニアとしてアバターゲームの開発に従事。その後同社の女性向けネイティブゲームの開発運用に異動しCocos2d-xを利用した開発を経験。2017年5月にBASE株式会社に入社。ショッピングアプリ「BASE」（現：購入者向けショッピングサービス「PAY IDアプリ）」のバックエンド開発を担当。ネットショップ作成サービス「BASE」の開発部門BASE Product Divisionのテックリードを経て、2019年7月に執行役員CTOに就任。

ギークスの「IT人材事業」とは

「働き方の新しい『当たり前』をつくる」をミッションに、ITフリーランスと企業を繋ぐ業界のパイオニアとしてサービスを展開しています。現在24,000名を超えるITフリーランスをネットワークし、安心して挑戦できる環境を支援するとともに、事業モデルを「人材を繋ぐ」から「企業の課題を解決する」へとアップデート。当社の豊富なデータと「人とAIの共創」を掛け合わせたチーム体制により、単なる人材マッチングを越え、日本企業のAI実装を加速させるAXソリューションを提供しています。

＜提供サービス＞

ITフリーランス専門のエージェントサービス「GEECHS JOB（ギークスジョブ）(https://geechs-job.com/)」

人材サーチ型のマッチングプラットフォーム「GEECHS DIRECT（ギークスダイレクト）(https://geechs-direct.com/)」

ITフリーランス向け福利厚生プログラム「フリノベ(https://geechs-job.com/frinove/official)」