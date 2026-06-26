【ニコニコ】2026年夏アニメ配信ラインアップを発表！『ヤニねこ』『幼女戦記II』『無職転生III ～異世界行ったら本気だす～』など、夏アニメ57品の第1話を無料配信

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株式会社ドワンゴ

　株式会社ドワンゴは、同社が運営する「ニコニコチャンネル」およびライブ配信サービス「ニコニコ生放送」にて配信する2026年夏アニメのラインアップを公開しました。







　ニコニコでは、『ヤニねこ』『幼女戦記II』『無職転生III ～異世界行ったら本気だす～』をはじめとする2026年夏アニメ新作と、『Re:ゼロから始める異世界生活　4th season』など2026年春アニメからの継続作品を含む計62作品を配信します。配信タイトルのうち、57作品の第1話を無料配信するほか、最新話も配信開始から1週間無料で公開します（※一部作品は対象外）。また、ニコニコプレミアム（月額790円・税込）見放題の作品や、個別課金（レンタル）で視聴できる作品も展開します。配信ラインアップの追加など、最新の情報は随時2026年夏アニメ作品一覧でお知らせします。


　※本ラインアップは、2026年6月25日（木）時点の情報です。


　2026年夏アニメ 作品一覧⇒　https://anime.nicovideo.jp/period/2026-summer.html(https://anime.nicovideo.jp/period/2026-summer.html)



┃2026年夏アニメ 初回配信スケジュール



■7月2日（木）


0時00分～ 落第賢者の学院無双～二度目の転生、Sランクチート魔術師冒険録～


1時00分～ 花ざかりの君たちへ 第2期


23時00分～ バンドリ！ ゆめ∞みた


■7月3日（金）


1時00分～ ヤニねこ


22時00分～ ワールド イズ ダンシング


■7月4日（土）


21時00分～ ウルトラマンテオ


21時00分～ 猫と竜


■7月5日（日）


0時00分～ 天幕のジャードゥーガル


21時40分～ 文豪ストレイドッグス わん！２


■7月6日（月）


0時30分～ さよならララ


0時56分～ 追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する


1時15分～ アズールレーン びそくぜんしんっ！にっ！！


2時00分～ 乙女怪獣キャラメリゼ


18時00分～ 不死身な僕の日常　シーズン4


■7月7日（火）


1時30分～ うしろの正面カムイさん【オンエア版】


12時00分～ グロウアップショウ ～ひまわりのサーカス団～


12時00分～ うちの弟どもがすみません


22時00分～ 令和のダラさん


23時00分～ 岩元先輩ノ推薦


■7月8日（水）


1時00分～ 魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance


17時30分～ 正反対な君と僕　2期


23時30分～ 君のことが大大大大大好きな100人の彼女 第3期


■7月9日（木）


0時00分～ 攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL


0時00分～ 無職転生III ～異世界行ったら本気だす～


1時00分～ 同じゼミの染谷さんがセクシー女優だった話。【オンエア版】


1時30分～ ヘルモード～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～2nd Season


22時00分～ 透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。


22時30分～ ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。


22時30分～ BLACK TORCH


■7月10日（金）


0時00分～ レッツゴー怪奇組


3時08分～ 才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました


■7月11日（土）


0時00分～ きみが死ぬまで恋をしたい


0時30分～ メビウス・ダスト


1時00分～ 鎧真伝サムライトルーパー


12時00分～ 身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした


20時00分～ 骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中II


23時00分～ 幼女戦記II


■7月12日（日）


0時00分～ パーフェクトアディクション


0時30分～ 『ぐらんぶる』Season 3


10時30分～ 静岡発福岡着！ドゲンジャーズツーリズム


18時00分～ 鉄鍋のジャン！


21時30分～ 対ありでした。～お嬢さまは格闘ゲームなんてしない～


■7月13日（月）


0時30分～ 手札が多めのビクトリア


20時00分～ Animatica「北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌」


22時00分～ クレバテスII-魔獣の王と偽りの勇者伝承-


■7月14日（火）


0時30分～ 乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です2


■7月15日（水）


23時30分～ いびってこない義母と義姉


■7月17日（金）


21時00分～ 花織さんは転生しても喧嘩がしたい


■7月19日（日）


0時00分～ サイボーグ009 ネメシス


■7月31日（金）


0時00分～ BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-




■継続作品


『おねがいアイプリ』


神の雫


元祖！バンドリちゃん


黒猫と魔女の教室


転生したらスライムだった件　4期


ポケットモンスター（2023）


名探偵プリキュア！


黄泉のツガイ


アニメ「リラックマ」（Rilakkuma）


LIAR GAME


MAO


Re:ゼロから始める異世界生活　4th season



┃ニコニコプレミアム限定見放題作品（※50音順）


きみが死ぬまで恋をしたい


グロウアップショウ ～ひまわりのサーカス団～


攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL


正反対な君と僕　2期


対ありでした。～お嬢さまは格闘ゲームなんてしない～


天幕のジャードゥーガル


花織さんは転生しても喧嘩がしたい


バンドリ！ ゆめ∞みた


魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance


無職転生III ～異世界行ったら本気だす～


ヤニねこ


幼女戦記II


Animatica「北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌」


Re:ゼロから始める異世界生活　4th season



┃個別課金（レンタル）視聴作品


サイボーグ009 ネメシス


身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした



┃関連情報


【本リリースに関連するクレジット・権利表記】


『ヤニねこ』：(C)にゃんにゃんファクトリー・講談社／ヤニねこ製作委員会


『幼女戦記II』：(C)カルロ・ゼン・KADOKAWA刊／幼女戦記2製作委員会


『無職転生III ～異世界行ったら本気だす～』：(C)理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生III」製作委員会



【関連リンク】


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アニメ新作一覧：https://anime.nicovideo.jp/period/now.html


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