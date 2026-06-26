【ニコニコ】2026年夏アニメ配信ラインアップを発表！『ヤニねこ』『幼女戦記II』『無職転生III ～異世界行ったら本気だす～』など、夏アニメ57品の第1話を無料配信

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、同社が運営する「ニコニコチャンネル」およびライブ配信サービス「ニコニコ生放送」にて配信する2026年夏アニメのラインアップを公開しました。

ニコニコでは、『ヤニねこ』『幼女戦記II』『無職転生III ～異世界行ったら本気だす～』をはじめとする2026年夏アニメ新作と、『Re:ゼロから始める異世界生活 4th season』など2026年春アニメからの継続作品を含む計62作品を配信します。配信タイトルのうち、57作品の第1話を無料配信するほか、最新話も配信開始から1週間無料で公開します（※一部作品は対象外）。また、ニコニコプレミアム（月額790円・税込）見放題の作品や、個別課金（レンタル）で視聴できる作品も展開します。配信ラインアップの追加など、最新の情報は随時2026年夏アニメ作品一覧でお知らせします。

※本ラインアップは、2026年6月25日（木）時点の情報です。

2026年夏アニメ 作品一覧⇒ https://anime.nicovideo.jp/period/2026-summer.html(https://anime.nicovideo.jp/period/2026-summer.html)

┃2026年夏アニメ 初回配信スケジュール

■7月2日（木）

0時00分～ 落第賢者の学院無双～二度目の転生、Sランクチート魔術師冒険録～

1時00分～ 花ざかりの君たちへ 第2期

23時00分～ バンドリ！ ゆめ∞みた

■7月3日（金）

1時00分～ ヤニねこ

22時00分～ ワールド イズ ダンシング

■7月4日（土）

21時00分～ ウルトラマンテオ

21時00分～ 猫と竜

■7月5日（日）

0時00分～ 天幕のジャードゥーガル

21時40分～ 文豪ストレイドッグス わん！２

■7月6日（月）

0時30分～ さよならララ

0時56分～ 追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する

1時15分～ アズールレーン びそくぜんしんっ！にっ！！

2時00分～ 乙女怪獣キャラメリゼ

18時00分～ 不死身な僕の日常 シーズン4

■7月7日（火）

1時30分～ うしろの正面カムイさん【オンエア版】

12時00分～ グロウアップショウ ～ひまわりのサーカス団～

12時00分～ うちの弟どもがすみません

22時00分～ 令和のダラさん

23時00分～ 岩元先輩ノ推薦

■7月8日（水）

1時00分～ 魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance

17時30分～ 正反対な君と僕 2期

23時30分～ 君のことが大大大大大好きな100人の彼女 第3期

■7月9日（木）

0時00分～ 攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL

0時00分～ 無職転生III ～異世界行ったら本気だす～

1時00分～ 同じゼミの染谷さんがセクシー女優だった話。【オンエア版】

1時30分～ ヘルモード～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～2nd Season

22時00分～ 透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。

22時30分～ ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。

22時30分～ BLACK TORCH

■7月10日（金）

0時00分～ レッツゴー怪奇組

3時08分～ 才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました

■7月11日（土）

0時00分～ きみが死ぬまで恋をしたい

0時30分～ メビウス・ダスト

1時00分～ 鎧真伝サムライトルーパー

12時00分～ 身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした

20時00分～ 骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中II

23時00分～ 幼女戦記II

■7月12日（日）

0時00分～ パーフェクトアディクション

0時30分～ 『ぐらんぶる』Season 3

10時30分～ 静岡発福岡着！ドゲンジャーズツーリズム

18時00分～ 鉄鍋のジャン！

21時30分～ 対ありでした。～お嬢さまは格闘ゲームなんてしない～

■7月13日（月）

0時30分～ 手札が多めのビクトリア

20時00分～ Animatica「北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌」

22時00分～ クレバテスII-魔獣の王と偽りの勇者伝承-

■7月14日（火）

0時30分～ 乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です2

■7月15日（水）

23時30分～ いびってこない義母と義姉

■7月17日（金）

21時00分～ 花織さんは転生しても喧嘩がしたい

■7月19日（日）

0時00分～ サイボーグ009 ネメシス

■7月31日（金）

0時00分～ BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-

■継続作品

『おねがいアイプリ』

神の雫

元祖！バンドリちゃん

黒猫と魔女の教室

転生したらスライムだった件 4期

ポケットモンスター（2023）

名探偵プリキュア！

黄泉のツガイ

アニメ「リラックマ」（Rilakkuma）

LIAR GAME

MAO

Re:ゼロから始める異世界生活 4th season

┃ニコニコプレミアム限定見放題作品（※50音順）

きみが死ぬまで恋をしたい

グロウアップショウ ～ひまわりのサーカス団～

攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL

正反対な君と僕 2期

対ありでした。～お嬢さまは格闘ゲームなんてしない～

天幕のジャードゥーガル

花織さんは転生しても喧嘩がしたい

バンドリ！ ゆめ∞みた

魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance

無職転生III ～異世界行ったら本気だす～

ヤニねこ

幼女戦記II

Animatica「北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌」

Re:ゼロから始める異世界生活 4th season

┃個別課金（レンタル）視聴作品

サイボーグ009 ネメシス

身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした

┃関連情報

【本リリースに関連するクレジット・権利表記】

『ヤニねこ』：(C)にゃんにゃんファクトリー・講談社／ヤニねこ製作委員会

『幼女戦記II』：(C)カルロ・ゼン・KADOKAWA刊／幼女戦記2製作委員会

『無職転生III ～異世界行ったら本気だす～』：(C)理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生III」製作委員会

【関連リンク】

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