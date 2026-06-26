【ニコニコ】2026年夏アニメ配信ラインアップを発表！『ヤニねこ』『幼女戦記II』『無職転生III ～異世界行ったら本気だす～』など、夏アニメ57品の第1話を無料配信
株式会社ドワンゴは、同社が運営する「ニコニコチャンネル」およびライブ配信サービス「ニコニコ生放送」にて配信する2026年夏アニメのラインアップを公開しました。
ニコニコでは、『ヤニねこ』『幼女戦記II』『無職転生III ～異世界行ったら本気だす～』をはじめとする2026年夏アニメ新作と、『Re:ゼロから始める異世界生活 4th season』など2026年春アニメからの継続作品を含む計62作品を配信します。配信タイトルのうち、57作品の第1話を無料配信するほか、最新話も配信開始から1週間無料で公開します（※一部作品は対象外）。また、ニコニコプレミアム（月額790円・税込）見放題の作品や、個別課金（レンタル）で視聴できる作品も展開します。配信ラインアップの追加など、最新の情報は随時2026年夏アニメ作品一覧でお知らせします。
※本ラインアップは、2026年6月25日（木）時点の情報です。
2026年夏アニメ 作品一覧⇒ https://anime.nicovideo.jp/period/2026-summer.html(https://anime.nicovideo.jp/period/2026-summer.html)
┃2026年夏アニメ 初回配信スケジュール
■7月2日（木）
0時00分～ 落第賢者の学院無双～二度目の転生、Sランクチート魔術師冒険録～
1時00分～ 花ざかりの君たちへ 第2期
23時00分～ バンドリ！ ゆめ∞みた
■7月3日（金）
1時00分～ ヤニねこ
22時00分～ ワールド イズ ダンシング
■7月4日（土）
21時00分～ ウルトラマンテオ
21時00分～ 猫と竜
■7月5日（日）
0時00分～ 天幕のジャードゥーガル
21時40分～ 文豪ストレイドッグス わん！２
■7月6日（月）
0時30分～ さよならララ
0時56分～ 追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する
1時15分～ アズールレーン びそくぜんしんっ！にっ！！
2時00分～ 乙女怪獣キャラメリゼ
18時00分～ 不死身な僕の日常 シーズン4
■7月7日（火）
1時30分～ うしろの正面カムイさん【オンエア版】
12時00分～ グロウアップショウ ～ひまわりのサーカス団～
12時00分～ うちの弟どもがすみません
22時00分～ 令和のダラさん
23時00分～ 岩元先輩ノ推薦
■7月8日（水）
1時00分～ 魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance
17時30分～ 正反対な君と僕 2期
23時30分～ 君のことが大大大大大好きな100人の彼女 第3期
■7月9日（木）
0時00分～ 攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL
0時00分～ 無職転生III ～異世界行ったら本気だす～
1時00分～ 同じゼミの染谷さんがセクシー女優だった話。【オンエア版】
1時30分～ ヘルモード～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～2nd Season
22時00分～ 透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。
22時30分～ ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。
22時30分～ BLACK TORCH
■7月10日（金）
0時00分～ レッツゴー怪奇組
3時08分～ 才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました
■7月11日（土）
0時00分～ きみが死ぬまで恋をしたい
0時30分～ メビウス・ダスト
1時00分～ 鎧真伝サムライトルーパー
12時00分～ 身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした
20時00分～ 骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中II
23時00分～ 幼女戦記II
■7月12日（日）
0時00分～ パーフェクトアディクション
0時30分～ 『ぐらんぶる』Season 3
10時30分～ 静岡発福岡着！ドゲンジャーズツーリズム
18時00分～ 鉄鍋のジャン！
21時30分～ 対ありでした。～お嬢さまは格闘ゲームなんてしない～
■7月13日（月）
0時30分～ 手札が多めのビクトリア
20時00分～ Animatica「北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌」
22時00分～ クレバテスII-魔獣の王と偽りの勇者伝承-
■7月14日（火）
0時30分～ 乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です2
■7月15日（水）
23時30分～ いびってこない義母と義姉
■7月17日（金）
21時00分～ 花織さんは転生しても喧嘩がしたい
■7月19日（日）
0時00分～ サイボーグ009 ネメシス
■7月31日（金）
0時00分～ BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-
■継続作品
『おねがいアイプリ』
神の雫
元祖！バンドリちゃん
黒猫と魔女の教室
転生したらスライムだった件 4期
ポケットモンスター（2023）
名探偵プリキュア！
黄泉のツガイ
アニメ「リラックマ」（Rilakkuma）
LIAR GAME
MAO
Re:ゼロから始める異世界生活 4th season
┃ニコニコプレミアム限定見放題作品（※50音順）
きみが死ぬまで恋をしたい
グロウアップショウ ～ひまわりのサーカス団～
攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL
正反対な君と僕 2期
対ありでした。～お嬢さまは格闘ゲームなんてしない～
天幕のジャードゥーガル
花織さんは転生しても喧嘩がしたい
バンドリ！ ゆめ∞みた
魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance
無職転生III ～異世界行ったら本気だす～
ヤニねこ
幼女戦記II
Animatica「北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌」
Re:ゼロから始める異世界生活 4th season
┃個別課金（レンタル）視聴作品
サイボーグ009 ネメシス
身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした
┃関連情報
【本リリースに関連するクレジット・権利表記】
『ヤニねこ』：(C)にゃんにゃんファクトリー・講談社／ヤニねこ製作委員会
『幼女戦記II』：(C)カルロ・ゼン・KADOKAWA刊／幼女戦記2製作委員会
『無職転生III ～異世界行ったら本気だす～』：(C)理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生III」製作委員会
【関連リンク】
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