「シード AirGrade」ブランドの体験型イベント「僕らのみたい景色展」をSHIBUYA109渋谷店にて6月28日（日）に開催！

株式会社シード

コンタクトレンズの製造販売を行う株式会社シード（本社：東京都文京区、代表取締役社長：佐藤 隆郎）は、シリコーンハイドロゲルレンズ「シード AirGrade（エアグレード）」ブランドのプロモーションとして、若者の夢を応援する体験型イベント「僕らのみたい景色展」を2026年6月28日（日）に、SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペースで開催します。

イベントブースのイメージ

機能性とデザイン性を兼ね備えた高酸素透過性シリコーンハイドロゲル素材*¹を採用したソフトコンタクトレンズ「シード AirGrade」のプロモーションとして、「僕らにはもっと、みたい景色がある。」をテーマにした体験型イベント「僕らのみたい景色展」を開催します。本イベントは部活や勉強、趣味など、毎日を全力で駆け抜ける中高生をはじめとする若年層の「挑戦したい、かなえたい、実現したい」などの思いを応援するために企画しました。

当日は、特設パネルに隠されたキーワードを答えて正解すると参加できる、「東急グループ商品券 1,000円券」が合計100名様に当たる無料抽選会、現在放送中の人気ラジオ番組『レコメン！』（文化放送）とのコラボレーションフォトブースなど、楽しめるコンテンツを多数ご用意し、未来に向かって奮闘する若者たちを応援します。

*¹従来のハイドロゲル素材に酸素をより多く通すことが可能なシリコーン成分を配合したコンタクトレンズ

【イベント概要】

日時：2026年6月28日（日）10:00～19:00 （雨天決行・荒天中止）*²

場所：SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース（東京都渋谷区道玄坂2-29-1）

内容：

１.フラッシュプリント技術を用いた体験型パネル展示

２.ハズレなしの無料エアー抽選会（商品券、お菓子、パンフレットなどをプレゼント）

３.文化放送『レコメン！』コラボ黒板風寄せ書きフォトブース

４.SNS投稿キャンペーン（オリジナルアクリルキーホルダープレゼント）

参加費：無料

*²当初の予定では、6月27日（土）も開催予定でしたが、台風のため安全面を考慮し28日(日)のみの開催となりました。

【イベントの見どころ】

■フラッシュ撮影で絵が変わる！瞳の健康を考える「僕らのみたい景色展」

特設パネルでは、フラッシュ撮影をすると隠されたイラストやメッセージが浮かび上がる「フラッシュプリント」技術を採用。一見、若者たちが夢中になっている美しい景色に見えますが、フラッシュをかざすことで、それぞれのシーンに「瞳のための真実」が視覚的に現れる仕掛けとなっています。快適な青春を送るためには「瞳の健康」が不可欠であることを楽しく学びながら、酸素をたっぷり通すコンタクトレンズ「シード AirGrade」の価値を体験していただけます。また、パネルに隠されたキーワードを答えて正解すると、商品券などが当たるハズレなしの「無料エアー抽選会」に挑戦いただけます。

■『レコメン！』コラボ！夢を書き込む「あなたのみたい景色展」黒板風寄せ書きフォトブース

10代に絶大な人気を誇るラジオ番組『レコメン！』内で、2026年6月25日（木）まで放送していたミニコーナー『レコメン！シェアリング あなたのみたい景色』と完全連動した、黒板風の寄せ書きフォトブースを設置します。来場者の皆様には、パネルに「いつか辿り着きたい景色（自分の夢や目標）」を自由に書き込んでいただきます。

参加特典として、寄せ書きに参加いただいた方全員に、本イベント限定の「レコメン！×シード オリジナルコラボステッカー」をプレゼント。また、SNS投稿特典として、完成したフォトブースで写真を撮影し、指定ハッシュタグ（#AirGrade）をつけてSNSに投稿していただいた方には、先着で「シードオリジナルデザイン ブリスター風アクリルキーホルダー」をプレゼントします。

【「シード AirGrade」シリーズについて】

「シード AirGrade」シリーズは、機能性とデザイン性を兼ね備え、“高い酸素透過率”を実現するシリコーンハイドロゲルレンズとして、多くの皆さまからご好評いただいています。1日使い捨てコンタクトレンズ、2週間交換コンタクトレンズそれぞれに、近視用・乱視用を取りそろえています。

本シリーズは、特殊な網目構造とダブルの保湿成分配合でレンズ表面にうるおいをしっかりキープします。また、乱視用コンタクトレンズのデザインは、ステーブルトーリックデザインを採用し、クリアで安定した視界と快適な装用感を目指しました。さらに、機能性だけではなくスタイリッシュなパッケージデザインにもこだわり、毎日の生活空間にもおしゃれに溶け込み、使うたびに心躍るように仕上げました。「機能はもちろん、デザイン性にもこだわりたい」そんなコンタクトレンズユーザーの方にお勧めします。

シード AirGrade ブランドサイト :https://www.seed.co.jp/airgrade/

商品名：

シード AirGrade 1day UV W-Moisture

シード AirGrade 1day UV W-Moisture TORIC

販売名：SEED Hi-Siliconeワンデー

承認番号：30200BZX00117A04

商品名：

シード AirGrade 2week UV W-Moisture

シード AirGrade 2week UV W-Moisture TORIC

販売名：SEED Hi-Siliconeツーウィーク

承認番号：30300BZX00012A04

＜ご使用上の注意＞

コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めください。

ご使用の前には必ず添付文書をよく読み、正しくお使いください。

株式会社シード 会社概要

株式会社シードは、東京都文京区に本社を構えるコンタクトレンズメーカーです。1951年のコンタクトレンズ研究開始から歩みを始め、1957年に創立。「眼」の総合専門メーカーとして来年70周年を迎えます。お客さまの多様なニーズに応えるコンタクトレンズや関連用品などを幅広く展開。多様な「みえる」喜びを創造できる社会の実現を目指し、国内のみならずアジアや欧州を中心に、50以上の国と地域へ製品をお届けしています。



ホームページ：https://www.seed.co.jp

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