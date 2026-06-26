【コンフォートホテルERA石垣島】2026年6月26日リブランド

株式会社グリーンズ

グローバルブランド「コンフォートホテル」を中心に、60年以上のホテル運営実績を有する株式会社グリーンズ（本社：三重県四日市市、代表取締役社長：村木雄哉、証券コード：6547）は、2026年6月26日（金）、「コンフォートホテル石垣島」を「コンフォートホテルERA石垣島」へリブランドいたしました。

本ホテルは「コンフォートホテルERA」ブランドの第8号店となります。

■旅の時間を変える、新しいホテルのかたち

「コンフォートホテルERA」は全国に展開するコンフォートホテルの派生ブランドとして、宿泊そのものを旅の楽しみのひとつとして提供することを目的としています。

ホテルで過ごす時間も充実させたいというお客様の声が高まる中、Comfort Library Cafe（コンフォートライブラリーカフェ）・客室・朝食などを通じて、地域ならではの魅力を感じながら、自分らしくアクティブに旅を楽しめる滞在を提供します。

■Comfort Library Cafeで旅の合間に、地域に触れ合う時間を楽しむ

Comfort Library CafeはフリーWi-Fiやコンセント、ブックディレクターがセレクトした、旅を充実させる本300冊を揃えた、宿泊者が無料で利用できるオープンスペースです。

今回のリニューアルでは、真栄里ビーチの美しい海岸線をイメージしたアートウォールを新たに設置し、南国らしさを演出しました。

また、ゆったりと過ごすことができるボックス席の追加や、本棚の前にスツールソファを設置することで、ご家族やご友人と一緒にくつろげる空間となっています。

■時間帯別サービス

リニューアルに伴い、Comfort Library Cafeでは、フリードリンクの提供に加え、時間帯別サービスの提供を開始いたしました。コンフォートホテルERA石垣島では、石垣の塩ちんすこうや泡盛、オリオンビール等、沖縄を感じられるフード・ドリンクをご用意しております。

【概要】

10:00～24:00 フリードリンク

14:00～17:00 「Sweets Time」 石垣の塩ちんすこう

17:00～23:00 「Cocktail Time」 アルコール（500円～/杯）

※請福 ゆずシークワーサー、琉球レモンサワー、琉球ハイボール 等

■朝食ビュッフェで、旅の朝を、もっと楽しく

「コンフォートホテルERA」では、有料の朝食ビュッフェを提供しています。「Cheerful Morning」をコンセプトに、カラダの内側から元気になれる40種類以上のメニューをお楽しみいただけます。コンフォートホテルERA石垣島では、南国をイメージさせるパイナップル・ドラゴンフルーツ・マンゴーを日替わりで提供し、さらに、「あぐーカレー」や「セーイカチキアゲとカリフラワーのチリマヨソース」等の地産地消メニュー、「タコライス」や「ゴーヤチャンプルー」等のご当地メニューをお楽しみいただけます。

【概要】

料 金：大人1,800円(税込)、小学生950円(税込)、未就学児 無料

提供時間：6:30～9:30

■コンフォートホテルERAとは

全国に展開するコンフォートホテルの派生ブランドとして、ビジネスだけでなくプライベートな旅時間をより楽しみたいニーズに応えるために誕生しました。

「自分らしくアクティブに。」をキーワードに、限りある旅時間をお客様がより自分らしく、120％楽しむための旅の拠点として便利に利用することができます。

「時代」の意味を持つブランド名の「ERA」は、「Excite」・「Refresh」・「Active」の頭文字を表しており、ワクワクする旅を届ける「Excite」、快適なホテルステイの「Refresh」、ココロと身体にエネルギーをチャージし、明日から「Active」に生きていくための新しい時代のホテルステイを提案します。

URL：https://www.choice-hotels.jp/era/

当社は、今後も既存ホテルのリブランドと新規開発の両方を視野に入れて、ビジネス・観光の拠点として魅力的なホテル運営を展開してまいります。

■コンフォートホテルERA石垣島

所在地：〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里340

アクセス：「石垣空港」より「八重山合同庁舎前」まで路線バス4番系統で約18分。

「八重山合同庁舎前」下車徒歩約10分。

URL：https://www.choice-hotels.jp/era/ishigaki-island/

■株式会社グリーンズについて

株式会社グリーンズは、46ヵ国以上7,500軒以上のホテルチェーンのグローバルブランドを擁する「チョイスホテルズブランド」と、60年以上のホテル運営の実績をもつ「オリジナルブランド」とのシナジーで、中間料金帯のグローバルブランドのホテルチェーンで唯一全国展開に成功しています。

「TRY！NEXT JOURNEY ～新たな旅に踏み出そう～」を経営ビジョンに掲げています。

グリーンズグループの2030年CSR宣言

～「環境にも人にも優しいホスピタリティあふれる企業」を目指します～

「地域社会への奉仕と貢献」を企業目的の1つとし、地域に密着した社会貢献活動や事業を通じての環境活動などを行っています。企業の社会的責任を果たし、半世紀以上にわたり培った地域における信頼をさらに盤石なものとすべく今後も真摯にサステナビリティ推進活動に取り組んでまいります。グリーンズグループのマテリアリティ（重点課題）の実現を通して、SDGs（持続可能な開発目標）の実現にも寄与してまいります。

URL：https://kk-greens.jp/

事業内容：ホテル・レストランの経営、その他付帯する業務