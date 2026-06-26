西鉄ホテルズ×カゴメ “食”で地域の健康を推進する共創プロジェクト

西日本鉄道株式会社

株式会社西鉄ホテルズ（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：豊福 辰也）とカゴメ株式会社（本社：愛知県名古屋市、東京本社：東京都中央区、代表取締役社長 奥谷 晴信）は、食を通じて地域の健康と未来を共創する取り組みを実施します。

近年、食生活の多様化や健康意識の高まりなどを背景に、正しい食の知識や望ましい食習慣を身につけるための「食育」の重要性が改めて注目されています。こうした中、ホテルを含む飲食業界においても、食を通じた健康や学びの体験を提供し、地域とつながる価値創出が求められています。その課題解決に向け、両社はこれまで食育教室などの連携した取り組みを行ってまいりました。

今回、両社は食の楽しさを体験する機会創出に向け、ケチャップとソースを組み合わせた「ケチャソー」（※）をテーマとした一般参加型のレシピコンテストを7月1日（水）から8月31日（月）まで開催します。応募作品の中から選出されたレシピは、西鉄グランドホテルにおいて期間限定でビュッフェメニューとして提供します。生活者の創意工夫をホテルの一皿として具現化することで、食の楽しさと健康価値の発信を図ります。また、10月4日（日）には、レシピコンテストの表彰式および、お子さまも楽しめる食育イベントを開催予定です。

本取り組みを通じて、地域における健康意識の向上に貢献するとともに、食に関する学びを体験価値として提供します。さらに、生活者が主体となって参加する仕組みにより、家庭・地域・ホテルをつなぐ新たな食文化の創出を目指します。

今後は、西鉄グループの多様な事業とカゴメの連携を拡大し、食を通じた共創の取り組みを広げてまいります。地域の生活者とともに価値を生み出し続けることで、持続的な食の未来づくりに貢献します。

（※）トマトケチャップとウスターソースを混ぜて、焼いて出来上がったデミグラス風ソースのこと。

■西鉄ホテルズ×カゴメ レシピコンテストの概要

【実施期間】

2026年7月1日（水）～8月31日（月）

【応募条件】

トマトケチャップとソースを利用したレシピであること

【賞品】

１位 西鉄ホテルズペアディナー券＋カゴメドリンクギフトセット大

２位 カゴメドリンクギフトセット大

３位 カゴメドリンクギフトセット小

カゴメ賞 カゴメドリンクギフトセット大

キッズ賞 西鉄グランドホテル「ル プティパレ」お菓子セット

受賞レシピの一部は、西鉄グランドホテルにおいて期間限定でビュッフェメニューに採用するほか、カゴメ公式レシピ（https://www.kagome.co.jp）にも掲載予定です

【審査基準】

味・見た目・アイデア・作りやすさ・ケチャソーの活用度を総合的に判断し、審査を行います

≪加点ポイント≫

・ 福岡県産食材の使用

・ 1食分の目標野菜使用量120gを満たしている

【審査結果】

2026年10月4日（日）に表彰式イベントを開催予定（上位メニューの試食あり）

※表彰式同日にお子さま向け食育セミナーの開催を予定しています

【主催】

株式会社西鉄ホテルズ

【共催】

カゴメ株式会社

【協力】

福岡県農林水産部 食の安全・地産地消課

（参考）西鉄グループとカゴメの過去の連携取り組み事例

レシピコンテストご応募はこちら :https://grandhotel.nnr-h.com/news/b7vkNUe3

西鉄グループとカゴメは、これまでに食育に関する取り組みを行ってきました。今後も西鉄グループの他事業との連携を拡大していく予定です。

【過去の連携事例】

2024年7月12日 西鉄ストア×カゴメ九州支店 食育授業（福津市立津屋崎小学校）

2024年10月13日 西鉄ホテルズ×カゴメ九州支店 食育教室

2025年5月25日 西鉄ホテルズ×カゴメ九州支店 食育教室

（参考）株式会社西鉄ホテルズの概要

【本社所在地】

福岡県福岡市中央区天神1丁目16番1号

【設立】

1999年2月22日

【代表者】

代表取締役社長 豊福 辰也

【ホテル数】

国内18店舗（2026年6月26日時点）

2026年12月18日「ソラリア西鉄ホテル大阪本町」開業予定

2027年夏「ソラリア西鉄ホテル福岡エアポート(仮称)」開業予定

【従業員数】

784名（2026年3月時点）

（参考）カゴメ株式会社の概要

【本社所在地】

愛知県名古屋市中区錦3丁目14番15号

【設立】

1949年

【代表者】

代表取締役社長 奥谷 晴信

【事業内容】

調味食品、保存食品、飲料、その他の食品の製造・販売、種苗、青果物の仕入れ・生産・販売、健康サポートサービスの開発・販売

【従業員数】

3,253名（2025年12月時点）