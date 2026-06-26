eスポーツで繋がる親子の絆！総合学園ヒューマンアカデミーとカプコンが共催　『ストリートファイター6』を活用した全国親子大会を開催

ヒューマンホールディングス株式会社

教育事業を展開するヒューマンアカデミー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：田中 知信、以下「当社」）が運営する「総合学園ヒューマンアカデミーe-Sportsカレッジ」は、株式会社カプコンと共催で、小学生または中学生のお子様と保護者の2名1組で参加する全国規模のeスポーツ大会「ストリートファイター6 全国親子大会」を開催いたします。

本大会は、全国7都市にて予選大会を実施し、最大200組から予選を勝ち抜いた8組が、2027年1月に東京で開催する決勝大会に進出します。

取り組みを通じて、将来のeスポーツシーンを支える人材の裾野拡大および次世代を担うeスポーツ人材の育成と、世代間コミュニケーションの促進を目指します。

【本件のポイント】

●カプコンの大ヒットタイトル『ストリートファイター6』を採用した全国規模の親子eスポーツ大会

●全国7都市で予選を開催し、勝ち抜いた8組が2027年1月の東京決勝大会へ進出

●親子で協力して競技に取り組むことで、世代間コミュニケーションを促進し、学びの機会を提供

https://sf.esports.capcom.com/event/family/

背景

総合学園ヒューマンアカデミーe-Sportsカレッジでは、「好き」を「プロに！」をスローガンに、次世代のプレイヤーや業界人の育成に努めてまいりました。今回の取り組みでは、競技の最前線を目指す学生だけでなく、小学生・中学生という早い段階からご家族と一緒にeスポーツに触れていただくことで、健全なゲーム文化の醸成と、世代を超えたコミュニケーションの場の創出に貢献したいという両者の思いが一致し、開催に至りました。

【ストリートファイター6 全国親子大会概要】

開催日：予選大会：2026年10月～11月（全国7都市）／ 決勝大会：2027年1月9日（東京）

参加条件：小学生または中学生のお子様と保護者の2名1組

参加費：無料

https://sf.esports.capcom.com/event/family/

【「ストリートファイター」シリーズについて】

当シリーズは、1987年に業務用ゲーム機として第1作目を発売、1991年に投入した『ストリートファイターII』では、革新的な対戦システムが話題を呼び大ヒットを記録しました。以降、登場から30年以上を経た現在まで、シリーズ累計販売本数は5,900万本※を超え世界中でロングセラーを記録しています。また近年では、eスポーツにおける対戦格闘ジャンルのけん引役としても存在感を高めています。 ※2026年3月31日時点

■総合学園ヒューマンアカデミーe-Sportsカレッジについて https://ha.athuman.com/e_sports/

総合学園ヒューマンアカデミーは、2020年4月より全国11校舎で「e-Sportsカレッジ」を開講しました。同年7月からはプロチーム「Human Academy CREST GAMING」を教育機関として初めて直接運営しています。チームは「若者の健全な育成と憧れの提供」を掲げ、学園は「好き」を「プロに！」をスローガンとしています。

2025年より『ストリートファイター6』を学べるタイトルに追加し、プロチームと教育機関の直接連携により、業界を目指す学生に対して、実践的な環境や現役プロの技術に触れる機会を提供し、次世代のプレイヤーや業界人の育成に貢献していきます。

■ヒューマンアカデミー について https://manabu.athuman.com/

ヒューマンアカデミーは、学びの面白さを提供する「Edutainment Company」として、1985 年の創設以来、時代や社会の変化にあわせながら800以上の講座を編成しました。未就学児童から中高生・大学生・社会人・シニア層とあらゆるライフステージにおけるSTEAM教育やリスキリング、学び直しの支援を行っています。

さらに、独自の「ヒューマンアカデミーGIGAスクール構想」を推進し、学習支援プラットフォーム「assist」を開発。SELFingサポートカウンセラーと講師が、個別に学習目的や目標にあわせた進捗管理や相談などの学習サポートをします。私たちは、常に最先端の教育手法やテクノロジーを取り入れ、学びの喜びを追求し、最高水準の教育サービスを提供していきます。

■ヒューマングループについて https://www.athuman.com/

1985年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を理念に掲げ、教育を中核に人材、介護、保育、IT、美容、スポーツと多岐にわたる事業を展開しています。

深刻な社会課題である「労働人口減」に対し、各事業の専門性を活かした4領域で解決を推進しています。

教育・人材事業による「海外人材の活用」「成長産業分野の専門教育と労働移動」、介護（通所・訪問・ホスピス等）や保育・学童運営による「国内労働力の確保」、RPA・AI・ITコンサルを通じた「生産性の向上」、そしてMBAを含む社会人教育による「専門教育・リスキリング」に注力。SDGsへの貢献を通じて、誰もが自分らしく生き、学び、働ける社会の実現と、時代に即した労働環境の革新に取り組んでいます。

●ヒューマンホールディングスWEBサイト：https://www.athuman.com/

会社概要

ヒューマンアカデミー株式会社

●代表者：代表取締役 田中 知信

●所在地：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金 ：1,000 万円

●URL ：https://manabu.athuman.com/