碓氷峠鉄道文化むら入園券EF63シミュレーター体験付き☆宿泊プラン発売のお知らせ

日本ホテル株式会社

【2026年6月】高崎 --- 株式会社ホテルメトロポリタン高崎（住所：群馬県高崎市八島町222番地/代表取締役社長兼総支配人：前田淳）は碓氷峠鉄道文化むらとのコラボプラン『碓氷峠鉄道文化むら入園券とEF63シミュレーター体験付き☆宿泊プラン』を2026年7月1日よりオンライン上で販売開始いたします。

■プラン概要

【プラン名】『碓氷峠鉄道文化むら入園券とEF63シミュレーター体験付き☆宿泊プラン』

【料 金】12,800円～

【予約締切】宿泊日１日前

【予約受付期間】2026年7月1日(水) 10：00～

【プラン内容（ご旅行代金に含まれるもの）】

・ホテルメトロポリタン高崎 宿泊(素泊まり)

※朝食付きの場合＋2,200円

・碓氷峠鉄道文化むら 入園券

・EF63シミュレーター体験1回分

(10分程度・スタッフの特別操作説明付き)

【ご予約・お問合せ(読者)】

ご予約はホテルメトロポリタン高崎公式HPにて承ります。

お問合せTEL：027-325-3311(代表)

■本プラン限定特典

本プラン限定で碓氷峠鉄道文化むらスタッフによる簡単なシミュレーターの

操作説明を受けることができます。

その他資料

【朝食のご案内】

開放的なラウンジを併設したレストラン「ブラッスリーローリエ」にて。

地産地消推進登録店として、朝食には新鮮な野菜類に、オリジナル朝カレー、

煮込み料理など群馬県産食材をふんだんに用いた和洋のビュッフェスタイルで提供。皆さまに一日の活力と食べる歓びをお届けいたします。

時間 6：30ａ.m．～10：00a.m.（ラストオーダー 9：30）

【碓氷峠鉄道文化むら】

1999年4月開園。施設は安中市が保有し、指定管理者として一般財団法人碓氷峠交流記念財団が運営する。碓氷峠の歴史や資料、碓氷峠で活躍した鉄道車両、国鉄時代の貴重な車両などを展示・公開している。また、信越本線の廃線跡を利用してEF63形電気機関車の体験運転が行われたり、トロッコ列車が運行されている。

【EF63形電気機関車 シミュレーター】

碓氷峠鉄道文化むらの鉄道展示館内に保存されている本物のＥＦ63形電気機関車(EF6318＝かつて信越本線の横川～軽井沢間(碓氷峠)で活躍)の運転台を使用した「碓氷峠運転シミュレーター」がご利用になれます。現役時代の碓氷峠をコンピューターグラフィックスにより再現し、EF63のマスコンハンドル、ブレーキ弁、計器を利用した本格的なシミュレーターです。

※当シミュレーターは大人でも手ごたえのある本格的な仕様です。お子さまが体験を利用する際はぜひ大人の方が運転士となり、お子さまと一緒に碓氷峠の難所に挑戦して下さい。

【群馬いろは】

群馬各地の銘品・銘酒の他、デイリーユーズにもご利用いただける品々を取り揃えた群馬の魅力発信ショップで、JR高崎駅の新幹線、中央改札からのアクセスは抜群。電車の時間までに群馬のお土産をまとめて購入することが出来ます。

営業時間：9：00～20：30(平日・土)/9:00～20:00(日・祝)