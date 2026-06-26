全国のAT実務者が集う「2026年度アドベンチャートラベル国内ネットワーキング研修会」を京都・山形で開催。参加者募集開始
日本政府観光局（JNTO）では、昨年に引き続き、日本国内においてアドベンチャートラベル（以下、「AT」という）に関わるDMC、事業者等の全国的なネットワーク強化を目的とした研修を実施します。本研修は、参加者がATに関する知見を深めながら、バイヤー、セラー等の立場を越えてネットワークを構築できる機会となります。
多くの方からのご応募をお待ちしております。
※本業務は株式会社JTBへ委託しています。
昨年の長野でのワークショップの様子
昨年の広島でのフィールドワークの様子
申込はこちら :
https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=Rkmgzh1C-UKFQQHbNGnTiUwKoF3o0vxDhAISy5XYw-ZUQVJWODRPRTgzTE1FSVNYRVM4S1BDWUpSVi4u
「2026年度アドベンチャートラベル国内ネットワーキング研修会」イベント概要
■開催日時：第1回：2026年9月28日（月）13時頃～29日（火）16時頃
第2回：2026年10月28日（水）13時頃～29日（木）16時頃
■開催場所：第1回：京都府福知山市 市民センターふくちやま（JR福知山駅徒歩3分）
第2回：山形県鶴岡市 JR鶴岡駅周辺（JR鶴岡駅徒歩圏内）
■対象：日本で現在活動しているAT実務者（DMC、DMO*、事業者、ガイド等）のうち、下記条件に当てはまる方
１.自地域におけるAT商品の造成・販売に関する意思決定権または実行権限を有すること
２.語学力・ガイドスキル・DMCオペレーション実務のいずれかに強みを有すること
３.研修内容を自地域に還元し、関係者間の連携を主導する意欲があること
*注：DMO所属の参加者は実際にATを販売もしくは手配している部署の実務者
■募集人数：各回 15名
■参加費：無料
*現地までの交通費、懇親会時のアルコール飲料等は自己負担となります
*上記以外の宿泊費、研修・フィールドワーク参加費、1日目の夕食、2日目の朝食、昼食は主催者負担
■研修行程：
＜1日目＞
・12:30～ 受付開始
・13:00～ 開会・オリエンテーション・課題共有も含めた自己紹介
・13:50～ 講演「海外AT市場と日本に求めるニーズ」
・14:20～ 地域事例紹介「地域の広域連携舞台裏ケーススタディ」
・15:00～ 模擬商談＆ロールプレイ
・16:00～ ワークショップ１.（フィールドワークでの観察視点づくり）
・17:00～ ホテルチェックイン
・18:00～ 名物料理を食べながらネットワーキング懇親会
＜2日目＞
・08:00～ フィールドワーク（約３～4時間、約５～６キロの山道を歩きます）
・12:00～ 名物料理の昼食
・13:00～ ワークショップ２.体験の言語化
・14:00～ 職能別分科会ディスカッション（ガイド、DMC/DMO、販売造成等）
・15:00～ 自己のアクションプラン作成、全体発表
・15:30 閉会
＜〆切＞ 2026年7月17日（金）17:00
＜注意事項＞
・参加者は、選考の上決定させていただきます。
・天候や手配上等の事由により、講師、研修開催場所、宿泊施設、研修内容及び行程が変更となる場合がございます。
・イベント当日はメディアによる取材が入る可能性がございます。
＜講師紹介＞
*都合等の事由により、講師は変更となる場合がございます。
お申込はこちら :
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＜ご参考＞
昨年開催の様子は、こちらの記事からご覧になれます。
「現場同士のつながり」が、アドベンチャートラベルの未来を拓く─JNTO初開催『国内ネットワーキング研修会』の舞台裏(https://yamatogokoro.jp/column/inbound-seminarreport/59144/)（2026年1月28日掲載）
＜お問い合わせ先＞
アドベンチャートラベル国内ネットワーキング事業事務局 （株式会社JTB霞が関事業部）
担当：柴、黒主
E-mail：atnw2026@jtb.com TEL：03-6737-9263
＜JNTO担当部署＞
市場横断プロモーション部 高付加価値旅行推進室
担当：谷口、春原
E-mail：adventure@jnto.go.jp TEL：03-5369-3336