全国のAT実務者が集う「2026年度アドベンチャートラベル国内ネットワーキング研修会」を京都・山形で開催。参加者募集開始

日本政府観光局（JNTO）

日本政府観光局（JNTO）では、昨年に引き続き、日本国内においてアドベンチャートラベル（以下、「AT」という）に関わるDMC、事業者等の全国的なネットワーク強化を目的とした研修を実施します。本研修は、参加者がATに関する知見を深めながら、バイヤー、セラー等の立場を越えてネットワークを構築できる機会となります。

多くの方からのご応募をお待ちしております。

※本業務は株式会社JTBへ委託しています。

「2026年度アドベンチャートラベル国内ネットワーキング研修会」イベント概要

昨年の長野でのワークショップの様子昨年の広島でのフィールドワークの様子申込はこちら :https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=Rkmgzh1C-UKFQQHbNGnTiUwKoF3o0vxDhAISy5XYw-ZUQVJWODRPRTgzTE1FSVNYRVM4S1BDWUpSVi4u

■開催日時：第1回：2026年9月28日（月）13時頃～29日（火）16時頃

第2回：2026年10月28日（水）13時頃～29日（木）16時頃

■開催場所：第1回：京都府福知山市 市民センターふくちやま（JR福知山駅徒歩3分）

第2回：山形県鶴岡市 JR鶴岡駅周辺（JR鶴岡駅徒歩圏内）

■対象：日本で現在活動しているAT実務者（DMC、DMO*、事業者、ガイド等）のうち、下記条件に当てはまる方

１.自地域におけるAT商品の造成・販売に関する意思決定権または実行権限を有すること

２.語学力・ガイドスキル・DMCオペレーション実務のいずれかに強みを有すること

３.研修内容を自地域に還元し、関係者間の連携を主導する意欲があること

*注：DMO所属の参加者は実際にATを販売もしくは手配している部署の実務者

■募集人数：各回 15名

■参加費：無料

*現地までの交通費、懇親会時のアルコール飲料等は自己負担となります

*上記以外の宿泊費、研修・フィールドワーク参加費、1日目の夕食、2日目の朝食、昼食は主催者負担

■研修行程：

＜1日目＞

・12:30～ 受付開始

・13:00～ 開会・オリエンテーション・課題共有も含めた自己紹介

・13:50～ 講演「海外AT市場と日本に求めるニーズ」

・14:20～ 地域事例紹介「地域の広域連携舞台裏ケーススタディ」

・15:00～ 模擬商談＆ロールプレイ

・16:00～ ワークショップ１.（フィールドワークでの観察視点づくり）

・17:00～ ホテルチェックイン

・18:00～ 名物料理を食べながらネットワーキング懇親会

＜2日目＞

・08:00～ フィールドワーク（約３～4時間、約５～６キロの山道を歩きます）

・12:00～ 名物料理の昼食

・13:00～ ワークショップ２.体験の言語化

・14:00～ 職能別分科会ディスカッション（ガイド、DMC/DMO、販売造成等）

・15:00～ 自己のアクションプラン作成、全体発表

・15:30 閉会

＜〆切＞ 2026年7月17日（金）17:00

＜注意事項＞

・参加者は、選考の上決定させていただきます。

・天候や手配上等の事由により、講師、研修開催場所、宿泊施設、研修内容及び行程が変更となる場合がございます。

・イベント当日はメディアによる取材が入る可能性がございます。

＜講師紹介＞*都合等の事由により、講師は変更となる場合がございます。お申込はこちら :https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=Rkmgzh1C-UKFQQHbNGnTiUwKoF3o0vxDhAISy5XYw-ZUQVJWODRPRTgzTE1FSVNYRVM4S1BDWUpSVi4u

＜ご参考＞

昨年開催の様子は、こちらの記事からご覧になれます。

「現場同士のつながり」が、アドベンチャートラベルの未来を拓く─JNTO初開催『国内ネットワーキング研修会』の舞台裏(https://yamatogokoro.jp/column/inbound-seminarreport/59144/)（2026年1月28日掲載）

＜お問い合わせ先＞

アドベンチャートラベル国内ネットワーキング事業事務局 （株式会社JTB霞が関事業部）

担当：柴、黒主

E-mail：atnw2026@jtb.com TEL：03-6737-9263

＜JNTO担当部署＞

市場横断プロモーション部 高付加価値旅行推進室

担当：谷口、春原

E-mail：adventure@jnto.go.jp TEL：03-5369-3336