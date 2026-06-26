全国のAT実務者が集う「2026年度アドベンチャートラベル国内ネットワーキング研修会」を京都・山形で開催。参加者募集開始

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日本政府観光局（JNTO）

日本政府観光局（JNTO）では、昨年に引き続き、日本国内においてアドベンチャートラベル（以下、「AT」という）に関わるDMC、事業者等の全国的なネットワーク強化を目的とした研修を実施します。本研修は、参加者がATに関する知見を深めながら、バイヤー、セラー等の立場を越えてネットワークを構築できる機会となります。


多くの方からのご応募をお待ちしております。


※本業務は株式会社JTBへ委託しています。



昨年の長野でのワークショップの様子

昨年の広島でのフィールドワークの様子

申込はこちら :
https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=Rkmgzh1C-UKFQQHbNGnTiUwKoF3o0vxDhAISy5XYw-ZUQVJWODRPRTgzTE1FSVNYRVM4S1BDWUpSVi4u

「2026年度アドベンチャートラベル国内ネットワーキング研修会」イベント概要

■開催日時：第1回：2026年9月28日（月）13時頃～29日（火）16時頃


　　　　　　第2回：2026年10月28日（水）13時頃～29日（木）16時頃


■開催場所：第1回：京都府福知山市 市民センターふくちやま（JR福知山駅徒歩3分）


　　　　　　第2回：山形県鶴岡市 JR鶴岡駅周辺（JR鶴岡駅徒歩圏内）


■対象：日本で現在活動しているAT実務者（DMC、DMO*、事業者、ガイド等）のうち、下記条件に当てはまる方


　　　　１.自地域におけるAT商品の造成・販売に関する意思決定権または実行権限を有すること


　　　　２.語学力・ガイドスキル・DMCオペレーション実務のいずれかに強みを有すること


　　　　３.研修内容を自地域に還元し、関係者間の連携を主導する意欲があること


　　　　*注：DMO所属の参加者は実際にATを販売もしくは手配している部署の実務者


■募集人数：各回　15名


■参加費：無料


　　　　　*現地までの交通費、懇親会時のアルコール飲料等は自己負担となります


　　　　　*上記以外の宿泊費、研修・フィールドワーク参加費、1日目の夕食、2日目の朝食、昼食は主催者負担



■研修行程：


＜1日目＞


・12:30～ 受付開始


・13:00～ 開会・オリエンテーション・課題共有も含めた自己紹介


・13:50～ 講演「海外AT市場と日本に求めるニーズ」


・14:20～ 地域事例紹介「地域の広域連携舞台裏ケーススタディ」


・15:00～ 模擬商談＆ロールプレイ


・16:00～ ワークショップ１.（フィールドワークでの観察視点づくり）


・17:00～ ホテルチェックイン


・18:00～ 名物料理を食べながらネットワーキング懇親会


＜2日目＞


・08:00～ フィールドワーク（約３～4時間、約５～６キロの山道を歩きます）


・12:00～ 名物料理の昼食


・13:00～ ワークショップ２.体験の言語化


・14:00～ 職能別分科会ディスカッション（ガイド、DMC/DMO、販売造成等）


・15:00～ 自己のアクションプラン作成、全体発表


・15:30 閉会



＜〆切＞　2026年7月17日（金）17:00


＜注意事項＞


・参加者は、選考の上決定させていただきます。


・天候や手配上等の事由により、講師、研修開催場所、宿泊施設、研修内容及び行程が変更となる場合がございます。


・イベント当日はメディアによる取材が入る可能性がございます。



＜講師紹介＞

*都合等の事由により、講師は変更となる場合がございます。

お申込はこちら :
https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=Rkmgzh1C-UKFQQHbNGnTiUwKoF3o0vxDhAISy5XYw-ZUQVJWODRPRTgzTE1FSVNYRVM4S1BDWUpSVi4u

＜ご参考＞


昨年開催の様子は、こちらの記事からご覧になれます。


「現場同士のつながり」が、アドベンチャートラベルの未来を拓く─JNTO初開催『国内ネットワーキング研修会』の舞台裏(https://yamatogokoro.jp/column/inbound-seminarreport/59144/)（2026年1月28日掲載）



＜お問い合わせ先＞


アドベンチャートラベル国内ネットワーキング事業事務局 （株式会社JTB霞が関事業部）


担当：柴、黒主


E-mail：atnw2026@jtb.com　　TEL：03-6737-9263



＜JNTO担当部署＞


市場横断プロモーション部 高付加価値旅行推進室


担当：谷口、春原


E-mail：adventure@jnto.go.jp　 TEL：03-5369-3336