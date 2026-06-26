よみうりランドのプールを「リポビタンD」がジャック！プールWAI　リポDサマージャック

株式会社よみうりランド

遊園地「よみうりランド」は6月27日(土)～9月23日(水祝)までの69日間、プールWAIにて、「プールWAI リポDサマージャック」を開催します。期間中、波のプールでは、リポビタンD仕様のキャノン砲による大迫力の放水ショーとオリジナルダンスが融合した「大正製薬リポビタンDaysプレゼンツ『ダンスプラッシュ!!』」を開催します。10トンを超える大量の水が放たれる中、ステージのダンサーたちが「ファイト イッパーツ！」の掛け声とともに会場を盛り上げます。ステージの両サイドにはリポビタンDのCMに出演する吉沢 亮さんの大型壁面広告を掲出します。また、暑い時期の疲労回復について考えるきっかけを提供するため、15才以上の来場者を対象に、冷えた「リポビタンD」(指定医薬部外品)を合計20万本配布します。他にも「リポビタンDオリジナルビーチボール」を10,000個プレゼントする企画を開催します。今年の夏は、「プールWAI リポDサマージャック」の熱気とともに、思い切りお楽しみください。

開催概要

■大正製薬リポビタンDaysプレゼンツ「ダンスプラッシュ!!」

貸出画像「ダンスプラッシュ!!（昨年の様子）」

リポビタンD仕様のキャノン砲が放つ10トン超の水しぶきを浴びながら、ずぶ濡れになってダンサーと一緒に踊って楽しむイベントです。

［期 間］6月27日(土)～9月23日(水祝) ※休場日は除く

［時 間］13:00

［場 所］波のプール

■リポビタンD(指定医薬部外品)のサンプリング

15才以上の来場者を対象に、冷やしたリポビタンDを配布します(お一人様1日1本限り)。配布したリポビタンDはその場でお飲みいただきます。

※プール内の指定された場所以外への持ち込みはできません

［期 間］6月27日(土)～9月23日(水祝)

※休場日は除く

［時 間］10:00～17:00

［場 所］レストラン「ラ・ピシーヌ」前

サンプリングブース

［製品概要］

販 売 名：リポビタンD

製 品 区 分：指定医薬部外品

効能・効果：疲労の回復・予防、集中力の維持・改善

用法・用量：15才以上1日1回1本

リポビタンD ブランドサイト：https://brand.taisho.co.jp/lipovitan/lipod/

製品に関するお問い合わせ：大正製薬お客様119番室 TEL：03-3985-1800

貸出画像「リポビタンD」

■「リポビタンDオリジナルビーチボール」10,000個プレゼント

期間中、「リポビタンDオリジナルビーチボール」を合計10,000個プレゼントします。各日先着順で配布します。この夏限定のオリジナルアイテムとともに、プールでのひとときをお楽しみください。

※一日の配布数には限りがあります

［期 間］6月27日(土)～9月23日(水祝)

※休場日は除く

［時 間］13:15頃～

※「ダンスプラッシュ!!」終了後

［場 所］アクア売店前

※当日の混雑状況によっては場所を変更する可能性があります

貸出画像「リポビタンDオリジナルビーチボール(イメージ)」■遊園地グッジョバ!!エリアには、リポビタンDをテーマにした「SPACE factory」も！

遊園地の中にある「グッジョバ!!」は、自動車、食品、ファッション、健康の4業種におけるものづくりを、親子三世代で体感できるエリアです。大正製薬株式会社がパートナー企業となる「SPACE factory」は、リポビタンDをテーマに、宇宙を舞台に楽しみながら学べるfactoryです。宇宙旅行を体感できる吊り下げ型コースター「リポビタンロケット☆ルナ」やアップダウンを繰り返しながら座席部分が水平回転するアトラクション「ファイト イッパーツ！」、お薬づくりの疑似体験ができるワークショップ「リポビタンラボ～リポ博士とヒミツの研究～」が楽しめます。

貸出画像「SPACE factory」