【丸源ラーメン】期間限定「どっさりパインミニパフェ」を7月2日(木)より発売

株式会社物語コーポレーション

株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が全国242店舗展開中の『丸源ラーメン』は、2026年7月2日(木)より、期間限定で「どっさりパインミニパフェ」を発売いたします。

期間限定「どっさりパインミニパフェ」について

ジューシーなパインをゴロゴロ乗せた、夏だけの贅沢ミニパフェ。まろやかで濃厚なソフトクリームが果実の酸味を引き立てる、食後にピッタリの商品です。

「どっさりパインミニパフェ」350円(税込385円)

・販売店舗：『丸源ラーメン』各店

・販売期間：2026年7月2日(木)～9月上旬まで

※一部店舗ではお取り扱いのない場合がございます

※販売内容は予告なく変更する場合がございます

Xフォロー&リポストキャンペーンについて

『丸源ラーメン』公式Xアカウント(@marugen_ramen_)をフォローいただき、期間中に投稿される該当キャンペーンポストをリポストするだけで、抽選で100名様に「500円分の丸源ラーメンのアプリクーポン」をプレゼントいたします。

■開催期間

2026年6月26日(金)～2026年7月1日(水)

■応募方法

１.Xで『丸源ラーメン』の公式アカウント「@marugen_ramen_」をフォロー

２.キャンペーン期間中に投稿される該当キャンペーンポストをリポストまたは引用リポスト

https://x.com/marugen_ramen_/status/2070337535067463715

■プレゼント内容

「500円分の丸源ラーメンのアプリクーポン」を、抽選で100名様にプレゼント

※クーポンは当選者にのみアプリで配信いたします

※クーポンの有効期限は2026年8月末です

■当選発表、発送について

・ご当選者様への当選通知は、キャンペーン終了後1週間以内に、応募時に使用されたXアカウントへのDMでご連絡を予定しております。

・当選賞品は、当選者様へご連絡するDMに記載の専用フォームへの入力後、2026年7月中旬頃より順次付与いたします。

・専用フォームに期日までに必要事項を正しくご入力いただけない場合や、応募条件を満たされていない場合、ご当選を無効とさせていただく場合がございますのでご了承ください。

・賞品の転売・譲渡・その他処分行為等はご遠慮ください。また、オークション等への出品もご遠慮ください。

『丸源ラーメン』について

自慢の看板商品「熟成醤油ラーメン 肉そば」。注文が入るごとに、手鍋で一杯ずつ豚肉と炊き込んだスープにコシのある自社製多加水麺、柚子こしょうおろし、青ネギなどの和のトッピングで仕上げています。また、スープの決め手である熟成醤油がえしは、3種類の醤油をブレンド。それら全ての調和がとれた「肉そば」は『丸源ラーメン』にしかないこだわりの逸品です。「味玉肉そば」や「辛肉そば」などの派生商品も人気です。 ラーメンは醤油とんこつや塩ラーメン、味噌ラーメンなど種類が豊富なことも、頻度高くご利用いただけている理由の一つです。

主役級のサイドメニューは「丸源餃子」、「鉄板玉子チャーハン」、「おいしいからあげ」などに加え、食後の「ソフトクリーム」も人気。また、駐車場をご用意しており、明るく広々とした店内はカウンター席やテーブル席、お座敷席もあり、お一人さまからお子さま連れまで、リラックスしてお食事を楽しんでいただけます。

※一部店舗では販売内容や価格が異なります

※金町店、川越クレアモール店、上板橋店、武蔵新城店、品川シーサイド店には駐車場はございません

※金町店、川越クレアモール店、武蔵新城店にはお座敷席はございません

※商品/外観写真はイメージです

■丸源ラーメンWEBページ：https://www.syodai-marugen.jp/index.html

■丸源ラーメン公式X(旧twitter)：https://twitter.com/marugen_ramen_

■丸源ラーメン公式Instagram：https://www.instagram.com/marugen_official/

■丸源ラーメン公式Facebook：https://www.facebook.com/marugen.ramen.official/

限定クーポンも届く！『丸源ラーメン』公式アプリ

ダウンロード：https://www.syodai-marugen.jp/app/

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年9月

所在地：愛知県豊橋市西岩田5丁目7-11

資本金：59億円(2025年6月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年6月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年6月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/和牛焼肉 NIKUGEN/焼きたてのかるび/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/お好み焼本舗/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/町中華 丸福飯店/果実屋珈琲/熟成肉とんかつ ロース堂/肉讃岐 もっちりうどん源次郎 他

出店状況：国内802店舗(うち直営543店舗、FC259店舗)、海外112店舗(2026年5月31日現在)

企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/