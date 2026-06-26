花王『しずかなおそうじ』が「カンヌライオンズ2026」でブロンズライオンを受賞　花王初の受賞、若年層との新たな接点創出の取り組みが国際的に評価

花王株式会社

花王の3D探索型ホラーアクション/清掃シミュレーションゲーム『しずかなおそうじ』は、世界最大級のクリエイティビティの祭典「カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル2026（Cannes Lions International Festival of Creativity 2026）」において、「Entertainment Lions for Gaming」部門のブロンズライオンを受賞しました。尚、本受賞は花王として初めての「カンヌライオンズ」受賞となります。

カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバルは1954年に創設された世界最大級のクリエイティビティの祭典です。毎年6月にフランス・カンヌで開催され、世界中から広告、マーケティング、コミュニケーション分野の優れた作品や取り組みが集まります。

「Entertainment Lions for Gaming」部門は、創造的なゲームプレイを通じて人々とブランドをつなげるクリエイティブな仕事を称える部門です。今回の受賞は、花王が若年層との新たな接点創出をめざして取り組んだゲームマーケティング施策が国際的に評価されたものです。

『しずかなおそうじ』制作のねらい

近年、若年層においてそうじが「面倒で退屈な家事」として認識される傾向があり、花王ではそうじ用品ブランドとの接点や関心の低下を課題ととらえていました。そこで、若年層が熱中する日本独自の「ゲーム実況」カルチャーに着目し、オリジナルホラーゲーム『しずかなおそうじ』を開発しました。

本ゲームは、プレイヤーがそうじをしながらストーリーを進める構造を採用するとともに、実況配信者のリアクションや語りを通じて商品理解が自然に伝わる設計です。また、ゲーム実況配信者との協働を起点に、YouTube上で話題が連鎖的に広がるコミュニケーションを実施しました。

その結果、ゲーム実況配信者とのコラボレーション動画は45万回再生を記録し、ゲームのダウンロード数は公開後30日で計画比7倍を達成。さらに、数百万人規模のフォロワーを持つゲーム実況配信者によるオーガニックな発信が相次ぎ、関連実況配信は3,200本以上に拡大しました。これらにより一部対象商品の売上は施策展開後に約２倍に伸長するなど、大きな成果を生み出しました。

受賞コメント

世界三大広告賞のひとつであるカンヌライオンズで受賞できる日がくるとは、夢にも思っていませんでした。

数多くのアイデアがショートリストにひしめく中、商品の裏面を読み理解するといった、ややもすると面倒なそうじ方法をゲーム内にきちんと織り込んだことや、ローファイ感のある世界観が評価されました。またセールスに貢献したビジネスインパクトまで認められたことには大きな意味を感じています。

若年層の興味関心を喚起するデジタルマーケティングやクリエイティブの新しいアプローチに挑んだ仕事が、この舞台で認められたことも何よりの成果であり、このうえない喜びです。

そしてこの結果は、共に挑戦してくださったWhatever Co.さん、ガッチマンさんとの共創の賜物です。あらためて心より感謝申し上げます。

（花王株式会社／作成センター 第1ブランドクリエイティブ部長 簑部敏彦）

花王『しずかなおそうじ』情報

- ゲームタイトル：しずかなおそうじ- プラットフォーム：Steam(R)- ジャンル：3D探索型ホラーアクション/清掃シミュレーション- プレイ人数：1人- 価格：無料- ストアページ：花王『しずかなおそうじ』(https://store.steampowered.com/app/3833930/_/)