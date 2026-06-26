【オイシックス新潟アルビレックスBC】ナミックス フレッシュオールスターゲーム2026に高野 結羽選手、山田 和選手、高 義博選手が選出

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ（運営会社：株式会社新潟プロ野球団、本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：池田 拓史、以下：当球団）は、2026年7月27日（月）にHARD OFF ECOスタジアム新潟にて開催される「ナミックス フレッシュオールスターゲーム2026」に、高野 結羽選手、山田 和選手、高 義博選手が選出されたことをお知らせいたします。

■選出選手について

高野 結羽(たかの ゆう)

ポジション：投手

背番号：45

生年月日：2006年9月28日

身長／体重：177cm / 75kg

投打：右投・左打

コメント：

ナミックス フレッシュオールスターゲーム2026という素晴らしい舞台で投げられることを、嬉しく思います。マウンドに上がったら一球一球全力で腕を振り、皆様の期待に応えられるように頑張ります。また、他球団のレベルの高い選手たちと交流し、刺激を受けられることを楽しみにしています。

山田 和(やまだ そら)

ポジション：捕手

背番号：12

生年月日：2002年4月3日

身長／体重：164cm / 78kg

投打：右投・左打

コメント：

ナミックス フレッシュオールスターゲーム2026への選出に、まずは感謝しています。また、大変光栄に思います。選んでいただいた期待に応えられるよう、自分の持ち味である強肩を活かした全力プレーで精一杯頑張ります。そして、他球団の選手と交流できることも楽しみにしています。多くの素晴らしいプレーや考え方を吸収し、更に成長できるように頑張ります。

高 義博 (たか よしひろ)

ポジション：内野手

背番号：0

生年月日：2004年5月31日

身長／体重：172cm / 75kg

投打：右投・右打

コメント：

この度はご選出いただきありがとうございます。ナミックス フレッシュオールスターゲーム2026という舞台でプレーできることを大変嬉しく思います。また、今回は新潟開催ということで、新潟県の皆様に「見に来て良かった」と思っていただけるよう、日々の感謝を胸に、全力プレーで挑みます！

■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはＮＰＢファーム・リーグに参加、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地 株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026年からは桑田真澄氏をCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）に迎え「強く、愛され、選ばれる球団」の実現に向け取り組んでいます。



