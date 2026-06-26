スマートプリ機「HARTi Photo」が美容体験イベント「びゅーてぃふるえんす 2026 Summer」に登場

株式会社HARTi

「感性が巡る、経済を創る」を企業理念に、文化産業のインフラ創造を目指す株式会社HARTi（本社：東京都千代田区、代表取締役：吉田 勇也、以下「当社」）は、2026年6月27日（土）・28日（日）にE PARK（東京都目黒区）にて開催される美容イベント「びゅーてぃふるえんす 2026 Summer」において、スマートプリ機「HARTi Photo」による限定フォト体験を展開いたします。

会場では、本イベント限定デザインフレームによる撮影体験を実施。美容・SNS・フォトカルチャーが集まるイベントの世界観を、写真を通じてお楽しみいただけます。

実施の背景

「HARTi Photo」は、イベントやブランドの世界観を限定フレームとして表現し、来場者がその場ならではの体験を楽しめるスマートプリ機です。

近年では、アニメやアーティストイベントだけでなく、ブランドプロモーションやポップアップイベントなどにおいても活用の幅を広げています。

今回開催される「びゅーてぃふるえんす 2026 Summer」は、美容・SNS・インフルエンサー文化が交差する体験型イベントです。イベントの世界観を写真として楽しむ文化との親和性や、来場者同士のコミュニケーションを生み出すコンテンツとしての価値をご評価いただき、本イベントでの展開が実現しました。

HARTi Photo 体験の詳細

イベント名：びゅーてぃふるえんす 2026 Summer

開催日：2026年6月27日（土）・28日（日）

会場：E PARK（東京都目黒区）

内容：イベント限定デザインフレームによる撮影体験

「びゅーてぃふるえんす」について

詳細を見る :https://beautyfulence.com/

新感覚の美容イベント。一般的な美容イベントではお馴染みのスキンケアやコスメブースだけでなく、フォトスポット、フリーマーケットなど、多彩なコンテンツが盛り込まれており、まるで“美容のテーマパーク”のような空間です。 今回のテーマはまるで“アリスの世界”に迷い込んだみたいな美容×非日常の世界をイメージ。厳選された人気の韓国コスメから最新トレンド美容に出会えるだけでなく、“食べてキレイになれる”美容に特化したケータリング・美容施術体験・AIフォトスタジオやメイク体験まで可能な1日でトレンド美容を楽しみ尽くせるイベントとなっていました。

「HARTi Photo」概要

「”好き”を表現できる、場所を創る」をコンセプトにしたスマートプリ機です。加工や補正に頼らずナチュラルな美しさを引き出し、撮影することができます。

HARTi Photoの特徴

1. 自由な設置性：大型ブース不要、コンパクト設計でイベント・店舗・ポップアップ等あらゆる空間に展開可能。

2. 限定フレーム：アニメ・アーティスト・IPホルダーとのコラボによる、その場でしか撮れない特別デザイン。

3. 洗練されたデザイン：白を基調としたミニマルな筐体デザインで、空間そのものをコンテンツ化。

「HARTi Photo」コラボ募集！

HARTiでは、「HARTi Photo」を通じて、IPやアーティストとの新たなコラボレーションを募集しています。特定のイベントやアーティスト、アニメイベントとの提携、また今回のような施設オープンのタイミングに合わせた取り組みにより、特別な体験を広げていく機会を創出していきたいと考えています。ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

HARTi Photo 公式サービスサイト：https://harti.tokyo/photo

導入実績について：https://harti.tokyo/photo/case/



公式X：https://x.com/hartiofficial

公式Instagram：https://www.instagram.com/harti_tokyo/



▼「HARTi Photo」フォトブースレンタルのお問い合わせ

お問い合わせ：https://harti.tokyo/photo/contact/



*お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。

050-1721-8672（平日9～17時）

株式会社Perimeni 会社概要

社名：株式会社Perimeni

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者：代表取締役 村上 璃紗

SNS（X）：https://x.com/beautyfulence?s=21

SNS（Instagram）：https://www.instagram.com/beautyfulence_?igsh=MWhmb2xwbnpnc2Nmcw==

株式会社HARTi（ハーティ）会社概要

社名：株式会社HARTi

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング1階

設立：2019年2月18日

資本金：1億円（2025年1月末時点） ※資本準備金を含む

代表者：代表取締役 吉田 勇也

事業内容：スマートプリ機「HARTi Photo」の開発・提供

HARTi Photo：https://harti.tokyo/photo/

HARTi Photo（For EN）：https://harti.tokyo/photo/en