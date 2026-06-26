【平和堂】平和堂は『FEST.INAZUMA　2026』を応援します！

株式会社平和堂

株式会社平和堂（滋賀県彦根市、代表取締役社長執行役員CEO：平松正嗣、以下「平和堂」）は、2026年9月19日(土)～21日(月・祝)に開催される『FEST.INAZUMA 2026（以下、フェスト イナズマ）』へ協賛しますのでお知らせいたします。

フェスト イナズマは、西川貴教さんが2009年に立ち上げた「イナズマロック フェス」を刷新した野外ロックフェスです。音楽のジャンルの垣根をなくし誰でも参加できるフェスへと進化させるために、今年から名称が変更されました。琵琶湖の水質保全と地域振興という当初からの目的が引き継がれていることから、平和堂は引き続きフェスに協賛いたします。フェス開催に向けて、6月21日(日)から、アル・プラザ等大型店舗、一部のフレンドマートにおいてチケットの販売を開始しました。5月には、フェス開催前の恒例イベントとして、フェス会場内での飲食ブース出展を競う「イナズマフードGP in草津」へ平和堂ブースを出展し会場を盛り上げました。なお、フェス当日も企業ブースの出展やオリジナルフォトスポットの設置、バックヤード支援等を通じてフェスに関わる皆様とともにイベントを盛り上げてまいります。

■『FEST.INAZUMA 2026』での平和堂の取り組み

１.フェストイナズマフードGP in草津」への平和堂ブースの出店

平和堂イメージキャラクター「はとっぴー」をかたどったベビーカステラを販売する企業ブースの出店や、キャラクターステージにはとっぴーが登場し、イベントを一緒に盛り上げました。

２.チケットの販売

アル・プラザなど大型店を中心に49店舗にてフェスト イナズマのチケットを販売します。

販売期間：2026年6月21日(日)～9月18日(金)まで

※販売期間中でも販売終了、品切れの際はご容赦ください。

販売店舗：平和堂49店舗 アル・プラザ全店、フレンドマート（一部対象店舗のみ）

チケット ： GAチケット(LIVE AREAの一般立見席)の当日引換券 各日15,000円

※当日は会場入口窓口にて実券と引換えください。

※お支払いは現金、平和堂商品券、HOPマネー、クレジットカード支払いが可能

※HOPポイントはつきません

※お一人様4枚まで

※立見（開催日当日入場券と引き換え）

３.平和堂ブースの出店

フェス当日はフリーエリアに平和堂ブースを出店し、オリジナル商品の販売や、オリジナルフォトスポットなどでイベントを盛り上げます。

昨年の様子

■フェスト イナズマとの関わりについて

地域密着のライフスタイル総合（創造）企業を目指す平和堂は、琵琶湖の環境保全活動、地場商品の販売・商品開発や地産地消の推進など滋賀県の環境保全と地域活性化に取り組んでいます。『フェスト イナズマ』の琵琶湖の水質保全や地域振興というフェス開催の目的と当社の考え方が一致することから、2021年から同フェスへの協賛を継続しています。

■『フェスト イナズマ 2026』

・日程：2026年9月19日(土)～21日(月・祝)

・会場：滋賀県草津市 烏丸半島芝生広場

・公式ホームページ https://fest-inazuma.com

【お問い合わせ】

キョードーインフォメーション／0570-200-888（12:00-17:00 ※土日祝休業）

ウェブサイト：https://kyodo-osaka.co.jp

【チケット販売店舗一覧】

・滋賀県店舗

…くさつ平和堂、甲西店、アル・プラザ水口、アル・プラザ彦根、アル・プラザ瀬田、篠原店、フレンドマート膳所店、アル・プラザ八日市、アル・プラザ守山、アル・プラザ草津、ビバシティ平和堂、アル・プラザ長浜、フレンドマート追分店、アル・プラザ野洲、アル・プラザ栗東、アル・プラザ近江八幡、フレンドマート守山水保店、アル・プラザ堅田、フレンドマート竜王店、フレンドマート栗東店,フレンドマート日野店、フレンドマート大津テラス店、平和堂石山、フレンドマート守山駅前店

・京都府店舗

…アル・プラザ城陽、アル・プラザ亀岡、アル・プラザ宇治東、アル・プラザ京田辺、アル・プラザ木津、アル・プラザ醍醐

・大阪府店舗

…アル・プラザ枚方、アル・プラザ香里園、アル・プラザ茨木、アル・プラザ高槻

・兵庫県店舗

…アル・プラザつかしん、アル・プラザあまがさき

・岐阜店舗

…アル・プラザ鶴見

・北陸店舗

…アル・プラザ小松、アル・プラザ金沢、アル・プラザ鹿島、アル・プラザ加賀、アル・プラザ津幡、アル・プラザ小杉、アル・プラザ富山、アル・プラザ敦賀、 アル・プラザベル、アル・プラザアミ、アル・プラザ鯖江、アル・プラザ武生

＜当リリースに関する注意事項＞

・当リリースに記載されている内容は、全てリリース時点での情報に基づきます。

・当リリースに使用しているパース、イラスト、写真、ロゴ、サイン、地図等はイメージですので、実際とは異なる場合があります。

・都合により予告なく内容やスケジュールを変更する場合がありますので、予めご了承ください。

以上