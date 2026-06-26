９月５日（土）渡洋史×澄川真琴のW登壇！「時空戦士スピルバン」アークインパルス上映が開催決定！YouTubeにて４Kネガスキャン映像の先行体験&特別CMの配信も！

東映ビデオ株式会社

平素より大変お世話になっております。

「みんなで決めよう！東映特撮Blu-ray化 PROJECT！」のBlu-ray化決定作品である、「時空戦士スピルバン」の放送４０周年を記念して、９月５日(土)に秋葉原UDXシアターにて「時空戦士スピルバン」アークインパルス上映の開催が決定されました。

城洋介 / スピルバン役の渡洋史、ダイアナ / ダイアナレディ役の澄川真琴をお招きして、上映会、トークステージ、3ショット撮影会など盛りだくさんの内容になっております。 ９月５日(土)は秋葉原UDXシアターにバイパススリップ！

また、東映特撮YouTube Official にて「時空戦士スピルバン」第１話を本日より期間限定配信！４KネガスキャンHDリマスターで鮮やかに蘇った「時空戦士スピルバン」を一足早く体験していただけます。

Blu-ray BOX発売に向けた特別CMも公開されました。スピルバンやダイアナがハイテククリスタルスーツを身に纏う際の結晶システムをオマージュした演出など、当時からのファンにお楽しみいただける内容になっています。

●特集ページ URL： https://www.toei-video.co.jp/special/spielban/

厳選エピソードの上映、トークステージ、3ショット撮影会！

40周年を彩るスペシャルイベント開催！

城洋介 / スピルバン役 渡洋史ダイアナ / ダイアナレディ役 澄川真琴両キャストが夢の登壇！

【イベント概要】

放送40周年記念 『時空戦士スピルバン』アークインパルス上映

■日程：2026年9月5日（土）

■会場：秋葉原UDXシアター

■時間：16：30開場 17:00開演

※時間については前後する場合がございます。予めご了承下さい。

■入場料：通常券：5,500円（税込）／登壇者サイン色紙付き券：12,000円（税込）（数量限定）

■登壇者（予定）：渡洋史・澄川真琴・鈴村展弘(MC)・不破了三(前説)・ロボ石丸(総合司会)

※登壇者については変更となる場合がございます。予めご了承下さい。

■内容：厳選エピソード4話上映、トークステージ、壇上フォトセッション、サイン色紙お渡し（サイン色紙付き券購入者のみ）

【チケットの購入方法】

●チケットの販売方法：チケットペイにて先着販売

●URL：https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=62774 ※インターネットのみの販売

●支払い方法：クレジットカード、PayPay、コンビニ決済

●販売期間：6月27日（土）12:00 ～ 9月4日（金）23:59

●お申込み前に、チケットペイの会員登録（無料）が必要となります。

【注意事項】

・お申込み前に、チケットペイの登録（無料）が必要となります。

・お支払いは、Webからお申込の際にクレジットカード、PayPay決済、またはファミリーマート店頭でお支払いの、どれかをお選びいただけます。

・参加券はイベント当日限り有効です。紛失、盗難、破損された場合、再発行はいたしませんのでご注意下さい。

・商品をご購入後のキャンセル・返金はお受けいたしかねます。

4KネガスキャンHDリマスター版「時空戦士スピルバン」第1話YouTubeにて期間限定配信！

「時空戦士スピルバン Blu-ray BOX」の発売を記念して「【Blu-ray BOX発売記念】時空戦士スピルバン 第1話（4KネガスキャンHDリマスター版）」が限定配信中！（2026/7/9まで）

Blu-rayの発売よりも一足早く、４Kネガスキャンで鮮やかに蘇った「時空戦士スピルバン」をお楽しみいただけます。

●東映特撮YouTube official URL： https://youtu.be/peNa3Ml8h7I

「時空戦士スピルバン Blu-ray BOX」 スペシャルCM配信

「時空戦士スピルバン Blu-ray BOX」の発売を記念したスペシャルCMが配信開始となりました。

４Kネガスキャン版とオリジナル版の違いがわかる演出や結晶システムをオマージュした演出など、当時からのファンには嬉しい内容になっています。

Blu-ray BOXにご期待いただける仕上がりとなっております。こちらもお楽しみください。

●東映ビデオYouTube URL： https://youtu.be/V7PBupGQcig

「時空戦士スピルバン Blu-ray BOX」は好評予約受付中！

時空戦士スピルバン Blu-ray BOX

2026年10月14日(水)発売 初回生産限定

※東映ビデオオンラインショップ限定商品

【解説】

1986年4月～1987年3月にテレビ朝日系列にて全44話が放送された、メタルヒーローシリーズ第5弾！

悪の組織ワーラー帝国の侵略によって壊滅したクリン星から脱出してきたスピルバンが、囚われた父と姉を取り戻すべく時空戦士に“結晶”！メタルヒーローシリーズ初の変身ヒロイン・ダイアナレディ（＆ヘレンレディ）も登場し人気を呼んだ「時空戦士スピルバン」が、40年の時を経て4Kリマスターの高画質Blu-ray BOXで、ついにリリース!!

主演は、「宇宙刑事シャリバン」の主人公・伊賀電を演じた渡洋史。メタルヒーローシリーズで唯一、2度の主演を務めたことでも話題となった。

また、ヒロインのダイアナ役には、主演の渡と同じく当時JAC（ジャパン・アクション・クラブ）に所属していた澄川真琴。さらにスピルバンの姉・ヘレン役には、「宇宙刑事シャイダー」のアニー役で注目を集めた森永奈緒美といった魅力のキャストが脇を固める。

【ストーリー】

14年前、故郷のクリン星を悪の組織ワーラー帝国により滅ぼされたスピルバンとダイアナは、クリン星から脱出し地球へやってきた。そして今また、地球の真水を奪うべく、ワーラー帝国が侵略を開始。

スピルバン（地球名＝城洋介）とダイアナは地球を守るため、そして囚われたスピルバンの父と姉を取り戻すべく、時空戦士となって、ワーラー帝国と戦う！

BSTD41246／57,200円（税込）／COLOR／本編1072分／リニアPCM（モノラル）／2層6枚組／4：3【1080p Hi-Def】／全44話収録

(C)東映

【予約サイト】

https://shop.toei-video.co.jp/products/BSTD41246?correction=1