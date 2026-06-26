「ホラー小説の書き方を教えます」最東対地×額賀澪 対談LIVE配信を開催！

株式会社日本ビジネスプレス

注目の著者の知見を独自の視点で、深く、体系的にお届けするデジタルメディア「SYNCHRONOUSーシンクロナスー(https://www.synchronous.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_pr_horrorlive_top)」（株式会社日本ビジネスプレス運営）は、2026年7月7日（火）19:30より、コンテンツパッケージ『拝啓、小説を書いてみませんか』の第7回LIVE配信イベント(https://www.synchronous.jp/articles/-/3918?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_pr_horrorlive)を開催します。

今回はホラー小説作家の最東対地氏をゲストに迎え、作家・額賀澪氏との対談形式で配信します。

「怖いけれど先が読みたい」と思わせる物語構成とは、読者を怖がらせる設定や舞台をどう作るか、登場人物の心理描写をどこまで掘り下げるべきかなど。

ホラー小説を書いてみたい、書いてみたことはあるけれど行き詰ってしまったという方は、ぜひご覧になってください！

■開催概要

ホラー小説の書き方を教えます! 最東対地×額賀澪 対談配信

日時：2026年7月7日（火）19:30 開始

ゲスト：最東対地

ホスト：額賀澪

参加費：1100円（税込）

※「拝啓、小説を書いてみませんか(https://www.synchronous.jp/ud/content/649548f8905bd44279000001?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_pr_horrorlive_sub)」月額会員の方は無料で参加できます。

※後日、アーカイブ動画も配信いたします。

詳細・申込は(https://www.synchronous.jp/articles/-/3918?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_pr_horrorlive)こちら(https://www.synchronous.jp/articles/-/3918?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_pr_horrorlive)から(https://www.synchronous.jp/articles/-/3918?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_pr_horrorlive)

注意事項

※LIVE配信は、登壇者の都合により時間の変更または中止になる可能性がございます。

■ゲスト・プロフィール

最東対地（さいとう・たいち）

1980年5月9日生まれ、大阪府交野市出身のホラー作家。不快系・異形ホラーを得意とし、日常に潜む恐怖や不気味な存在を描く作風で人気。2013年ホラーブログ『最東対地の嗤う壷』を開設。2016年、『夜葬』で第23回日本ホラー小説大賞読者賞を受賞しデビュー。同作がヒットし、以後『KAMINARI』『カイタン 怪談師りん』など多数の作品を発表。直近作品に『耳なし芳一のカセットテープ』がある。怪談イベント等での怪談語り、トークイベントの進行としても活動中。

■ホスト・プロフィール

額賀澪（ぬかが・みお）

1990年、茨城県生まれ。2015年『屋上のウインドノーツ』（「ウインドノーツ」より改題）で第22回松本清張賞、同年『ヒトリコ』で第16回小学館文庫小説賞を受賞。日本文藝家協会 会員。大正大学表現学部表現文化学科 客員准教授、日本大学芸術学部文芸学科 非常勤講師。2023年7月、『転職の魔王様』がカンテレ・フジテレビ系にて連続ドラマ化。

ミステリー小説の書き方、時代小説の書き方もアーカイブ視聴できます

「拝啓、小説を書いてみませんか(https://www.synchronous.jp/ud/content/649548f8905bd44279000001?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_pr_horrorlive_sub)」では、これまで「ミステリー小説の書き方」（ゲスト：天祢涼）、「時代小説の書き方」（ゲスト：谷津矢車）のLIVE配信も開催しました。アーカイブ視聴もできますので興味がある方は以下のリンクからアクセスしてみてください！

ミステリー小説の書き方を教えます! 天祢涼15周年×額賀澪10周年 小説家デビュー記念LIVE配信(https://www.synchronous.jp/articles/-/2769)

時代小説の書き方を教えます! 谷津矢車 ×額賀澪 対談LIVE配信(https://www.synchronous.jp/articles/-/3153)