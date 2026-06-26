世界のアンダーグラウンドシーンの未来を形作るHADESとFUMIの二人が手がける新イベント「KARASU」が、ZEROTOKYOにてついに始動。

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株式会社TSTエンタテイメント


世界のアンダーグラウンドシーンの未来を形作る二人の存在が、東京で交差する。



圧倒的なパフォーマンスと独創的なサウンドでテクノシーンに衝撃を与え続けるHADESが、ついに初来日。


さらに、ダークなサウンドとジャンルを超越したグルーヴで世界中のクラウドを熱狂させるFUMIが、日本凱旋を果たす。



この二人が手がける新イベント「KARASU」が、ZEROTOKYOにてついに始動。日本初となる“輸入ダブルオーガナイズ”による記念すべき第一回公演がここに幕を開ける。



そして今回、スペシャルゲストとしてNIKOLINAが待望の再来日。


エネルギッシュかつ力強いSchranzグルーヴを武器に、独自のスタイルでテクノシーンへ革新的な影響を与えてきた彼女は、今や世界中から最も求められるアーティストの一人として高い支持を集めている。



世界的評価を誇る3組のヘッドライナー。


それぞれ異なるヴィジョンを持つ、現代テクノの最前線。


そして、東京で刻まれる歴史的な一夜。



アジアでも類を見ないスケールのラインナップ。


ここから始まるのは、単なるイベントではない。


日本のアンダーグラウンドカルチャーにおける、新たなムーブメントの始まりだ。



EVENT INFO


2026.8.10(月) KARASU


@ZEROTOKYO


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/karasu-0810/


DOOR：\5,000-


EARLY TICKET：\3,500-


PRIORITY PASS：\4,000- (優先入場付 / FAST TRACK)


FINAL TICKET：\4,500-


【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/karasu-0810



【Z HALL】〈Hard Techno〉


-KARASU-


SPECIAL GUEST：NIKOLINA / HADES / FUMI


DJ：MUSCLE♾BROTHERS / STRATAH B2B YURI VALEN


VJ：UTARO


【ENTER】


-DIMENSION-


TEITEI / Yuoto Saito / emptyworldoldheaven / KOSHIRO / ØMEN / JXXNXCXXT



ARTIST INFO



NIKOLINA

エネルギッシュかつ力強いスタイルでシーンを席巻し、世界中の観客を魅了しているNIKOLINA。


彼女のパフォーマンスは、単なるDJプレイの枠を遥かに超越している。その真の目的は、観客の感情を激しく揺さぶる「音のジェットコースター」へと叩き落とすことだ。


催眠的なリズムと圧倒的な破壊力を持つ「Schranz」を巧みに操り、観客の深層心理にシンクロ。それぞれのステージを、壮大で没入感あふれる音楽体験へと昇華させ、彼女と観客の間に狂気的なまでの深い絆を築き、本能のままに自己を解放するための圧倒的な力を与えてくれる。





[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=BZPONFOlNoQ ]

Nikolina | Boiler Room x Teletech: London




HADES





[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=RJws_eDkryk ]

HADES @ FURY HARD TECHNO FESTIVAL VIII (04/04/25)




FUMI





[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=hRIPOMNN8tQ ]

FUMI | Music Reactions Indoor Rave



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