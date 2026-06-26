福岡から全国へ！次世代アーティスト発掘オーディション「muside NEXT STAGE FUKUOKA Supported by KENDRIX」本日6月26日(金)よりエントリー受付開始！

西日本鉄道株式会社

西日本鉄道株式会社が運営する音楽アプリ「muside」は、一般社団法人日本音楽著作権協会（JASRAC）が運営するクリエイターDXプラットフォーム「KENDRIX」のサポートのもと、次世代の音楽シーンを担うアーティストを発掘・育成するライブイベント「muside NEXT STAGE FUKUOKA Supported by KENDRIX」を11月7日（土）に開催することを決定しました 。本日2026年6月26日(金)18:00より、同イベントへの出演権をかけたアーティストオーディションのエントリー受付を開始いたします。

本プロジェクトは、福岡の地から全国へと羽ばたく、熱い志を持ったアーティストの発掘を目的としています。今回のオーディションでは、運営による審査を通過したファイナリストたちが、福岡のライブハウスで行われるステージに進出 。当日はプロによる審査と、来場者によるオーディエンス票を掛け合わせた「ハイブリッド審査」で最優秀アーティストを決定します 。

■オーディション 募集概要

<募集要項>

・エントリー期間：2026年6月26日(金) 18:00 ～ 8月23日(日) 23:59

・対象者： バンド、ユニット、ソロを問わず、オリジナル楽曲を中心に活動するアーティスト 。国籍、性別、演奏形態、ライブ経験は一切不問 。（※未成年者は保護者の同意が必須となります。 ）

・応募方法： 音楽アプリ「muside」をダウンロードの上、アーティスト登録およびメンバー追加を行い、アプリ内の特設ページより演奏動画を設定してエントリー。

<選考スケジュール>

・6月26日 ～ 8月23日： 出演者募集期間（エントリー受付）

・8月24日 ～ 8月28日： 運営による一次審査

・8月28日： 内定者通知

・9月18日： 出演者発表

<豪華特典>

【最優秀アーティスト賞】

1.「Musicians’ Village TOKYO」出演権獲得！

（東京遠征のための旅費一部サポート有り）

2.「Musicians’ Village TOKYO」内にて、音楽プロデューサー「Ryo’LEFTY’Miyata」氏とのコライト（共同制作）またはアレンジ体験

3.アーティスト活動支援金 5万円

【審査員特別賞】

アーティスト活動支援金 5万円

<ステージ(11月7日)開催概要>

・イベント名： muside NEXT STAGE FUKUOKA Supported by KENDRIX

・日程： 2026年11月7日（土）

・会場： livehouse & club PEACE（福岡市中央区荒戸1-9-22）

・ゲスト審査員： Ryo’LEFTY’Miyata 氏

・主催： muside（西日本鉄道株式会社）

・サポート： KENDRIX（一般社団法人日本音楽著作権協会 JASRAC）

<ゲスト審査員>

Ryo'LEFTY'Miyata 氏 音楽プロデューサー / OIKOS MUSIC共同創業者

音楽プロデューサー、編曲家、作詞家、作曲家、ベーシスト、キーボーディスト、ギタリスト、マニピュレーターなど多岐にわたる音楽活動を実施。様々なジャンルをクロスオーバーさせたアレンジメントを得意とし、timelesz、official髭男dism、Tani Yuuki、sumika、Superfly、eill、MISIA、BE:FIRSTなど、数多くのアーティストへ楽曲提供やプロデュース、編曲を手掛ける。また、ユーティリティープレイヤーとしてofficial髭男dism、sumika、BE:FIRSTなど、数多くのアーティストのライブサポートも行う。フロアの熱量を上げるアジテートと、演出も含めた ライブプロデュース能力が高く評価されている。

2018年よりスウェーデンに渡り海外作家とのco-writing活動を開始し、グローバルな音楽活動を展開。アーティストが必要とする音楽活動全般を支援するため、2022年「OIKOS MUSIC」を共同創業。2024年にアーティストプロジェクト「cross-dominance」発足。

■協賛・サポートプラットフォーム「KENDRIX」について

Ryo'LEFTY'Miyata氏

「すべての音楽クリエイターがCreation Ecosystemに参画できる世界へ」というコンセプトのもと、音楽クリエイターが安心して楽曲を発表でき、適正な対価還元を受けるための各種手続きのハードルを下げることを目的としたクリエイターDXプラットフォームです 。ブロックチェーン技術を用いて楽曲の存在証明を発行する機能などを提供しています。

KENDRIX公式ウェブサイト： https://kendrix.jp/

本件に関するお問い合わせ先

・主 催： 西日本鉄道株式会社 muside担当

・E-mail： muside@nnr-g.com

・公式HP： https://muside.jp/

・アプリ：【iOS】https://apps.apple.com/jp/app/muside/id6472631572

【Android】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.muside.app