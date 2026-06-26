第46回小野川温泉ほたるまつり

山形県米沢市

米沢市郊外にある小野川温泉は、千年以上の歴史を持つ名湯にして、環境省「ふるさといきものの里」にも指定された、ほたるの里です。小野川温泉では毎年6月から7月にかけて、たくさんの蛍が飛び交う幻想的な光の世界を楽しむことができます。

■まつり開催期間 2026年7月20日（月・祝）まで

■ステージイベント

今年も温泉街を会場にステージイベントが開催されます。当日は温泉街が歩行者天国となり、たくさんのお店が立ち並びます。

【日時】7月4日（土）・5日（日）18時～21時

【会場】小野川温泉街（17時から温泉街は車両通行止め）

【内容】

○ステージイベント

7月5日（日）はお笑いコンビ「バンビーノ」がゲスト出演します。

○キッチンカー

○地元大学生らによる出店

山形大学の各サークル等が出店します。中でも山形大学VR部は、アプリ開発・プログラミング等を行う活動をしており、まつりでは昨年度開発したオリジナルシューティングゲーム「ホタルガーディアンズ」のブースを設置します。温泉と河川敷のステージに加え、新たにお化け屋敷のステージが登場し、360度の臨場感あふれる映像を体験できます。

【問合せ】小野川温泉旅館組合事務所 0238-32-2740

https://sites.google.com/view/onogawaonsenhotarumatsuri/

昨年のステージイベントの様子