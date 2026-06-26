DMM GAMES「御城プロジェクト:RE～CASTLE DEFENSE～」10周年を記念してオンライン酒屋・クランドよりオリジナルデザインのお酒の受注販売が決定！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、「御城プロジェクト:RE～CASTLE DEFENSE～」のサービス開始10周年を記念したお酒を、クランドにて6月29日（月）より受注販売することをお知らせいたします。

【おちょこやポストカードの豪華なグッズ付き！】

■販売サイト：https://kurand.jp/pages/collaboration(https://kurand.jp/pages/collaboration)

■受注期間：2026年6月29日（月）18:00 ～ 7月20日（月）23:59まで

＜御城プロジェクト:RE 拾周年記念之酒＞

全1種／価格：8,800円（税込）予定

「御城プロジェクト:RE～CASTLE DEFENSE～」のサービス開始10周年を記念した「御城プロジェクト:RE 拾周年記念之酒」は、お酒本体と化粧箱に「江戸城」が印刷されたスペシャルパッケージとなっています。

さらに「御城プロジェクト:RE～CASTLE DEFENSE～」ロゴ入りのオリジナルおちょこと御朱印風ポストカードがついてきます。

手に入るのは今回だけ！この貴重な機会をお見逃しなく。

※商品画像はイメージです。実際の商品とはデザイン仕様が変更になる場合がございます。

■『御城プロジェクト:RE～CASTLE DEFENSE～』

DMM GAMESが贈る本格的タワーディフェンスRPGです。

兜（敵）たちに対抗できる城娘たちの殿となり、天下統一を目指します。

城娘はバトル中、かわいいドット絵となり、巨大化・特技・計略を駆使して本陣と殿を守ります。

さらに城娘たちに贈り物を贈ることで、パワーアップしていくとともにイベントが発生し、彼女たちの意外な一面を見ることができます。

個性的な城娘たちと天下統一を目指す旅が殿（あなた）を待っています。

・公式サイト：https://oshirore-dmmgames.com/

・公式X：https://x.com/shiropro_staff?lang=ja

・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCyNGjXDLz20ekeYPY5o3XZQ