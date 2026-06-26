村上春樹さんが読者からの難問・奇問・直球質問にすべて答えた！　なつかしくて、あたたかくて、新しい。『そうだ、村上さんに聞いてみよう』復刻版発売決定！ 2026年9月７日（月）発売

株式会社朝日新聞出版

株式会社朝日新聞出版は、朝日新聞社出版局ASAHIパソコン編集部の「村上朝日堂」で、1996年6月にスタートし、村上さんが読者の質問に答えた282の一問一答、『そうだ、村上さんに聞いてみよう』を復刻版として発売します。

村上朝日堂ホームページ開設30周年記念。日本初の「作家と読者のメール交換」、ユーモアとウィットにとんだ記録。村上作品への疑問、世相や流行、恋愛や私生活、翻訳、映画、マラソンまで、果たして村上さんは世間の人々がぶっつける282の大疑問にちゃんと答えられるのか？

大疑問 おじさんたちはなぜ偉そうにするのか？ どうやって文章修業しましたか？ 村上さんはなぜ走るの？ お勧めのジャズ・アルバムは？ すごく腹が立ったときはどうしますか？ こんな私でも恋愛できますか？ どんな料理を作っているのですか？ 不倫にはどんな気持ちで挑むか？ 好きな映画監督を10人挙げるとしたら？ 人生の変わり目の決断は？ 奥さんの小説批評はどんなもの？ メールを書き直すと無味乾燥になる （「目次」から）

書籍データ

【タイトル】復刻版「そうだ、村上さんに聞いてみよう」

（ティザー画像／実際の書影とは異なります）

村上春樹、安西水丸（絵）

【発売日】2026年9月7日

【判型】A５・ムック

【予価】1870円（税込）

【ISBN】978-4-02-272769-5

【AmazonURL】

https://www.amazon.co.jp/dp/4022727691