村上春樹さんが読者からの難問・奇問・直球質問にすべて答えた！ なつかしくて、あたたかくて、新しい。『そうだ、村上さんに聞いてみよう』復刻版発売決定！ 2026年9月７日（月）発売
株式会社朝日新聞出版
（ティザー画像／実際の書影とは異なります）
株式会社朝日新聞出版は、朝日新聞社出版局ASAHIパソコン編集部の「村上朝日堂」で、1996年6月にスタートし、村上さんが読者の質問に答えた282の一問一答、『そうだ、村上さんに聞いてみよう』を復刻版として発売します。
村上朝日堂ホームページ開設30周年記念。日本初の「作家と読者のメール交換」、ユーモアとウィットにとんだ記録。村上作品への疑問、世相や流行、恋愛や私生活、翻訳、映画、マラソンまで、果たして村上さんは世間の人々がぶっつける282の大疑問にちゃんと答えられるのか？
大疑問 おじさんたちはなぜ偉そうにするのか？ どうやって文章修業しましたか？ 村上さんはなぜ走るの？ お勧めのジャズ・アルバムは？ すごく腹が立ったときはどうしますか？ こんな私でも恋愛できますか？ どんな料理を作っているのですか？ 不倫にはどんな気持ちで挑むか？ 好きな映画監督を10人挙げるとしたら？ 人生の変わり目の決断は？ 奥さんの小説批評はどんなもの？ メールを書き直すと無味乾燥になる （「目次」から）
（ティザー画像／実際の書影とは異なります）
書籍データ
【タイトル】復刻版「そうだ、村上さんに聞いてみよう」
村上春樹、安西水丸（絵）
【発売日】2026年9月7日
【判型】A５・ムック
【予価】1870円（税込）
【ISBN】978-4-02-272769-5
【AmazonURL】
https://www.amazon.co.jp/dp/4022727691