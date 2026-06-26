REAL AKIBA BOYZがTOKYO FM新番組『リアルアキバボーイズの平成電波倶楽部』を7月2日（木）よりスタート！

ISARIBI株式会社

株式会社リアルアキバ・コミュニケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田川浩巳）が運営するクリエイターレーベル「METEORA st.」に所属するレペゼン秋葉原のオタクダンサーチーム「REAL AKIBA BOYZ（RAB）」は、TOKYO FMにて、新番組『リアルアキバボーイズの平成電波倶楽部』を2026年7月2日（木）よりスタートすることが決定いたしました。

本番組では、REAL AKIBA BOYZの涼宮あつきがレギュラーパーソナリティを務め、放送回ごとにメンバーがパートナーとして出演予定です。「平成カルチャー」をテーマに、アニメやゲーム、インターネット黎明期のカルチャーなど、現代のポップカルチャーの源流を掘り下げながら、平成の魅力を令和へと届けます。

■『リアルアキバボーイズの平成電波倶楽部』とは

本番組では、1989年から2019年までの「平成」という時代にスポットを当て、現代のポップカルチャーの源流を探っていきます。日常系・セカイ系アニメの隆盛、スーパーファミコンやプレイステーションが生んだゲーム革命、movaからPHSへの携帯進化、テキストサイトやネット動画黎明期の熱狂など、当時をリアルタイムで駆け抜けた30代～40代には胸が熱くなるノスタルジーを、平成レトロを新鮮に楽しむZ世代には新たな刺激を届けるべく、毎回異なるテーマをディープに掘り下げます。

■番組の聴きどころ

番組では、レギュラーパーソナリティを務める涼宮あつきと、放送回ごとにパートナーとして出演する現在19歳～42歳の幅広い年齢層のメンバーで構成されるREAL AKIBA BOYZメンバーによる予測不能なトークを展開。さらに、彼らの真骨頂である「ダンス」との連動企画も予定しています。

また、9月19日（土）に東京体育館で開催されるREAL AKIBA BOYZ単独公演「THE REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE 2026 “あきば3150”」に向けた企画や、これまでの軌跡を振り返る企画なども予定しています。

■涼宮あつきコメント

今、まさに時代は“平成”を求めていると感じています。俺たちで“平成”を取り戻そうぜ！そんな熱いマインドで、この番組をお届けしていきます」と意気込みを語っています。木曜日の夜、ラジオの前でオタクカルチャーへの愛をRABと一緒に共有しましょう！放送をぜひお楽しみに！

【放送概要】

- タイトル： 『リアルアキバボーイズの平成電波倶楽部』- 放送日時： 毎週木曜日21：30～21：55- 放送局： TOKYO FMパーソナリティ： REAL AKIBA BOYZ 涼宮あつき＆選抜メンバー（放送回ごとに交替）- 番組公式X： https://x.com/heiseidenpa_tfm (https://x.com/heiseidenpa_tfm)- 番組ハッシュタグ： #アキバデンパ- 提供： RAFFLE

＜REAL AKIBA BOYZ プロフィール＞

ネット上の関連動画総再生数5億再生超！

レペゼン秋葉原のオタクダンサーチーム「REAL AKIBA BOYZ」！

ブレイクダンスでは、今なお日本代表として世界大会に出場するなど功績を残しながら、アニソン・ボカロ・JPOPに振付した「踊ってみた動画」をネットに投稿し続け、一千万、数百万再生を超える作品も次々と生み出している。

2023年世界最大のヒット楽曲となったYOASOBIの「アイドル」に、「オタクのコール」として楽曲参加。第74回NHK紅白歌合戦へYOASOBIとのコラボレーションとして出演を果たす。他、YouTubeオフィシャル「YouTube FanFest World Wide 2022」や中国・ビリビリマクロリンク、ブラジル・アニメフレンズなど世界各国のフェスに出演。2022年には世界最大のアニソンフェス「Animelo Summer Live」に出演するなど、アーティスト・YouTuberとしても活躍の幅を広げる。

2023年には新メンバー・現役高校生ダンサー龍を中心に「REAL AKIBA JUNIORZ」というジュニア組織を誕生させ、ソロ・ユニット・グループ活動など多彩な展開を見せている。

こうした活動の広がりとともに、ライブパフォーマンスのスケールも急速に拡大。

世界最大級のアニソンフェス『Animelo Summer Live』への出演をはじめ、ダンスアーティストとしては異例の規模でのワンマンライブを展開。2024年10月に「リアルアキバボーイズ日本武道館 -レペゼン秋葉原-」、2025年10月には東京体育館にて「REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE ～ぼくらのマスターピース～」を開催。ダンサーの枠組みを超越した、独自のエンターテインメントを確立している。

REAL AKIBA BOYZ 公式YouTube：

https://www.youtube.com/channel/UCMmO8fiv0J34qc0qIO6t31A

公式X (旧Twitter)：

https://x.com/RAB_CREW

Instagram:

https://www.instagram.com/real.akiba.boyz/

METEORA st. INFORMATION

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！もっと、ずっと、向こうへ。

公式サイト：https://www.meteora-st.jp/(https://www.meteora-st.jp/)