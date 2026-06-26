eスポーツチーム「REJECT」TEAMFIGHT TACTICS部門 Kinu、『TEAMFIGHT TACTICS APAC Regional Finals』に出場

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、TEAMFIGHT TACTICS部門のKinuが2026年6月26日（金）に開幕する『TEAMFIGHT TACTICS APAC Regional Finals』に出場することをお知らせいたします。

『TEAMFIGHT TACTICS APAC Regional Finals』は、APAC各地域の上位選手が出場し、世界大会への出場権をかけて競い合う地域決勝大会です。大会は複数試合制で行われ、各試合の順位に応じてポイントが付与されます。選手は試合ごとの結果を積み重ね、累計ポイントによって最終順位が決定されます。

本大会で上位に入賞することで、世界大会への出場権獲得につながる、各地域のトッププレイヤーにとって非常に重要な大会となっています。

【出場選手】

■ Kinu（@kinuikun(https://x.com/kinuikun)）

APAC各地域の強豪が集う本大会で、Kinuは世界大会出場権獲得を目指してまいります。引き続き、温かいご声援をよろしくお願いいたします。

【大会概要】

■ 大会名：TEAMFIGHT TACTICS APAC Regional Finals

■ 開催日：2026年6月26日（金）開幕

■ 概要：『Teamfight Tactics』のAPAC地域決勝大会。各地域の上位選手が集い、世界大会出場権をかけて競い合います。

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数と世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金7.5億円超で国内1位の実績を誇ります。さらに、賞金総額100億円超規模の国際大会ESPORTS WORLD CUPにて、世界40チームのみが選出されるFOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されました。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを象徴する選手を擁し、世界の頂点を見据えて挑戦を続けています。

Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

REJECT Supporterについて

REJECT Supporterは、企業・個人を対象に、eスポーツチーム「REJECT」の活動や挑戦を少額から応援できるサポータープログラムです。限定グッズの提供、所属選手との交流、コミュニティへの参加など、参加者向けの特典をご用意しています。

また、企業ブランディング、社内コミュニケーションの活性化、若年層向けの採用広報、REJECTと親和性の高い企業同士のネットワーク構築など、さまざまな目的でご活用いただけます。eスポーツ活用の第一歩として、ぜひ本制度へのご参加をお待ちしております。

特設サイト：https://reject.jp/supporter/

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは「EMPOWER GAMING LIFE」をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギア、ストリーマー・VTuberマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュースなどを手がけるeスポーツ企業です。ゲーミングギアブランドREJECT GEARでは、世界で戦う選手の知見をもとに細部までこだわった製品開発を行っています。

コーポレートサイト：https://reject.co.jp/

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs

REJECT GEAR 開発コラム：https://brand.reject.jp/blogs/column/gear-log-1-reject-arcade-controller-wip