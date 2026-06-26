大倉山ジャンプ競技場 展望台リフト夜間営業実施および【新サービス】大倉山ジャンプ競技場⇔白い恋人パーク無料シャトルバス運行開始のお知らせ

株式会社 札幌振興公社

大倉山ジャンプ競技場では、 今年も７月１日から９月30日まで展望台行きリフトの夜間営業を実

施いたします。

また、昨年好評だった和傘や提灯を使ったライトアップ「ほのあかりと和傘のゆうべ」がパワーアップして再登場。札幌の夜景とジャンプ台から眺望できる世界で唯一無二の景色とライトアップをお楽しみください。

さらに今年は日中帯の目玉企画として、7月～９月の期間限定で札幌の人気観光スポットの２施設を往復する「大倉山ジャンプ競技場⇔白い恋人パーク」無料シャトルバスを運行いたします。

８月からは、お得な共通券の販売も予定しており、さらに便利に楽しめます。

この機会にぜひ、大倉山ジャンプ競技場へお越しください。

【大倉山展望台リフト】

＜期間・時間＞

2026年７月１日～９月30日 8：30～20：30

※券売終了20：00

・夜間は無料シャトルバス（大倉山ジャンプ競技場⇔円山公園駅）の運行あり（時刻表別紙）

【展望ラウンジ カフェ・セレステ】

＜期間・時間＞

2026年７月１日～９月30日 9：00～19：30

【大倉山ジャンプ競技場⇔白い恋人パーク無料シャトルバス】

＜期間・時間＞

2026年７月１日～９月30日 10：30～16：30 （時刻表別紙）

【他イベントキャンペーン情報】

・ 期間限定ライトアップ「ほのあかりと和傘のゆうべ」

・ レッドブル配布キャンペーン

（7月～9月の間毎月先着1,000名様）

※18時以降にリフトチケット購入のお客様限定です

【お問い合わせ】

株式会社札幌振興公社

大倉山ジャンプ競技場 庶務係

TEL：011-641-8585 ／ FAX：011-641-8586

MAIL：okura-contact01@sapporo-dc.co.jp