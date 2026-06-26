『ガールズ＆パンツァー 最終章』とミタクルブロックの中長期コラボが始動！第一弾は大洗女子学園・聖グロリアーナ女学院をブロックフィギュア化！7月17日から3日間、池袋でポップアップを開催

株式会社G-ant

株式会社G-ant（所在地：東京都中央区、代表取締役：平川 彰悟）は、『ガールズ＆パンツァー 最終章』のキャラクターおよび戦車を題材としたブロックフィギュアシリーズを、中長期的に順次企画・販売することをお知らせいたします。第一弾として、大洗女子学園「あんこうチーム」と聖グロリアーナ女学院をテーマに、両校のキャラクター10名と戦車をセットにした商品を展開いたします。また、2026年7月17日（金）～7月19日（日）の3日間限定で、「『ガールズ＆パンツァー 最終章』× ミタクルブロック ポップアップショップ」をMITACLE BLOCK 東池袋店にて開催するほか、ミタクルブロック公式ECサイトでは、店舗での当日受取を前提とした事前EC販売と事後EC販売を実施いたします。

『ガールズ＆パンツァー 最終章』×ミタクルブロック 事前EC販売はこちらから

URL：https://store.mitacleblock.com/collections/girlsundpanzer__mtcl_collab

事前EC販売期間：2026/06/23 ～ 2026/06/30

※ポップアップショップ（開催期間：7/17 ～7/19）でのお受取のみの対応です。

⬛︎中長期コラボが始動。その先駆けとして、大洗女子学園と聖グロリアーナ女学院がミタクルブロックに登場！

『ガールズ＆パンツァー 最終章』は、戦車を用いた武道「戦車道」に青春を懸ける少女たちを描いた人気作です。このたび、株式会社G-antが展開する、ボクセル表現でキャラクターを立体化し自分の手で組み立てて楽しめるブロックフィギュア『ミタクルブロック』は、『ガールズ＆パンツァー 最終章』との中長期にわたるコラボレーションを開始。

その先駆けとなる第一弾として、主人公・西住みほ率いる大洗女子学園と、作中内でも強豪校として知られる聖グロリアーナ女学院、両校のメンバー計10名がブロックフィギュアとして登場。あわせて、各校の戦車を組み合わせたセット商品もラインナップに加わります。他校や戦車のラインナップについては今後の展開にもご期待ください。

⬛︎第一弾ラインナップ｜大洗女子学園「あんこうチーム」＆聖グロリアーナ女学院のメンバーが、あなたのデスクにパンツァー・フォー！

第一弾のラインナップとして登場するのは、大洗女子学園「あんこうチーム」の5名（西住みほ／武部沙織／五十鈴華／秋山優花里／冷泉麻子）と、聖グロリアーナ女学院の5名（ダージリン／オレンジペコ／アッサム／ローズヒップ／島田愛里寿）の両校のメンバー計10名。あわせて、各校のメンバー5体に劇中の戦車を組み合わせたセット商品も登場。「あんこうチームセット」にはIV号戦車D型改（H型仕様）が、「聖グロリアーナ女学院セット」にはMk.IV歩兵戦車チャーチル Mk.VIIが付属します。

▲「あんこうチームセット」イメージ（あんこうチーム5名＋IV号戦車D型改（H型仕様））。▲「聖グロリアーナ女学院セット」イメージ（聖グロリアーナ女学院5名＋Mk.IV歩兵戦車チャーチル Mk.VII）。

商品のポイントとしては、下記の3つです。

POINT 1｜手のひらサイズで、キャラクターを“組み立てる”体験

ボクセル表現でデフォルメした手のひらサイズのフィギュアを、付属の3Dオンライン設計図を見ながら組み立て。完成したら、デスクや棚に飾って、お気に入りのキャラクターを日常のそばに。



POINT 2｜セット商品だけの特別仕様。劇中の“戦車”がブロックで立体化

各校のセット商品には、劇中で活躍する戦車をボクセル表現で立体化したものが付属。チームのメンバーと愛車をそろえれば、デスクの上に“自分だけの戦車道”が広がります。



POINT 3｜集めて、並べて、撮って共有する楽しさ

単体フィギュアを集めれば、チーム勢ぞろいのディスプレイも自在。余ったブロックで自分だけのアレンジや撮影・SNSでファン同士のコミュニケーションなど、組み立てたあとも楽しさが続きます。ミタクルブロックならではの組み立ての体験や、買って終わらない体験を通じてあなただけの戦車道と『ガールズ＆パンツァー』の世界が広がります。

■会場コンテンツ情報｜ボクセル調に可愛くデフォルメされた『ガールズ＆パンツァー 最終章』の世界を体感できる3日間

１. 展示物｜スケールアップのボクセル戦車展示

あんこうチームの「IV号戦車D型改（H型仕様）」と、聖グロリアーナ女学院の「Mk.IV歩兵戦車チャーチル Mk.VII」を、ミタクルブロックで組み上げた「デカブロック戦車」を会場に展示します。商品版の約2倍のサイズに大型化し、スケールアップに合わせてブロック数も大幅に増加。デフォルメされたフォルムを保ちながら、車体のディテールや特徴まで再現にこだわった一品です。ブロックならではの粒立った質感と造形の作り込みを、ぜひ会場で間近にご覧ください。

２. 展示物｜「ボコ」のデカブロック

MITACLE BLOCK東池袋店では、巨大サイズの「ボコ」が皆さんをお迎えします。手のひらサイズが基本のミタクルブロックですが、こちらはポップアップ限定の大型サイズ。迫力あるスケールで見せる展示です。可愛らしくデフォルメされたフォルムと、ブロックで作り込まれたディテール 、その絶妙なバランスを、ぜひ会場で間近にご覧ください。

⬛︎受注概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/164761/table/40_1_c1fd6ba660752643bb32e34ad9c59132.jpg?v=202606260651 ]

■会社概要

株式会社G-antは、「クリエイターエコノミー×ファンダムトイ」を軸に、新たな価値の創出に取り組む企業です。VTuberをはじめとする多様なクリエイターのIP（知的財産）を活用し、ボクセルモデル技術を用いた独自のブロックフィギュア『ミタクルブロック』を展開しています。これにより、ファンと“推し”との間に深いエンゲージメントを生み出し、グッズの枠を超えた新しい体験価値を提供しています。「『好き』をもっと楽しむ。『好き』でつながる。」をコンセプトに、日本発の魅力的なIPコンテンツを世界へ発信。“クリエイターファースト”の精神で、ファンと共に歩むリーディングカンパニーを目指します。

会社名 株式会社 G-ant

代表 平川 彰悟

所在地 東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス 2F

設立 2020年10月

事業内容 ミタクルブロックの企画・製造・販売

URL https://www.g-ant.co.jp/

※掲載の際には、下記の記載をお願いします。

(C)GIRLS und PANZER Finale Projekt