【デジタルモンスター30周年記念！】「世界が選ぶデジモンアニメ4作品ベストエピソード投票」開催決定！

東映アニメーション株式会社

東映アニメーション株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：高木勝裕）は、「デジモン30周年プロジェクト」第1弾企画として、「世界が選ぶデジモンアニメ4作品ベストエピソード投票」を開催いたしますことをお知らせします。

■「世界が選ぶデジモンアニメ4作品ベストエピソード投票」開催決定！

1997年6月26日は液晶玩具「デジタルモンスター」の発売記念日！来年2027年には、デジモンはついに30周年の節目を迎えます。この記念すべきアニバーサリーイヤーに向け、「デジモン30周年プロジェクト」が始動。30周年を記念した第1弾企画として、「世界が選ぶデジモンアニメ4作品ベストエピソード投票」を実施します！

今回は、初期テレビシリーズとして連続して展開された『デジモンアドベンチャー』、『デジモンアドベンチャー02』、『デジモンテイマーズ』、『デジモンフロンティア』までの4作品の中から投票を実施。あなたのお気に入りの話数を教えてください！

＜概要＞

◆投票サイト

https://www.toei-anim.co.jp/digimon_selection/vote/

◆参加方法

各シリーズの中から1話ずつ投票したい話数を選択し、「投票する」ボタンをタップ。

投票と一緒に、選んだ理由や好きなシーンもぜひコメントに入力してください。

期間中は1日1回、毎日投票可能です。

◆期間

6月26日(金)～7月10日(金)23:59まで

◆発表

中間発表：7月3日(金)

結果発表：8月1日(土)

＜作品紹介＞

◆「デジモンアドベンチャー」（1999年放送開始）

あらすじ

太一たちとデジモンたちのサバイバルが今始まった!!

「デジモン」シリーズ第1作。世界中がおかしかった年の夏、太一たち七人の少年少女は日本で見えるはずのないオーロラから飛来した謎の機械の力によって、異世界デジタルワールドに吸い込まれてしまう。謎と危険に満ちたその世界で待っていたのは、なぜか太一たちの名前を知る奇妙な生物“デジタルモンスター”だった…！

◆「デジモンアドベンチャー02」（2000年放送開始）

あらすじ

再び始まった“選ばれし子供たち”の戦い

「デジモン」シリーズ第2作。あの夏の日から3年。平和を取り戻したデジタルワールドに“デジモンカイザー”と名乗る少年が現われ、混乱を巻き起こしていた。カイザーはデジモンの進化を抑制するダークタワーを各地に立て、デジモンたちを操ることができるイービルリングで支配地域を広げる。その頃、お台場に引っ越してきたタケルは本宮大輔と出会う。

◆「デジモンテイマーズ」（2001年放送開始）

あらすじ

カードスラッシュ！ キミもテイマーを目指せ！

「デジモン」シリーズ第3作。ごく普通の少年だったタカトが見つけた青いカードは、カードリーダーを本物のデジヴァイスに変える不思議な力を秘めていた。画面に映るデジモンのタマゴ、デジタマをドキドキしながら見守るタカト。しかし次の日の朝、デジタマは空っぽになっていた。生まれたはずのデジモンを探しに行ったタカトは…。

◆「デジモンフロンティア」（2002年放送開始）

あらすじ

スピリットエボリューション！ 人間がデジモンへ進化する！

「デジモン」シリーズ第4作。小学5年生の神原拓也は、弟の誕生日の日に携帯へ“未来を決めるゲーム”という謎のメールを受け取る。その途中、同じメールを受け取った謎の少年と、拓也は地下にある謎の電車へと乗り込む。電車の中には卓也のほかに、織本泉、柴山純平、氷見友樹という三人の子供たちも乗っていた。やがて電車は異世界であるデジタルワールドへと到着する。

■デジモンとは

1997年にリリースされた育成型携帯液晶ゲーム「デジタルモンスター」。手のひらサイズの携帯液晶ゲームでありながらモンスターの育成だけでなく、友達とモンスター同士のバトルを楽しめる斬新な要素により子供たちから圧倒的な支持を集めた。アニメは1999年公開の「デジモンアドベンチャー」を皮切りに、TVシリーズを全９作・映画全13タイトルが制作され、幅広い世代から支持され続けている。

2025年10月より、約2年ぶりの新作となる「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」の放送が開始。また、ゲーム最新作「デジモンストーリー タイムストレンジャー」は、2025年10月の発売後、シリーズ最速で累計出荷本数100万本を突破。

25年以上の歴史があるデジモンは、今なお進化し続けている。

【関連サイト】

■デジモンアニメポータル

〈公式サイト〉https://digimon-anime.com/

〈公式X〉 https://x.com/Digimon_Anime

〈公式TikTok〉https://www.tiktok.com/@digimon_anime

■デジモン公式ポータルサイト「デジモンウェブ」

〈公式サイト〉https://digimon.net/

〈公式X〉https://x.com/digimonweb_net

■公式YouTubeチャンネル「デジモン公式チャンネル」

https://www.youtube.com/@DIGIMONofficialJP

■『デジモンアニメ25周年PV -進化の、さらにその先へ。-』

https://youtu.be/tMK5rK9UTKs

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