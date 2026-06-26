【フォーシーズンズホテル東京大手町】南国フルーツの豊かな甘み「エキゾチックサマーアフタヌーンティー」

フォーシーズンズ ジャパンコレクション

フォーシーズンズホテル東京大手町「THE LOUNGE （ザ ラウンジ） 」（所在地：東京都千代田区、総支配人：ウデイ ラオ）では、完熟マンゴーやパイナップルなど南国フルーツを使った「エキゾチックサマーアフタヌーンティー」を2026年7月13日(月)より開始いたします。

■ エキゾチックサマーアフタヌーンティー

完熟マンゴーやパイナップルなど南国フルーツの豊かな甘みと柑橘の澄んだ酸味が広がるスイーツ

の数々を。セイボリーにはサフランやカレーのスパイスを効かせたエキゾチックな味わいで、まるで

異国の地を訪れているような非日常感をご体験いただけます。

スイーツを担当するのは、フォーシーズンズホテル東京大手町のエグゼクティブペストリーシェフのミケーレ・アッバテマルコ、セイボリーは、パリエッフェル塔内にあるミシュラン星付きレストラン ル ジュール ヴェルヌ（Le Jules Verne) 等、錚々たるシェフのもとで腕を磨いたフォーシーズンズホテル東京大手町のエグゼクティブスーシェフ久世 健介が担当しております。

深い味わいと異なる食感にバリエーションを持たせる両フレンチシェフによる繊細な手仕事と卓越したテクニックが息づく一品一品。まるでフレンチのコース料理を堪能するような、至福のガストロノミー体験をお届けいたします。

注目のスイーツとセイボリー

サントノーレタルト、クレームパイン、

フィユタージュ

フランスの伝統菓子サントノーレを夏の風物詩「ひまわり」型に仕立てました。パイナップルのやわらかな甘酸っぱさと、フィユタージュの軽やかな食感を重ね、南国を思わせるエキゾチックな余韻が広がります。黒文字茶、パイナップル、洋ナシをベースとした季節のモクテル「ムーンリーフ」とのペアリングにぴったりです。

マンゴージュレ、クレームカフェ、ヘーゼルナッツクランチ

マンゴージュレのフレッシュでトロピカルな甘みと、クリームカフェの上品なビター感が重なり合うひと品。さらに、香ばしいヘーゼルナッツクランチの食感が心地よいアクセントとなり、味わいに奥行きを添えます。夏にふさわしい、贅沢なガストロノミースイーツをぜひお楽しみください。

チキンマンゴーサンドイッチ、大根と人参の

マリネ 柑橘クリームとライムゼスト

オレンジ色のマンゴーピューレを纏った優雅なサンドイッチは、まるでスイーツのような華やかさを演出します。コクある甘さとまろやかな酸味を備えた柑橘クリームや爽やかなライムをアクセントを添え、エキゾチックな余韻とともに、塩味・酸味・甘味が繊細に調和する一品に仕上げております。

ブイヤベースとブランダードのヴェリーヌ、

サフランジュレとカレークリーム

オレンジやイエロー、ホワイトの美しい層が印象的な、夏にふさわしい涼やかなグラスセイボリー。プロヴァンス地方の伝統料理ブランダード（白身魚とジャガイモのピュレ）に、カレーやサフランの香りを重ね、エキゾチックなニュアンスを纏わせました。まろやかなコクとともに、奥行きのある味わいをご堪能いただけます。

■ 浴衣でアフタヌーンティー

涼やかな館内でエレガントに日本の夏を。期間中「エキゾチック サマーアフタヌーンティー」に浴衣でお越しのお客様には、アフタヌーンティーの世界観と調和する、マンゴーとパッションフルーツのフローズンモクテルを特別にご用意いたします。

期間：7月13日（月）～8月31日（月）

アフタヌーンティー内容

スイーツ５種 :

・ミモザケーキ

・サントノーレタルト、クレームパイン、フィユタージュ

・チョコレートとチェリーのサバラン

・マンゴージュレ、クレムーカフェ、ヘーゼルナッツクランチ

・ミラベルムース、ミラベルコンフィチュール、クレームシトロン

セイボリー5種 :

・チキンマンゴーサンドイッチ、大根と人参のマリネ 柑橘クリームとライムゼスト

・とうもろこしのババロアとドライトマトのタルトレット、アンチョビクリームチーズとキャラメルポップコーン

・ビーフブレゼとサフランポテト、パプリカピューレと生姜のサブレ

・ブイヤベースとブランダードのヴェリーヌ、サフランジュレとカレークリーム

・夏野菜とビーツのクルスティアン、サワークリームとソースピストゥ

焼き菓子 :

・マドレーヌ ハイビスカス

・キャロットケーキ

・ブール サレ

お飲み物 : 日本茶2種/紅茶４種/ハーブティ-４種/コーヒー6種/季節のティーモクテル2種

期間＆お一人様 料金：

2026年7月13日（月）～9月13日（日）

・ 平日 11:00 - 13:00/ 13:30 - 15:30/18:30～ 9,300円

・ 平日 16:00 - 18:00 8,300円

・ 週末・祝日 9,300円*～

（お飲み物のL.O.は 終了時間30分前)

* 厳選されたプレミアム日本茶とのペアリング付き

提供場所：フォーシーズンズホテル東京大手町39階 THE LOUNGE

ウエブサイト: https://www.fourseasons.com/jp/otemachi/dining/lounges/the-lounge/

お問い合わせ・ご予約

TEL 03-6810-0655(ダイニング代表)

オンライン予約はこちらから(https://www.tablecheck.com/shops/four-seasons-hotel-tokyo-otemachi-the-lounge/reserve?menu_lists%5B%5D=67d798b1d6384dc0fb944795)

*総額は本体価格に消費税と15%のサービスチャージが含まれております。

*営業時間や価格は変わる場合はございます。

*写真はイメージです。

■ アフタヌーンティーを担当する シェフ2名のご紹介

イメージ向かって左：ミケーレ・アッバテマルコ、右：久世健介

ミケーレ・アッバテマルコ ペストリーシェフ

イタリア生まれ。ゴ・エ・ミヨにてベストパティシエ賞を受賞、また、フォーシーズンズホテル東京大手町にて5年連続ミシュランの星に輝くフレンチダイニングestのペストリーシェフでもありフォーシーズンズホテル東京大手町のペストリー全体を仕切るエグゼクティブペストリーシェフ。フランスにてエコール・ルノートルとデュグラン ショコラ ヴァローナ校を卒業後、フランスのミシュランレストラン ルカ・カルトンやアンティカ・オステリア・デル・ポンテにてパティシエの研鑽を積み日本に来日。東京ではキュイジーヌミッシェル ・トロワグロを経て、2020年フォーシーズンズホテル東京大手町のestオープニングメンバーのペストリーシェフに就任。

久世健介 エグゼクティブスーシェフ

東京生まれ。料理学校を卒業後20代で渡仏。パリエッフェル塔内にあるミシュランレストラン ル ジュール ヴェルヌ（Le Jules Verne) やAlain Ducasse （アラン・デュカス）といった錚々たるシェフのもとで腕を磨き、2009年日本に帰国。日本では代表的なグローバルラグジュアリーホテルを経て2020年オープニングメンバーとしてフォーシーズンズホテル東京大手町に招集される。

■ THE LOUNGE (ザ ラウンジ)

39階のフロアへ降り立つと、天井から床までの窓一面からは緑豊かな皇居の森、そして晴れた日には富士山まで見渡せる絶景が広がります。ザ ラウンジでは、ティーソムリエが選ぶ日本茶のセレクションとともに、エグゼクティブペストリーシェフによるスイーツや和の食材を取り入れたセイボリーが美しく盛り付けられたアフタヌーンティー、創造性溢れるパフェやデセール、カクテルタイムなど、時間帯やシーンに合わせて、美しい眺望とダイニング体験をお楽しみいただけます。

場所： フォーシーズンズホテル東京大手町39階

席数： 70席

営業時間： 11:00～23:00 （L.O 22：30 お飲み物）

* 営業時間は変わる場合はございます。

お問合せ・ご予約： 03 6810 0655 （レストラン予約）/オンラインは予約はこちらから(https://www.fourseasons.com/jp/otemachi/dining/lounges/the-lounge/)

■ フォーシーズンズホテル東京大手町について

フォーシーズンズホテル東京大手町は、2020年9月に東京・大手町に開業したラグジュアリーホテル。地下鉄「大手町」に直結するOtemachi Oneタワーの最上6フロアに位置しています。

2025年ミシュランガイドのホテル・旅館版にあたるミシュランキーで、2年連続最高峰レベル「3キー」、「コンデナスト・トラベラー 2025 リーダーズ ・チョイス・アワード」日本で1位、世界のべストホテル部門では14位の評価を頂きました。

49平方メートル から283平方メートル の広さを誇る、スイート28室を含む全190室の客室は、東京のダイナミックなシティビューや皇居の緑を臨み、機能性と快適さを兼ね備えた空間です。最上階39階には、ジャパニーズフレンチ「est」、ルーフトップテラスを備えるイタリア料理「PIGNETO」、パリと東京が出会うバー「VIRTÙ」、アフタヌーンティーをお楽しみいただける「THE LOUNGE」の4つのレストラン＆バー、トリートメントルーム、スイミングプール、フィットネスジムのある天空のサンクチュアリ「THE SPA」など充実した施設が集結しています。3階にはご宴会やウェディングに最適なボールルームやミーティングルームを備えております。

フォーシーズンズホテル東京大手町ウエブサイト

https://www.fourseasons.com/jp/otemachi/



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https://press.fourseasons.com/otemachi