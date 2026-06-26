MSI、Amazon限定のB550チップセット搭載マザーボード「PRO B550M-P」を発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、AMD Ryzen(TM) 5000シリーズプロセッサー対応のB550チップセット搭載マザーボード「PRO B550M-P」を、Amazon限定で発売いたしました。

本製品は、コストパフォーマンスに優れるDDR4メモリに対応したMicro-ATXマザーボードです。Ryzen 5000シリーズプロセッサーをサポートし、日常用途からゲーミング用途まで幅広く活躍できる製品となっています。

【PRO B550M-P】 オープン価格

■製品URL：https://jp.msi.com/Motherboard/PRO-B550M-P

【PRO B550M-Pの主な特徴】

- 高品質部材とシンプルなデザインを採用したMicro-ATXマザーボード- コストパフォーマンスに優れたDDR4メモリに対応- 2基のM.2スロットを搭載し、高速ストレージの性能を引き出す- フロントUSB 5Gbps Type-Cコネクタを搭載し、最新ケースとの組み合わせに対応- 信頼性に定評のあるRealtek製 Gigabit LANを搭載し、安定したネットワーク環境を構築可能

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング（True Gaming）」ブランドであり続けます。

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