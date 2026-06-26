熱狂のオールナイト決戦！第1回「GiGO POKER FES」inベルサール秋葉原

株式会社GiGO EDGE

株式会社GiGO EDGE(本社：東京都港区 代表取締役社長：杉原 壮平)が、2026年6月20日(土)～21日(日)に「GiGO EXPO 2026」のオールナイト企画として開催したポーカートーナメント「GiGO POKER FES」のイベントレポートをお届けいたします。

本イベントは、GiGO EDGE設立後の初となる主催大型ポーカーイベントです。悪天候にもかかわらず、318名のプレイヤーにご来場いただき、4トーナメント合計535エントリーを記録しました。メインイベントは250エントリーで受付を終了するなど、想定を上回る盛況となり、ポーカー市場の広がりとGiGO POKERブランドへの高い期待を実感するイベントとなりました。

開催概要

イベント名：GiGO POKER FES

開催日時：2026年6月20日(土) 20:00開場～30:00

会場：ベルサール秋葉原 B1F(GiGO EXPO 2026内企画)

主催：株式会社GiGO EDGE

メイン協賛：株式会社Waitinglist

協賛：株式会社シトラム、株式会社リアルアキバ・コミュニケーションズ

来場者数：318名(ユニークユーザー数)

総エントリー数：535エントリー(4トーナメント合計)

賞金総額：100万円＋協賛品

※本イベントにおける賞金は、株式会社Waitinglistからの協賛金を全額原資としております。

【出演者】

進行：結

GiGO EDGE契約プロ/MC：ななちゃら(實近菜那)

GiGO EDGE公認アンバサダー：西尾夕香、相良茉優

大会レポート

2026年6月20日、ベルサール秋葉原B1Fにて、「GiGO POKER FES」を開催いたしました。GiGO EDGEにとって設立後初の大型主催イベントとなった本大会は、悪天候にもかかわらず、318名のプレイヤーにご来場いただきました。

イベントは、GiGO EXPO 2026の1Fステージの「GiGO EDGE スペシャルトーク&ライブ」からスタート。公認アンバサダーの西尾夕香、相良茉優によるトーク&ライブで会場の期待感が高まったのち、舞台はB1FのGiGO POKER FES会場へ。

B1F会場では、進行の結が登場し、GiGO EDGE契約プロのななちゃら、西尾夕香、相良茉優を迎えてオープニングトークショーを実施。初めてMCに挑戦するななちゃらは、緊張をにじませながらも契約プロとしての活動やポーカーへの想いを語り、初開催となるGiGO POKER FESへの期待を届けました。声優として活躍する西尾夕香、相良茉優も「長時間のトーナメントで集中力を保つためには？」といったポーカーならではの話題を繰り広げ、声優トークとは一味違うポーカープレイヤーとしての顔を覗かせました。トークショーを目的に来場された方も多く、ポーカーの「観る楽しさ」「語る楽しさ」を感じていただける時間となりました。

続いて、ななちゃらより当日開催される各トーナメントの内容や見どころを紹介。メインイベントをはじめ、GEMトーナメント、クライナーファイグリング協賛のターボトーナメント、リングトーナメントなど、初心者から経験者まで楽しめる複数の企画が案内されました。協賛・協力各社の紹介、記念撮影を経て、会場全体でスタートの期待感が高まるなか、いよいよメインイベントへ。参加者の熱気と期待感は、そのままトーナメントの真剣勝負へと引き継がれました。

メインイベントは事前申し込み不要・参加費10,000円という参加しやすいフォーマットで開催し、250エントリーで受付を終了。深夜から早朝にかけて、4つのトーナメントが同時進行する会場は、チップの弾く音と真剣な眼差し、そして笑顔が交差する空間となりました。

初開催ながら多くのお客様にご参加いただき、一部では参加希望者がプレイできない時間帯も発生しました。次回はテーブル数や運営体制をさらに強化し、より多くのお客様に快適にお楽しみいただける大会を目指してまいります。

トーナメント結果

NLH Main Event(250エントリー)

1位：バカラ社長／2位：CELIKA／3位：SHIRO／4位：マーサー／5位：みなちみな／6位：Rodoman #2／7位：taku／8位：AMI455／9位：8man

＜初代チャンピオン：バカラ社長コメント＞

「初代チャンピオンになれました！ 結果を残せて良かったです。次回も参加します。そのタイミングで必ず日本に旅行しに来ます！ 旅×Poker最高！」

NLH GEM at the GiGO POKER FES(139エントリー)

1位：Jone #2／2位：れお／3位：K／4位：Michaelとあ／5位：SHUN

NLH Turbo Sponsored by クライナーファイグリング(87エントリー)

1位：おしゆう／2位：ky2／3位：KK

NLH Ring Tournament(59エントリー)

1位：DORA #2／2位：りょた／3位：ALUS #2

出演者コメント

＜西尾夕香(GiGO EDGE公認アンバサダー)＞

「雨天の中、主催の想定を大幅に超える大盛況だったのかなと思います。次回は更に大きな規模で開催できるのではと思うと非常にワクワクしますね。ひたすらに真剣な卓からワイワイした卓まで。参加者の熟練度も様々で、ポーカーのプレイ人口の増加を感じました。今後、さらにプレイ人口が増え業界全体が盛り上がること、そしてまだ見ぬみなさんと遊べる事を楽しみにしています！」

＜相良茉優(GiGO EDGE公認アンバサダー)＞

「先日開催されたGiGO POKER FESは、本当に楽しいイベントでした。当日はたくさんの方にご参加いただき、会場全体がとても盛り上がっていて、改めてポーカーの人気や魅力を実感しました。皆さんと一緒に楽しい時間を過ごすことができて、とても嬉しかったです。

イベントの盛り上がりを見ていると、もっと大きな会場でも開催できるのではないかと思うほどで、今後の展開もますます楽しみになりました。

私自身もトーナメントに参加させていただきましたが、なかなか見ないような展開に巻き込まれてしまい、悔しくも敗退……。次回はもう少し運にも恵まれることを祈りつつ、リベンジしたいと思います。

今後もポーカーの楽しさをたくさんの方にお届けできればと思いますので、ぜひ引き続きよろしくお願いいたします！」

＜ななちゃら(GiGO EDGE契約プロ)＞

「先日開催されたGiGO POKER FESにご参加いただいた皆さま、本当にありがとうございました。会場は初開催とは思えないほどの来場者数と熱気に包まれ、ポーカーを楽しむたくさんの方々の笑顔を見ることができて、とても嬉しかったです。改めて、ポーカーというゲームの魅力と、その輪の広がりを実感する一日になりました。

私自身もトーナメントに参加させていただいたのですが、QQ＜66という悔しい展開で途中敗退……。ポーカーはどうしても運が結果を左右する場面がありますが、だからこそ誰にでもチャンスがあり、最後まで何が起こるかわからないところが魅力だと改めて感じました。

また今回は、撤収までマイクを握らせていただきました。普段はプレイヤーとして参加することがほとんどなので、MCという立場はとても新鮮な経験でした。慣れないマイクパフォーマンスにもかかわらず、温かく見守ってくださった皆さま、本当にありがとうございました。

今回の盛り上がりを見て、課題こそ沢山ありますが、まだまだ大きな可能性があると感じています。今後さらに多くの方にポーカーの楽しさを知っていただけるイベントへと成長していくことを期待していますし、私自身もその一員として盛り上げていけたら嬉しいです。

次回の開催も今から楽しみにしています。ぜひまた会場でお会いしましょう！」

今後の展開

「GiGO POKER FES」第1回大会は、皆様の圧倒的な熱量に支えられ、盛況のうちに幕を閉じることができました。オールナイトの長丁場を最後まで真剣にプレイしてくださったすべての皆様、そして会場を盛り上げてくださったゲストの皆様、スポンサー企業の皆様に、心より感謝申し上げます。

次回開催はいただいたご意見をもとに、より多くの方が快適にプレイでき、ポーカーの魅力を存分にお楽しみいただける大会となるよう、運営体制や会場環境のさらなる改善を進めてまいります。

今後も「GiGO POKER FES」をさらに魅力あるイベントへと発展させ、より多くの方にポーカーの楽しさをお届けするとともに、日本のポーカーカルチャーの発展に寄与できるよう努めてまいります。

次回の開催日程につきましては、決定次第、公式SNSにてお知らせいたします。

GiGO EDGE公式X：https://x.com/GiGO_EDGE

株式会社GiGO EDGE 会社概要

会社名：株式会社GiGO EDGE

代表者：代表取締役社長 杉原 壮平

所在地：東京都港区東新橋1丁目9番1号 東京汐留ビルディング17F

事業内容：ナイトタイム エンターテイメント事業の企画・開発・運営

会社URL：https://edge.gigo.co.jp/

「EDGE＝鋭さ・最先端」をコンセプトに、GiGOグループのダーツ、ポーカー、ビリヤード、シーシャカフェなどのナイトタイム エンターテイメント事業を集約。多様な社交体験の創出を通じて「コンペティティブ・ソーシャライジング(競争的な社交)」を主軸に、健全で魅力ある新たなエンターテイメント市場の創出を目指します。