日本全国47都道府県のホテル・宿のクチコミ評価が良い都道府県調査レポート2026を公開

TrustYou株式会社

ホスピタリティAIプラットフォームを提供するTrustYou (トラスト・ユー) GmbHの日本法人であるTrustYou株式会社 （東京都港区 代表取締役：大槻 久慶）は、2023年1月より「クチコミデータから読みとる旅行行動の変化」と題して、宿泊ゲストの声であるクチコミ、レビューを定量化したデータから回復を目指す旅行業界に有益と思われるデータを公開する取り組みをしています。

今回は、TrustYouのクチコミデータベースから、日本国内のホテル、旅館、民泊などの宿泊施設のクチコミスコアを抽出。クチコミ評価が良い都道府県調査レポート2026を公開しました。

都道府県別クチコミデータ調査結果

資料を見る :https://explore.trustyou.com/assets/6a3e1ef12d119272c418fba4?utm_source=Paperflite%20Link

調査概要：

・分析クチコミ数：4,411,265件

・調査対象：全国47都道府県の登録ホテル施設（14,323施設）

・対象期間：2025年4月～2026年3月

調査結果：

- 全国平均パフォーマンスが過去最高値を更新：2025年度の全国平均パフォーマンスは85.29（100点満点）を記録し、2021年度（82.87）から+2.42ポイント向上しました。- クチコミ数が5年間で2.2倍に急増：2021年度に約198万件だった総クチコミ数は、2025年度には441万件まで増加しました。- トップパフォーマンス*は熊本県（89.00）、最高スコアは山梨県（88.87）：都道府県別パフォーマンスランキングでは熊本県が首位を獲得。石川県（88.33）、山形県（87.98）が続きます。一方、総合スコア**では山梨県が88.87でトップとなりました。- 大都市は規模と品質のトレードオフが課題：クチコミ件数でトップの東京都（1,129,236件）と大阪府（652,123件）は、パフォーマンスおよびスコアがいずれも全国平均を下回っています（東京：81.69、大阪：80.91）。- 返信率70%以上を達成している都道府県はわずか5県：全国47都道府県のうち、クチコミへの返信率が70%以上を達成しているのは愛知県（81%）、奈良県（74%）、石川県（73%）、三重県（72%）、岡山県（72%）の5県にとどまります。全国平均の返信率は55.1%。なお、返信率70%以上の5県の平均総合スコアは85.13と、全国平均（83.57）を1.55ポイント上回っています。

*パフォーマンス：対象期間のすべての口コミの単純平均点

**総合スコア：過去2年間のクチコミの評点データを使用し、古いクチコミよりも新しいクチコミに重みが置かれるよう、TrustYou独自のアルゴリズムにより算出

詳細はレポートにてご確認ください：https://explore.trustyou.com/assets/6a3e1ef12d119272c418fba4?utm_source=Paperflite%20Link

※データの引用・転載時のお願い

TrustYouは、世界の宿泊施設に関するクチコミ(レビュー)の約90%を自動収集し、データ化、分析、可視化をし、宿泊施設様や旅行業界のパートナー様に提供しています。本リリースの調査結果・画像をご利用いただく際は、引用元として「TrustYou株式会社」の公式サイトURL（ https://www.trustyou.com/ja/）へのリンク設置をお願い致します。

TrustYou (トラスト・ユー)について

TrustYouは企業の皆様がお客様の声に耳を傾け、その声を実行可能なデータにし、顧客満足度の向上につなげるための世界No.1のホスピタリティAIプラットフォームを提供しています。世界200以上の旅行サイトに掲載されている100万軒以上のホテル・宿泊施設に関するクチコミやレビュー（評価）に関するデータを収集、多言語で分析、視覚化し、より良いビジネスの意思決定をサポート。また、近年はAIを活用することにより顧客フィードバックソリューションに留まらない顧客データ管理の実現及びより多くの直接予約を実現しています。顧客データを統合し、効果的なマーケティング、パーソナライズされた体験、より高い顧客生涯価値を創造しています。

さらに、TrustYouのクチコミデータはGoogleをはじめとする提携先旅行サイトでも活用され、企業の皆様がクチコミデータを通して、お客様の声に耳を傾け、対応、改善する機会を無限に創出することを使命としています。

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会社概要

社名：TrustYou 株式会社

代表者：代表取締役 大槻 久慶

URL：https://www.trustyou.com/ja/