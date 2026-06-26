FM大阪発3局ネット番組『マクセル meets カレッジナレッジ』、2026年9月放送回に出演する学生を募集中

株式会社エフエム大阪

FM大阪で放送中の番組『マクセル meets カレッジナレッジ』は、2026年9月放送回に出演する学生を募集しています。

『マクセル meets カレッジナレッジ』は、FM大阪・TOKYO FM・FM AICHIの3局ネットで毎週日曜日13:55から放送中の番組です。これまで、京都大学、東京科学大学、名古屋工業大学などを訪ね、研究やフィールドワーク、地域課題に向き合う学生の活動を紹介してきました。2022年4月の放送開始以来、取り上げた学校は50校以上。2023年10月からはTOKYO FM、2025年4月からはFM AICHIでも放送をスタートし、関東・関西・東海エリアの学生の取り組みを発信する番組として展開しています。

DJを務めるのは、高校生時代からFM大阪の番組に出演してきたサカグチアミ。学生時代から表現活動を続けてきた自身の歩みとも重ねながら、現役学生のみなさんの挑戦を紹介しています。

今回より、大学生・大学院生に加え、高専生も応募可能となります。研究室、部活、サークルなどで取り組んでいる社会課題の解決につながる活動や、未来へつながる研究・プロジェクトについて、ラジオを通じて発信してみませんか。研究室・部活・サークルでの応募の場合は、代表者の方がご応募ください。出演者には特典としてクオカード1万円分をプレゼントします。

応募締切は、2026年7月20日（月）23:59まで。企画の詳細は、FM大阪公式サイトの応募ページをご確認ください。

【企画概要】

■募集対象 ：関東・関西・東海地域の大学生・大学院生・高専生 ※研究室・部活・サークルの場合は代表者の方

■応募締切 ： 2026年7月20日（月）23:59

■事前打合せ：2026年8月初旬（※Zoomにて）予定

■収録日 ：8月中旬～下旬予定

■収録場所 ：FM大阪 本社スタジオ（大阪市浪速区湊町1丁目3-1 湊町リバープレイス 7F） ※交通費等はFM大阪が負担します。

■応募URL ：https://www.fmosaka.net/_ct/17844818

【番組概要】

■番組名 ：マクセル meets カレッジナレッジ

■放送局 ：FM大阪・TOKYO FM・FM AICHI

■放送日時 ：毎週日曜日 13:55～14:00

■DJ ： サカグチアミ

■番組ページ：https://www.fmosaka.net/_sites/16783627

■radiko ：https://radiko.jp/r_seasons/10019280

■ポッドキャスト：https://radiko.jp/podcast/channels/8ba45a5f-e577-4365-a19d-b1db86bacab2