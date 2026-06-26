浦和レッズとのトップパートナーシップを継続　2026/27 シーズンも『POLUS』ロゴが胸部分に。トップパートナー15シーズン目

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ポラス株式会社

この度、ポラス株式会社（本社：埼玉県越谷市、代表取締役：中内　晃次郎）は、2026/27シーズンも　　　　　　　　　浦和レッドダイヤモンズ(本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：田口　誠)のトップパートナーとなり、ポラスグループとして15シーズン目を迎えることとなります。


これにより、2026/27明治安田Ｊ１リーグ、2026/27 Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ、天皇杯JFA全日本サッカー選手権大会等の試合におきまして、浦和レッズが着用するユニフォームの胸に、ポラスグループのロゴである　『 ＰＯＬＵＳ　』が掲出されます。


ポラスグループは、地域に根差して事業を展開する企業として、ファン・サポーターの皆様と共に、　　　　　　　　　　　8月開幕となる新たなシーズンでのリーグ優勝をはじめ、各種大会でも優勝を祈念して応援してまいります。


◆浦和レッドダイヤモンズ概要


　


クラブ名　　浦和レッドダイヤモンズ


創立　　１９５０年


法人名　　浦和レッドダイヤモンズ株式会社


所在地　　埼玉県さいたま市浦和区高砂2-8-16


　　　　　浦和ガーデンビル7階


設立年月日　　１９９２年３月１０日


代表取締役社長　　田口　誠






オフィシャルサイト　　https://www.urawa-reds.co.jp/




ポラスグループ公式HP：https://www.polus.co.jp/


ポラスグループニュースリリース一覧：https://www.polus.co.jp/news/?c=newsrelease