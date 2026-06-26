浦和レッズとのトップパートナーシップを継続　2026/27 シーズンも『POLUS』ロゴが胸部分に。トップパートナー15シーズン目

ポラス株式会社

この度、ポラス株式会社（本社：埼玉県越谷市、代表取締役：中内 晃次郎）は、2026/27シーズンも 浦和レッドダイヤモンズ(本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：田口 誠)のトップパートナーとなり、ポラスグループとして15シーズン目を迎えることとなります。

これにより、2026/27明治安田Ｊ１リーグ、2026/27 Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ、天皇杯JFA全日本サッカー選手権大会等の試合におきまして、浦和レッズが着用するユニフォームの胸に、ポラスグループのロゴである 『 ＰＯＬＵＳ 』が掲出されます。

ポラスグループは、地域に根差して事業を展開する企業として、ファン・サポーターの皆様と共に、 8月開幕となる新たなシーズンでのリーグ優勝をはじめ、各種大会でも優勝を祈念して応援してまいります。

◆浦和レッドダイヤモンズ概要

クラブ名 浦和レッドダイヤモンズ

創立 １９５０年

法人名 浦和レッドダイヤモンズ株式会社

所在地 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-8-16

浦和ガーデンビル7階

設立年月日 １９９２年３月１０日

代表取締役社長 田口 誠

オフィシャルサイト https://www.urawa-reds.co.jp/

ポラスグループ公式HP：https://www.polus.co.jp/

ポラスグループニュースリリース一覧：https://www.polus.co.jp/news/?c=newsrelease