【動画公開】走りのフィールドは無限大　若月佑美さん、オートポリス＆阿蘇で新たな体験へ

株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン（本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児）は、俳優・若月佑美さんを起用したコンテンツを公開しました。



今回は、九州唯一の国際サーキット「オートポリス（https://www.autopolis.jp）」を訪問し、施設内の「オフロードバギーヴィレッジ（https://autopolis.jp/ap/offroad(https://autopolis.jp/ap/offroad/)）」にて、カワサキのオフロード4輪車による走行体験に挑戦しました。

モーターサイクルとは一味違うダイナミックな走りと路面の変化を楽しめるオフロード走行の魅力を、実体験を通してお届けします。

さらに、ツーリングスポットとして名高い阿蘇エリアにも足を延ばし、絶景が広がる大観峰を訪問。雄大な自然が織りなす迫力ある景観の中で、九州ならではのスケール感を感じられるひとときを紹介しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/940_1_62e9b6464de8a49de20ee97d478cd466.jpg?v=202606260651 ]

▽若月 佑美氏プロフィール▽

2011年から乃木坂46で1期生として活動し、2018年11月にグループを卒業。その後は女優・モデルとして活動の場を移し、ドラマでは『今日から俺は！！』（日本テレビ）などに出演。映画でも『桜のような僕の恋人』など、出演作多数。

また、二科展にて通算9回入選し、2022年は初の特選入賞するなど、アートにも才能を発揮している。

2025年2月、普通二輪免許を取得し、モーターサイクルに関する活動も始めた。

【乗車モデル紹介】

■TERYX4 S LE（若月佑美さん体験試乗）

メーカー希望小売価格：3,212,000円（本体価格2,920,000円、消費税292,000円）

ハードなオフロード走行もこなす、高いスポーツ性能と耐久性を高次元でバランスさせた4人乗りのオフロード四輪車です。また、TERYX 4 S LEは快適性や利便性を高める多くの機能 / 装備を搭載。オフロードレジャーへの冒険心をくすぐる一台です。

【着用アイテム紹介】

■カワサキ ヘリテージTシャツ GPZ900R

繊細な線で、ヘリテージモデルの雰囲気を忠実に、かつ力強く表現。

ベースカラーは当時の人気車両をイメージし「since 1984」は発売年。

Ninjaシリーズの元祖をデザインしたカワサキファンはマストバイの1枚。

久米繊維「楽」Tシャツを採用した着心地抜群の商品を、ぜひ店頭でご確認ください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/940_2_621ef4f596d2fef0904f479c04a2008a.jpg?v=202606260651 ]■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン

所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号

代表取締役社長：佐伯 健児

設立：昭和28年12月15日



カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト

https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/

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https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/

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