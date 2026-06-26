中国で大ヒットの話題作が日本上陸！中国ドラマ「彼女は薔薇」のDVD-BOX発売＆配信開始決定！ヒロインを演じるリウ・イーフェイのコメント付き日本版予告を公開！

株式会社ポニーキャニオン

第3回中国ドラマ年度盛典「年度優秀ドラマ賞」ほか５部門で受賞するなど、中国で大きな話題となった「彼女は薔薇」(原題：玫瑰的故事)が、ついに日本でDVD-BOX発売＆デジタル配信されることが決定した。またヒロインを演じるリウ・イーフェイのコメントから始まる日本版予告も本日公開となった。

(C)2024 New Classics Television

本ドラマはヒロインが就職、結婚、出産を経験していく20代から40代の姿を描いており、年代ごとに登場する様々な男性との波乱万丈な恋愛模様が魅力のひとつ。ヒロインと恋に落ちる男性陣は、中国ドラマ界を代表する主演級のイケメン揃いだ。キャストの豪華さもあいまって配信前から大きな期待が寄せられ、その期待通り、配信直後から大きな反響があり、数々のテレビアワードで「年度優秀作品賞」などを受賞し中国内で高く評価された。

本作が社会現象並みの人気を博した大きな要素は、高嶺の花と言われ恵まれた家庭環境、美しい容姿、非凡な才能と行動力を持ったヒロインが、実は完璧ではなく、ただ「自分らしく生きたい」と生きる姿に、視聴者が心を動かされたからだ。そんなヒロインを演じたのは、ディズニー映画『ムーラン』で主役を務めたリウ・イーフェイである。ハリウッド映画を中心に活躍してきた彼女だが、2022年「夢華録」で16年ぶりに中国ドラマにカムバックし、本作でも数々のテレビアワードで「年度女優賞」を受賞。改めて国際派女優の実力を印象づけた。変わりゆくライフステージに翻弄されまいと踏ん張るヒロインの姿は、現代を生きる女性の共感を呼び、またそのエネルギーに勇気づけられたという視聴者の声も少なくない。彼女を演じたリウ・イーフェイ自身も「黄亦玫という人物に、私も励まされた」と語っている。

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DVD-BOX1の発売は9月2日、BOX2は10月7日、BOX3は11月4日と続き、各配信サービスでも順次配信開始予定だ。BOX3に収録予定の特典映像は、今回予告編に使用しているリウ・イーウェイはもちろん、ウォレス・フォ、レジーナ・ワン、リン・イーからのコメント映像に加え、メイキング映像やオリジナル版の予告映像等、ファン必見の内容となっている。

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■中国ドラマ『彼女は薔薇』公式サイト：

https://www.welovek.jp/bara/

■日本版予告編＜初公開＞

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=huVC0DT21L8 ]

■配信情報

各配信サービスにて順次配信開始予定

■商品情報

2026年9月2日(水)

・DVD-BOX1(7枚組/1～14話収録/17,600円（税込）/PCBG-61957)

封入特典：リーフレット

・レンタルVol.1～7（PCBG-73821～PCBG-73827）

2026年10月7日(水)予定

・DVD-BOX2 (6枚組/15～26話収録/17,600円（税込）/PCBG-61958)

封入特典：リーフレット

・レンタルVol.8～13（PCBG-73828～PCBG-73833）

2026年11月4日(水)予定

・DVD-BOX3 (6枚組/27～38話＋特典映像収録/17,600円（税込）/PCBG-61959)

特典映像：キャストコメント、オリジナル予告、メイキング等

封入特典：リーフレット

・レンタルVol.14～19（PCBG-73834～PCBG-73839）

2024年/中国/全38話/全19巻/日本語字幕収録

■法人別オリジナル特典

＜Amazon＞ 各BOX購入者：L判ビジュアルシート10枚セット

＜楽天ブックス＞

各BOX購入者：L判ブロマイド5枚セット(BOX3のみアクリルフォトフレーム付き)

詳細はこちら→https://www.welovek.jp/bara/

発売元：ポニーキャニオン/ポリゴンマジック 販売元：ポニーキャニオン

(C) 2024 New Classics Television

■作品情報

＜あらすじ＞

オリンピック招致成功に沸く2001年の北京。温かな家庭で育った黄亦玫は、美術史を専攻する女子大生。美しく、賢く、才能豊かな黄亦玫は異性を惹きつけてやまなかったが、彼女が望んだのは “素敵な恋人” ではなく、“自分らしく生きること”だった。

そんな黄亦玫は、家族に内緒で就職試験を受け、美術展などの企画運営を手がけるシアン・アート社に採用される。入社早々、偶然、社長であるティナの野心を知り、独断でパーティーに潜入。その結果、有名なアート収集家・滕氏とティナを引き合わせることに成功する。そこで黄亦玫は滕氏に随行していた青年・エリック（荘国棟）に心を奪われ……。

愛したい、愛されたい、でも愛に翻弄はされたくない。しなやかに、まっすぐに、自分を生きる女性の物語。

＜キャスト＞

リウ・イーフェイ（劉亦菲）「夢華録」「風の吹く場所へ ～love yourself～」『ムーラン』

トン・ダーウェイ（佟大為）「モダン・マリッジ」

ケニー・リン（林更新）「与鳳行」

レジーナ・ワン（ワン・チエン）（万茜）「三国志 Secret of Three Kingdoms」

リン・イー(林一) 「あったかいロマンス」

ポン・グァンイン（彭冠英）「長安二十四時」

ウォレス・フォ（霍建華） 「如懿伝 ～紫禁城に散る宿命の王妃～」

ジュー・ジュー（朱珠）「氷に恋したサンシャイン -驕陽伴我-」

＜スタッフ＞

原作：亦舒（イーシュー）「玫瑰的故事」（原題）

製作総指揮：シュエ・ジージュン（薛継軍）「三体」※テンセント版 「風起隴西 -SPY of Three Kingdoms-」

脚本：リー・シアオ（李瀟）「氷に恋したサンシャイン -驕陽伴我-」「恋愛先生 MR・RIGHT」

ワン・スー（王思）

監督：ワン・ジュン（汪俊） 「如懿伝 ～紫禁城に散る宿命の王妃～」

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