旬の味覚で酷暑を乗り切る！IL LUPINO PRIME の夏限定「SEASONAL COURSE」が 7 月 2 日より提供開始

株式会社THパートナーズ

株式会社 IL LUPINO JAPAN（代表取締役：橋本忠則、本社：東京都港区）は、ハワイ発の本格イタリアン「ILLUPINO PRIME（イル・ルピーノ・プライム）」にて、2026 年 7 月 2 日（木）より、旬の食材を取り入れた夏限定の「SEASONAL COURSE」とスペシャルメニューを提供いたします。

イル・ルピーノ・プライム「SEASONAL COURSE」

「SEASONAL COURSE」では、完熟マンゴーと水牛モッツァレラのカプレーゼや、茄子とトマトのニョッキ シチリアーナなど、季節の彩りを感じるメニューをご用意。メインには USDA PRIME フィレステーキを据え、旬の味覚と上質な肉料理をお楽しみいただける内容に仕上げました。

暑い季節にふさわしい涼やかな味わいとともに、IL LUPINO PRIME が提案する夏の美食をご堪能ください。

※USDAプライムビーフとは：米国農務省（USDA）が認める最上級品質「プライムグレード」に該当する、米国内流通のわずか2％以下の希少な牛肉です。

USDA PRIME フィレステーキ 季節野菜のグリル添え水牛モッツァレラと完熟マンゴーのカプレーゼ茄子とトマトのニョッキ シチリアーナ

7・8月限定 SEASONAL COURSE

提供期間：7月2日（木）～8月31日（月）

料金 ：お一人様17,000円（税込・サ別）

時間 ：11:30～21:00（最終入店）

・水牛モッツァレラと完熟マンゴーのカプレーゼ

・茄子とトマトのニョッキ シチリアーナ

・USDA PRIME フィレステーキ グリル野菜添え

・レモン香るティラミス

その他

※表示価格にサービス料10％を別途頂戴いたします

ご予約

2名様より、お電話（03-6804-5661）もしくは以下TableCheckよりご予約いただけます。

https://www.tablecheck.com/shops/il-lupino-prime/reserve

■季節限定スペシャルメニュー 一部

北海道産ウニとキャビアを贅沢に使用した冷静カッペリーニや、濃厚な甘味が特徴の高級とうもろこし「ゴールドラッシュ」の冷静スープなど、夏季限定のスペシャルメニューも登場。

北海道産ウニとキャビアの冷製カッペリーニ \8,800

提供期間：7月2日（木）～8月31日（月）

北海道産の生ウニをふんだんに使用し、塩・胡椒・オリーブオイルをベースに仕立てた冷製カッペリーニ。仕上げにウニとキャビアを贅沢にあしらいました。ソースに加えたミントが爽やかなアクセントとなり、濃厚な旨みを感じながら後味は軽やか。夏にふさわしい涼やかな一皿です。

イル・ルピーノ・プライムとは

「イル・ルピーノ・プライム(https://illupinojapan.jp/)」は、ウルフギャング・ズウィナー氏が、息子のピーター・ズウィナー氏と手がけた本格イタリアントラットリア&バー(https://illupinojapan.jp/about/)です。現在はピーター・ズウィナー氏がその哲学と品質を受け継ぎ、ブランドを継承しています。ウルフギャングブランドが築き上げてきた信頼性と品質基準のもと、厳選された食材のみを使用。すべてのビーフはアメリカから冷凍せずチルドで空輸し、米国農務省（USDA）が認定する最上級「プライムグレード」の希少な牛肉を使用したTボーンステーキなどをご提供いたします。

メインダイニングテラスUSDA PRIME BEEF T-BONEステーキ"自家製"パッパルデッレ トリュフクリームソース

ハンドメイドのピザやパスタ、シェフ厳選のフレッシュな食材を使用した本格イタリアン(https://illupinojapan.jp/menu/)を始め、フレッシュベルーガキャビア、トリュフ等の高級食材もお楽しみいただけます。バーテンダーによるオリジナルカクテルや豊富なレンジのワインもご用意しています。

ペット同伴可のテラス席(https://illupinojapan.jp/scene/)は四季折々の自然あふれる緑地を眺めながら、優雅な時間をお楽しみいただけます。ランチからディナーまで終日営業をしており、様々なシーンでご利用いただけます。

店舗概要

店舗名：IL LUPINO PRIME／イル・ルピーノ・プライム

住所：〒107-0061 東京都港区北青山3-4-3 ののあおやま2F(https://maps.app.goo.gl/G6GK9iGqX2h5vimbA)

電話番号：03-6804-5661

営業時間：11:30～23:30（22:30 L.O.）

*終日営業を行っており、グランドメニューをご注文いただけます。

ランチタイムはランチメニューもあり。

アクセス：東京メトロ千代田線・銀座線・半蔵門線「表参道」駅 A3出口より徒歩5分

開業日：2022年7月1日（金）

席数：142席（店内82席（個室8～20名）／バーカウンター10席／テラス50席）

定休日：なし

HP： https://illupinojapan.jp/(https://illupinojapan.jp/)

Instagram： https://www.instagram.com/illupinoprime_tokyo/