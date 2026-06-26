【TRES】業界初のAI試着機能｜ユニフォームの着用イメージが向上する新機能をリリース

株式会社トレス

株式会社トレス（本社：東京都品川区、代表取締役：高居慎司）は、バスケットボールおよびバレーボールのチームオーダーユニフォームにおいて、3Dシミュレーターで作成したデザインを実際の人物写真に合成できる「AI試着機能」をリリースいたしました。

本機能により、これまで完成までイメージしづらかったオリジナルユニフォームを、選手が実際に着用したようなリアルなビジュアルで確認できるようになります。チームオーダーを検討するお客様の不安を解消し、より納得感の高いチームオーダーユニフォーム制作を実現します。

「完成するまで分からない」を解決

チームオーダーユニフォームの制作では、

・デザインは良いが実際に着るとどのように見えるのか分からない

・配色やロゴサイズがイメージ通りになるか不安

・チーム内で完成イメージを共有しづらい

・保護者やスポンサーへの説明が難しい

といった課題がありました。

TRESでは、従来よりチームオーダーユニフォームに3Dシミュレーターを活用し、デザイン作成のハードルを下げるサービスを提供してきました。それに加え、今回新たにAI技術を活用することで、デザインデータを実際の人物写真へ反映した試着イメージの生成が可能となりました。

これにより、完成前の段階でリアルな着用イメージを確認できるため、デザイン決定までのスピード向上と安心感の提供を実現します。

ご利用の流れ

1.シミュレーターでユニフォームをデザイン2.合成用写真をアップロードして生成3.合成写真はチームでシェア可能4.完成品イメージ

AI試着機能の詳細は、こちら(https://tres.co.jp/topics_all/aishichaku26/)をご参照ください。

担当者コメント

「ユニフォームはチームの象徴であり、選手のモチベーションや一体感を高める大切なアイテムです。今回リリースしたAI試着機能によって、完成前からリアルな着用イメージを確認できるようになりました。チームの皆さまが安心してデザインを選び、完成を楽しみに待てるサービスとして活用いただければ幸いです。」

【TRES】

TRESは、「誰もが“自分らしくスポーツと生きられる社会”を、共に築いていく。」をミッションに掲げる総合スポーツメーカーです。2011年の創業以来、バレーボールやバスケットボール、フットボールやランニングなど、約100万着のチームオーダーユニフォームを提供するとともに、品質・デザイン・価格のバランスに優れた製品を展開しています。現役・元アスリートが多く在籍していることを強みとし、プレイヤー目線でのモノづくりでアスリートからファン・サポーターまで、スポーツに関わる全ての人に価値を提供しています。

スポーツがもっと身近で、自由で、可能性に満ちたものになるように、スポーツを愛する全ての方と共に本気の挑戦を続けていきます。

TRES Basketball https://tres.co.jp/basketball/

TRES Volleyball https://tres.co.jp/volleyball/

※「業界初」の表記について

本リリース配信時点における、日本国内のチームオーダーユニフォーム販売に関するウェブ調査の結果（自社調べ）