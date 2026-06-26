単独ライブ全国ツアー「NON STYLE LIVE 2026～リバーシ～」初開催地を含む全8カ所にて開催決定！

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吉本興業株式会社


NON STYLEが、単独ライブ全国ツアー 「NON STYLE LIVE 2026～リバーシ～」を開催


することが決定しました。



本ツアーは10月24日（土）の大阪公演を皮切りに、山口、滋賀、熊本、北海道、石川、香川と今年も全国各地を珠玉の漫才とともに巡り、ファイナルは東京・Kanadevia Hallで迎えます。なお、滋賀、山口、石川の3カ所は今回が初開催となります。毎週ネタ動画を投稿している公式YouTubeチャンネル「NON STYLEチャンネル」は、現在登録者数が80万人を突破。幅広い世代に支持されるNON STYLEの漫才を、この機会にぜひ「生」でお楽しみください。



6月26日(金)18:30より「NON STYLE いまさらファンクラブ」にてファンクラブ最速チケット先行受付を開始します。



NON STYLE　コメント



＜石田明＞
今年もツアーが始まります。井上といろいろ白黒つけてやろうと「リバーシ」というタイトルにしました。井上のあれもこれもめくりまくってやりますよ。


お楽しみに！



＜井上裕介＞


今年もツアーやります！！


タイトルは白と黒をイメージした『リバーシ』おそらく黒担当です^_^
いつか白を担当出来るように、今回のツアーでは思いっきり黒を楽しみ


たいと思います。では会場で、お会いしまょう。
これで衣装が黒くなかったらごめんなさい。。。



開催概要・チケット情報

【公演名】「NON STYLE LIVE 2026～リバーシ～」


【出演】NON STYLE


【公式HP】https://nonstyle.yoshimoto.co.jp/


【公演スケジュール】


▼大阪公演


10月24日(土)開場15:00 開演16:00


梅田芸術劇場メインホール



▼山口公演


2026年10月31日(土)開場15:00 開演16:00


会場：スターピアくだまつ



▼滋賀公演


2026年11月8日(日) 開場15:00 開演16:00


会場：大津市民会館 大ホール



▼熊本公演


2026年11月22日(日) 開場13:00 開演14:00


会場：熊本城ホール メインホール



▼北海道公演


2026年11月30日(月) 開場17:30 開演18:30


会場：カナモトホール



▼石川公演


2026年12月5日(土) 開場12:00 開演13:00


会場：金沢歌劇座



▼香川公演


2026年12月18日(金) 開場17:30 開演18:30


会場：サンポートホール高松大ホール



▼東京公演


2026年12月21日(月) 開場17:30 開演18:30


会場：Kanadevia Hall



【チケット情報】


▼チケット料金　



前売：5,000円／当日：5,500円


お子さま優先エリア：5,000円（※前売のみ）


漫才通シート：6,000円　★東京公演のみ（※前売のみ）


※漫才通シート（★東京公演のみ）は、第1バルコニーセンターエリアとなります。


※5歳以上は有料。4歳以下はひざ上のみ無料、但し、お席が必要な場合有料。


※［お子さま優先エリア］は主に未就学児のお子さまと保護者の方がご利用しやすいように


　　ロビー出入りがしやすいエリアを設定しております。５歳以上のお客様もご利用可能ですが


　　ご理解の上、お買い求めいただけますようよろしくお願いいたします。



▼販売スケジュール


・「NON STYLEいまさらファンクラブ」最速先行受付


受付期間：6月26日(金)18:30～7月7日(火) 11:00　


当落発表：7月10日(金)18:00



・FANYチケット先行受付（熊本公演ホール先行受付含む）


受付期間：7月11日(土)11:00～7月21日(火)11:00



・ぴあ・ローソンチケット先行受付


受付期間：7月25日(土)11:00～8月4日(火)11:00



・一般発売（FANYチケット・ぴあ・ローソンチケット）


販売開始：8月8日(土)10:00



※山口公演、熊本公演は販売スケジュールが一部異なります。詳細はHPをご確認ください。


★NON STYLE いまさらファンクラブ


■URL：https://www.nonstyle-fc.com/


■会費：月額 1,000円（税込）／年額10,000円（税込）



★NONSTYLE公式X：@NONSTYLETOUR
https://x.com/NONSTYLETOUR?s=20