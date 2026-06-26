単独ライブ全国ツアー「NON STYLE LIVE 2026～リバーシ～」初開催地を含む全8カ所にて開催決定！
NON STYLEが、単独ライブ全国ツアー 「NON STYLE LIVE 2026～リバーシ～」を開催
することが決定しました。
本ツアーは10月24日（土）の大阪公演を皮切りに、山口、滋賀、熊本、北海道、石川、香川と今年も全国各地を珠玉の漫才とともに巡り、ファイナルは東京・Kanadevia Hallで迎えます。なお、滋賀、山口、石川の3カ所は今回が初開催となります。毎週ネタ動画を投稿している公式YouTubeチャンネル「NON STYLEチャンネル」は、現在登録者数が80万人を突破。幅広い世代に支持されるNON STYLEの漫才を、この機会にぜひ「生」でお楽しみください。
6月26日(金)18:30より「NON STYLE いまさらファンクラブ」にてファンクラブ最速チケット先行受付を開始します。
NON STYLE コメント
＜石田明＞
今年もツアーが始まります。井上といろいろ白黒つけてやろうと「リバーシ」というタイトルにしました。井上のあれもこれもめくりまくってやりますよ。
お楽しみに！
＜井上裕介＞
今年もツアーやります！！
タイトルは白と黒をイメージした『リバーシ』おそらく黒担当です^_^
いつか白を担当出来るように、今回のツアーでは思いっきり黒を楽しみ
たいと思います。では会場で、お会いしまょう。
これで衣装が黒くなかったらごめんなさい。。。
開催概要・チケット情報
【公演名】「NON STYLE LIVE 2026～リバーシ～」
【出演】NON STYLE
【公式HP】https://nonstyle.yoshimoto.co.jp/
【公演スケジュール】
▼大阪公演
10月24日(土)開場15:00 開演16:00
梅田芸術劇場メインホール
▼山口公演
2026年10月31日(土)開場15:00 開演16:00
会場：スターピアくだまつ
▼滋賀公演
2026年11月8日(日) 開場15:00 開演16:00
会場：大津市民会館 大ホール
▼熊本公演
2026年11月22日(日) 開場13:00 開演14:00
会場：熊本城ホール メインホール
▼北海道公演
2026年11月30日(月) 開場17:30 開演18:30
会場：カナモトホール
▼石川公演
2026年12月5日(土) 開場12:00 開演13:00
会場：金沢歌劇座
▼香川公演
2026年12月18日(金) 開場17:30 開演18:30
会場：サンポートホール高松大ホール
▼東京公演
2026年12月21日(月) 開場17:30 開演18:30
会場：Kanadevia Hall
【チケット情報】
▼チケット料金
前売：5,000円／当日：5,500円
お子さま優先エリア：5,000円（※前売のみ）
漫才通シート：6,000円 ★東京公演のみ（※前売のみ）
※漫才通シート（★東京公演のみ）は、第1バルコニーセンターエリアとなります。
※5歳以上は有料。4歳以下はひざ上のみ無料、但し、お席が必要な場合有料。
※［お子さま優先エリア］は主に未就学児のお子さまと保護者の方がご利用しやすいように
ロビー出入りがしやすいエリアを設定しております。５歳以上のお客様もご利用可能ですが
ご理解の上、お買い求めいただけますようよろしくお願いいたします。
▼販売スケジュール
・「NON STYLEいまさらファンクラブ」最速先行受付
受付期間：6月26日(金)18:30～7月7日(火) 11:00
当落発表：7月10日(金)18:00
・FANYチケット先行受付（熊本公演ホール先行受付含む）
受付期間：7月11日(土)11:00～7月21日(火)11:00
・ぴあ・ローソンチケット先行受付
受付期間：7月25日(土)11:00～8月4日(火)11:00
・一般発売（FANYチケット・ぴあ・ローソンチケット）
販売開始：8月8日(土)10:00
※山口公演、熊本公演は販売スケジュールが一部異なります。詳細はHPをご確認ください。
★NON STYLE いまさらファンクラブ
■URL：https://www.nonstyle-fc.com/
■会費：月額 1,000円（税込）／年額10,000円（税込）
★NONSTYLE公式X：@NONSTYLETOUR
https://x.com/NONSTYLETOUR?s=20