単独ライブ全国ツアー「NON STYLE LIVE 2026～リバーシ～」初開催地を含む全8カ所にて開催決定！

吉本興業株式会社

NON STYLEが、単独ライブ全国ツアー 「NON STYLE LIVE 2026～リバーシ～」を開催

することが決定しました。

本ツアーは10月24日（土）の大阪公演を皮切りに、山口、滋賀、熊本、北海道、石川、香川と今年も全国各地を珠玉の漫才とともに巡り、ファイナルは東京・Kanadevia Hallで迎えます。なお、滋賀、山口、石川の3カ所は今回が初開催となります。毎週ネタ動画を投稿している公式YouTubeチャンネル「NON STYLEチャンネル」は、現在登録者数が80万人を突破。幅広い世代に支持されるNON STYLEの漫才を、この機会にぜひ「生」でお楽しみください。

6月26日(金)18:30より「NON STYLE いまさらファンクラブ」にてファンクラブ最速チケット先行受付を開始します。

NON STYLE コメント

＜石田明＞

今年もツアーが始まります。井上といろいろ白黒つけてやろうと「リバーシ」というタイトルにしました。井上のあれもこれもめくりまくってやりますよ。

お楽しみに！

＜井上裕介＞

今年もツアーやります！！

タイトルは白と黒をイメージした『リバーシ』おそらく黒担当です^_^

いつか白を担当出来るように、今回のツアーでは思いっきり黒を楽しみ

たいと思います。では会場で、お会いしまょう。

これで衣装が黒くなかったらごめんなさい。。。

開催概要・チケット情報

【公演名】「NON STYLE LIVE 2026～リバーシ～」

【出演】NON STYLE

【公式HP】https://nonstyle.yoshimoto.co.jp/

【公演スケジュール】

▼大阪公演

10月24日(土)開場15:00 開演16:00

梅田芸術劇場メインホール

▼山口公演

2026年10月31日(土)開場15:00 開演16:00

会場：スターピアくだまつ



▼滋賀公演

2026年11月8日(日) 開場15:00 開演16:00

会場：大津市民会館 大ホール

▼熊本公演

2026年11月22日(日) 開場13:00 開演14:00

会場：熊本城ホール メインホール



▼北海道公演

2026年11月30日(月) 開場17:30 開演18:30

会場：カナモトホール



▼石川公演

2026年12月5日(土) 開場12:00 開演13:00

会場：金沢歌劇座



▼香川公演

2026年12月18日(金) 開場17:30 開演18:30

会場：サンポートホール高松大ホール



▼東京公演

2026年12月21日(月) 開場17:30 開演18:30

会場：Kanadevia Hall

【チケット情報】

▼チケット料金

前売：5,000円／当日：5,500円

お子さま優先エリア：5,000円（※前売のみ）

漫才通シート：6,000円 ★東京公演のみ（※前売のみ）

※漫才通シート（★東京公演のみ）は、第1バルコニーセンターエリアとなります。

※5歳以上は有料。4歳以下はひざ上のみ無料、但し、お席が必要な場合有料。

※［お子さま優先エリア］は主に未就学児のお子さまと保護者の方がご利用しやすいように

ロビー出入りがしやすいエリアを設定しております。５歳以上のお客様もご利用可能ですが

ご理解の上、お買い求めいただけますようよろしくお願いいたします。

▼販売スケジュール

・「NON STYLEいまさらファンクラブ」最速先行受付

受付期間：6月26日(金)18:30～7月7日(火) 11:00

当落発表：7月10日(金)18:00

・FANYチケット先行受付（熊本公演ホール先行受付含む）

受付期間：7月11日(土)11:00～7月21日(火)11:00

・ぴあ・ローソンチケット先行受付

受付期間：7月25日(土)11:00～8月4日(火)11:00



・一般発売（FANYチケット・ぴあ・ローソンチケット）

販売開始：8月8日(土)10:00

※山口公演、熊本公演は販売スケジュールが一部異なります。詳細はHPをご確認ください。

★NON STYLE いまさらファンクラブ

■URL：https://www.nonstyle-fc.com/

■会費：月額 1,000円（税込）／年額10,000円（税込）

★NONSTYLE公式X：@NONSTYLETOUR

https://x.com/NONSTYLETOUR?s=20