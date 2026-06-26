【Yahoo!ショッピング50%OFFセール】人気タブレット「P10」通常31,900円が今だけ15,950円、レビュー投稿で特典プレゼントも

深圳市新义腾飞电子商务有限公司P10 50%OFFセール

DOOGEEは、Yahoo!ショッピングで人気を集めるAndroidタブレット「P10」を、2026年7月1日までの期間限定で特別価格にて販売いたします。

通常価格31,900円（税込）のところ、キャンペーン期間中は50%OFFの15,950円（税込）で購入可能。さらに、商品到着後にレビューをご投稿いただいたお客様を対象に、レビュー特典プレゼントも実施しています。

在庫数には限りがあり、数量限定・先着順での販売となります。タブレットの購入を検討している方、動画視聴・学習・在宅ワーク・電子書籍・オンライン授業用の端末を探している方におすすめの期間限定キャンペーンです。

商品リンク：https://store.shopping.yahoo.co.jp/articlesdivers/p10.html

セール概要

P10 イメージ図

商品名：P10 Android 16 タブレット

通常価格：31,900円（税込）

セール価格：15,950円（税込）

割引率：50%OFF

販売期間：2026年7月1日まで

販売場所：Yahoo!ショッピング DOOGEEストア

キャンペーン内容：期間限定特価、レビュー投稿で特典プレゼント

販売形式：数量限定・先着順

商品リンク：https://store.shopping.yahoo.co.jp/articlesdivers/p10.html

Android 16搭載、毎日の操作をもっと快適に

P10は、Android 16を搭載したAndroidタブレットです。アプリの起動、動画視聴、Web検索、SNS、電子書籍、学習アプリなど、日常的な使い方をスムーズに行えます。

Android 16により、操作性やセキュリティ、アプリ管理機能も向上。はじめてタブレットを使う方から、サブ端末を探している方まで、幅広いユーザーに使いやすいモデルです。

10.1インチ大画面で、動画・学習・仕事まで見やすい

P10は、10.1インチの大画面ディスプレイを搭載。スマートフォンよりも広い表示領域で、YouTube、Netflix、Amazon Prime Videoなどの動画視聴はもちろん、電子書籍、Web閲覧、オンライン授業、資料確認にも便利です。

90Hzリフレッシュレートに対応しており、画面スクロールやアプリ操作もなめらか。動画視聴用タブレット、学習用タブレット、家庭用タブレット、在宅ワーク用のサブ端末として活躍します。

48GB RAM＋128GB ROM、最大2TB拡張対応

P10は、8GBの物理メモリに最大40GBの拡張メモリを組み合わせ、最大48GB RAMとして使用可能です。複数のアプリを切り替えながら使う場面でも、快適な操作をサポートします。

ストレージは128GB ROMを搭載。アプリ、写真、動画、電子書籍、学習資料などをしっかり保存できます。さらに、最大2TBのmicroSDカード拡張にも対応しているため、容量不足が気になる方にも安心です。

7000mAh大容量バッテリーで長時間使用に対応

P10は、7000mAhの大容量バッテリーを搭載しています。動画視聴、オンライン学習、Web会議、電子書籍、SNSなど、毎日のさまざまなシーンで長時間使いやすい設計です。

自宅ではもちろん、外出先や旅行中、子供の学習用端末としても便利。充電頻度を抑えたい方にもおすすめです。

Widevine L1対応、動画視聴にもおすすめ

P10はWidevine L1に対応しており、対応する動画配信サービスで高画質コンテンツを楽しめます。

10.1インチの大画面とステレオスピーカーにより、映画、ドラマ、アニメ、YouTube動画、オンライン講座などをより快適に視聴できます。動画視聴用タブレットを探している方にも適した一台です。

P10は、価格、性能、使いやすさのバランスに優れた人気モデルです。通常価格31,900円（税込）から50%OFFの15,950円（税込）で購入できる今回のキャンペーンは、7月1日までの期間限定となります。

数量限定・先着順のため、購入を検討されている方はお早めにご確認ください。