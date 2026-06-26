美容オタク達が「肌質・パーソナルカラー×価格帯」でコスメを徹底分類する「#パーソナルベスコス2026」公開【gracemode主催】

株式会社gracemode

株式会社ベクトルの子会社である株式会社gracemode（本社：東京都目黒区、代表取締役：木上 実乃里、以下gracemode）は、SNSを中心に活躍する美容オタクが新作・既存品問わず徹底検証したアイテムの中から、皮膚科医・内科医である友利新先生の肌質監修のもと、肌質・価格別で選べる新感覚のベストコスメ「#パーソナルベスコス(https://personal-bestcosme.com)」を発表いたします。

#企画背景

毎年話題になるベストコスメ。「みんながチェックしているから使ってみたい」と購入したものの、「自分にはテクスチャーが重すぎた」「自分の肌質に合わなかった」という経験がある方も多いのではないでしょうか。

消費者の趣味嗜好が細分化され、日々新しいアイテムが多数発売される中、選択肢が増える楽しみがある一方で、「自分にとって本当に良いものはどれなのか」を見極めることが難しくなっています。

そこで、日頃から数多くのコスメに触れている美容オタクたちが徹底的に検証を行う企画を立ち上げました。今年発売された新製品だけでなく、現在販売されている既存製品も含めた中からベストなアイテムを選定。さらに肌質や価格帯別に分類することで、「自分にとってのベストがきっと見つかる」新しいベストコスメの形を提案します。

#パーソナルベスコスの特徴

#肌質監修・審査員のご紹介

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=k32t43FK4ao ]- 皮膚科医・内科医 友利新先生による肌質診断監修：専門的な知見をもとに、各肌質の特徴や分類の診断パートを監修をしています。- 美容オタクによる「徹底検証」：日頃からコスメ情報を発信する美容オタクたちが、自ら使用したアイテムを生活者目線で検証します。- 「肌質・パーソナルカラー×価格帯」で選べるパーソナライズ性：肌質は乾燥肌・脂性肌・普通肌、メイクはパーソナルカラーのイエローベース・ブルーベースに分類し、それぞれ3つの価格帯を掛け合わせて、個人のニーズに合ったベストセットを選定します。特設WEBページ(https://personal-bestcosme.com)では、診断項目からご自身の肌質傾向やパーソナルカラーを確認し、最適なコスメを見つけることができます。皮膚科医・内科医「友利新先生」

東京女子医科大学卒業。

現在、都内2ヵ所のクリニックに勤務する傍ら、医師という立場から美容と健康を医療として追求し、美しく生きるための情報を発信している。YouTubeチャンネル『友利新／医師「内科・皮膚科」』は登録者数160万人を超える。

審査員：美容オタク7名

日頃から有益な美容情報を発信し、体を張ったコンテンツなどでフォロワーから高い信頼を得ているインフルエンサー・クリエイターの方々を審査員として迎えています。

参加審査員 ※上から50音順、略称で記載

うさよし(https://www.instagram.com/usayoshi_cosme/) さん / EMME編集部(https://www.instagram.com/emme_tokyo.jp/)（小出 さん、青沼 さん） / しゅう@コスメ日記 (https://www.instagram.com/shushu_223_/)さん / とまと村長(https://www.instagram.com/tomato4researcher/) さん / 丸の内OLの憂鬱(https://www.instagram.com/marunouchi__ol_/) さん

#パーソナルベスコス2026 受賞アイテム概要

▼【乾燥肌・スキンケア & ベースメイク部門】選定製品一覧

クレンジング部門

・ロー：オルビス ザ クレンジング オイル

・ミドル：パーフェクトワン フォーカス スムースクレンジングバーム

・ハイ：B.A クレンジングクリーム

洗顔部門

・ロー：AESTURA アトバリア365 ジェントルフォーミングクレンザー

・ミドル：SOFINA iP マイクロ泡セラム洗顔料

・ハイ：クレ・ド・ポー ボーテ ムースネトワイアントＡ ｎ

拭き取り化粧水部門

・ロー：ネイチャーコンク 薬用 クリアローション

・ミドル：乾燥さん 薬用水分力ふき取りエッセンス

・ハイ：KANEBO カネボウ ラディアント スキン リファイナー

化粧水部門

・ロー：イハダ 薬用うるおいローション（しっとり）

・ミドル：SOFINA iP 角層トリートメント 基礎化粧液

・ハイ１.：クレ・ド・ポー ボーテ ローションエサンシエルＡ

・ハイ２.：KANEBO カネボウ ジェネレイティング エッセンシャルズ

美容液部門

・ロー：松山油脂 肌をうるおす保湿スキンケア 保湿美容液

・ミドル１.：ONE BY KOSE メラノショット Ｐ

・ミドル２.：キュレル 潤浸保湿 角層深部バリア美容液

・ハイ：HAKU メラノフォーカスＩＶ

クリーム部門

・ロー：SOFINA iP ゴールデンタイムリペア 深夜浸透クリーム

・ミドル：ラ ロッシュ ポゼ シカプラスト リペアクリーム B5+

・ハイ：SK-II スキンパワー リニュー クリーム

乳液部門

・ロー：ル・マイルド ル・マイルド乳液

・ミドル：ONE BY KOSE セラムヴェール エマルジョン

・ハイ：FATUITE ブライテスト エナジャイジングナイトエマルジョンa

アイクリーム部門

・ロー：なめらか本舗 薬用リンクルアイクリーム ホワイト

・ミドル：アスタリフト アスタリフト ザ セラム リンクルリペア 夜用

・ハイ：RAIZ ライース リンクルクロス

フェイスパック部門

・ロー：リスタ ステムリッチミルクマスク

・ミドル：ケアセラ ケアセラAP高保湿クリームラップマスク

・ハイ：SK-II フェイシャル トリートメント マスク

下地部門

・ロー：Carte(カルテ) カルテＨＤ トーンアップ ＵＶ乳液

・ミドル：プリマヴィスタ ソフィーナ プリマヴィスタ 角層保水プライマー

・ハイ：クレ・ド・ポー ボーテ ヴォワールコレクチュールn

ファンデーション部門

・ロー１.：乾燥さん 水分力スキンケアクッションファンデーション

・ロー２.：Chacott COSMETICS チャコット グラスヴェール クッションファンデーション

・ミドル：探索中

・ハイ：クラランス ダブル セーラム ファンデーション

コンシーラー部門

・ロー：ケイト ジュレリープコンシーラー

・ミドル：アルビオン アルビオン スタジオ イージータップ NEO

・ハイ：イヴ・サンローラン ラディアント タッチ

パウダー部門

・ロー：イハダ イハダ 薬用フェイスプロテクトパウダー

・ミドル：エクセル エクストラリッチ セラムインパウダー

・ハイ：クレ・ド・ポー ボーテ プードルトランスパラントｎ Ｍ

日焼け止め部門

・ロー：SOFINA iP スキンケアUV 01 乾燥しがちな肌環境

・ミドル：オルビス オルビス リンクル ブライト UV プロテクター N

・ハイ：クレ・ド・ポー ボーテ クレームＵＶ ｎ

▼【脂性肌・スキンケア & ベースメイク部門】選定製品一覧

クレンジング部門

・ロー：ファンケル マイルドクレンジング オイル＜ブラック＆スムース＞

・ミドル：SKIN1004 センテラ ライトクレンジングオイル

・ハイ：シュウ ウエムラ アルティム8∞ スブリム ビューティ クレンジング オイルn

洗顔部門

・ロー：suisai スイサイ ビューティクリア ペーストウォッシュ

・ミドル：suisai ビューティクリア ピーリング パウダーウォッシュ

・ハイ：エスト エスト クラリファイイング ジェルウォッシュ MED

拭き取り化粧水部門

・ロー：オードムーゲ オードムーゲVC 薬用ローション

・ミドル：ONE BY KOSE クリアピール セラム

・ハイ：探索中

化粧水部門

・ロー：メラノCC メラノCC薬用しみ対策美白化粧水 しっとりタイプ

・ミドル：ラ ロッシュ ポゼ エファクラ オイル&ポア コレクト ローション

・ハイ：SK-II フェイシャル トリートメント エッセンス

美容液部門

・ロー：オバジ オバジ C5セラム

・ミドル：SOFINA iP 薬用 角層トーニングセラム

・ハイ：エピステーム ニュートラルクリアセラム

クリーム部門

・ロー：肌ラボ 極潤美白パーフェクトゲル

・ミドル：Dr.G レッドブレミッシュクリアスージングクリーム

・ハイ：ドクターケイ 薬用ABC-GプレミアムクリームTA

乳液部門

・ロー：キュレル 皮脂トラブルケア 保湿ジェル

・ミドル：トゥヴェール ナノエマルジョン プラス

・ハイ：探索中

アイクリーム部門

・ロー：Anua レチノール0.1 カフェイン リバイタライジング アイクリーム

・ミドル：ONE BY KOSE ザ リンクレス W

・ハイ：FATUITE ブライテスト ディファイニングアイセラム

フェイスパック部門

・ロー：メラノCC メラノCC＋AZmask

・ミドル：Dr365 V.C. コンセントレートマスク N

・ハイ：FAS FAS ザ ブラック デイリー シートマスク

下地部門

・ロー：オルビス オルビスユー トリートメントプライマー

・ミドル：アディクション ブラー ＆ ロック プライマー

・ハイ：エスティ ローダー UVフィニティ ダイナミック ディフェンス プライミング ミルク

ファンデーション部門

・ロー：TIRTIR MASK FIT AI FILTER CUSHION

・ミドル：SHISEIDO エッセンス スキングロウ ファンデーション

・ハイ：プラダ ビューティ プラダ メッシュ クッション

コンシーラー部門

・ロー：tfit カバーアッププロコンシーラー

・ミドル：M・A・C スタジオ フィックス 24 カラー コレクター

・ハイ：イプサ クリエイティブコンシーラーe

パウダー部門

・ロー：tfit トランスルーセントセットフィニッシングパウダー

・ミドル：Enamor グッバイオイリー

・ハイ：NARS ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト N

日焼け止め部門

・ロー：雪肌精 スキンケア ＵＶ エッセンス ジェル Ｎ

・ミドル：SOFINA iP スキンケアUV 02

・ハイ：SHISEIDO サンケア アーバン トリプル ビューティ サンケア エマルジョン

▼【普通肌・スキンケア & ベースメイク部門】選定製品一覧

クレンジング部門

・ロー：ファンケル マイルドクレンジング オイル

・ミドル：Norganic Basic スージングクレンジングジェル

・ハイ：SK-II フェイシャルトリートメントクレンジングオイル

洗顔部門

・ロー：ビオレ おうちdeエステ ディープクレイ洗顔

・ミドル：ルナソル ポリッシングクリア ジェルウォッシュ

・ハイ：B.A ウォッシュ

拭き取り化粧水部門

・ロー：suisai リファイニングトナー

・ミドル：ベネフィーク ベネフィーク リセットクリア N

・ハイ：SK-II フェイシャル トリートメント クリア ローション

化粧水部門

・ロー：Mマークシリーズ アミノ酸浸透水

・ミドル：エリクシール ブライトニング ローション しっとりタイプ ca

・ハイ：SHISEIDO オイデルミンエッセンスローション

美容液部門

・ロー：肌美精 薬用美白美容液

・ミドル：ラロッシュポゼ エファクラ ピールケア セラム

・ハイ：SHISEIDO アルティミューン パワライジング セラム

クリーム部門

・ロー：キュレル 潤浸保湿フェイスクリーム

・ミドル：AESTURA アトバリア365 ハイドロスーディングクリーム

・ハイ：KANEBO カネボウ クリーム イン ナイトII

乳液部門

・ロー：アクアレーベル トリートメントミルク （ブライトニング） しっとり

・ミドル：dプログラム モイストケア エマルジョン ＥＸ

・ハイ：ドクターシーラボ VC100エマルジョンEX

アイクリーム部門

・ロー：ちふれ 薬用 美白クリーム TA＆NA

・ミドル：エリクシール レチノパワー リンクルクリーム ba

・ハイ：ポーラ リンクルショット メディカル セラム

フェイスパック部門

・ロー：クオリティーファースト ダーマレーザー スーパーブラックVC100 マスク

・ミドル：トランシーノ トランシーノ薬用ブライトニングフェイシャルマスク

・ハイ：POLA ホワイトショット マスク QXS

下地部門

・ロー：ラ ロッシュ ポゼ UVイデア XL プロテクショントーンアップ ローズ+

・ミドル：アスタリフト D-UVシールド トーンアップ

・ハイ：SK-II ジェノプティクス CC プライマー

ファンデーション部門

・ロー：ケイト ジュレリープリキッドファンデーション

・ミドル：マキアージュ エッセンスリキッド ＥＸ ブライトグロウ

・ハイ：クレ・ド・ポー ボーテ タンクッションエクラ ルミヌ

コンシーラー部門

・ロー：ヴィセ カラーデュオ トリック コンシーラー

・ミドル：RMK コレクティング ヴェール コンシーラー

・ハイ：コスメデコルテ トーンパーフェクティング パレット

パウダー部門

・ロー：メイクキープ メイク キープ パウダー EX

・ミドル：ケイト ジュレリープパウダー

・ハイ：コスメデコルテ ルース パウダー

日焼け止め部門

・ロー１.：ナリスアップ by365 パウダリーUVジェル

・ロー２.：ナリスアップ by365 パウダリーUVクリーム

・ミドル：アネッサ パーフェクトＵＶ スキンケアジェル ＮＢ

・ハイ１.：コスメデコルテ UV コンフォート エアリートランスペアレント

・ハイ２.：アルビオン S-UV カット リンクル イルミネイティング デイクリーム

▼【ポイントメイク・イエベ & ブルベ部門】選定製品一覧

【イエベ部門】選定製品一覧

アイシャドウ部門

・ロー：ケイト ポッピングシルエットシャドウ OR-1

・ミドル：探索中

・ハイ１.：インウイ アイズ ０３

・ハイ２.：コスメデコルテ スキンシャドウ デザイニング パレット 06 fruit bijou

リップ部門

・ロー：ヴィセ ネンマクフェイク ルージュ IIBE351 完熟桃のはにかみ

・ミドル：コスメデコルテ ルージュデコルテ クリームグロウ 12G birds chirping

・ハイ：クレ・ド・ポー ボーテ ルージュアレーブル 13 Positively Playful

チーク部門

・ロー：b idol ふわほっぺチーク 01 微笑みコーラルベージュ

・ミドル：探索中

・ハイ１.：インウイ チーク ０２

・ハイ２.：NARS ライトリフレクティング ルミナイジングブラッシュ 04858 TRUE FAITH

マスカラ部門

・ロー：デジャヴュ まつパ級 カールキープ下地

・ミドル：マジョリカ マジョルカ ラッシュエキスパンダー ネオラッシュ BK909 ダークブラック 無重力

・ハイ：クリニーク ラッシュ パワー マスカラ ロング ウェアリング フォーミュラ

アイライナー部門

・ロー：セザンヌ 極細アイライナーEXプラス 00 ブラウンブラック

・ミドル：ケイト ナミダノツルギライナー BK-2

・ハイ：探索中

アイブロウ部門

・ロー：セザンヌ アイブロウ＆シェードパウダー 01 キャメルブラウン

・ミドル：ルナソル モデリングアイブロウペンシル 02 Neutral Brown

・ハイ：ボビイ ブラウン プリサイス ブロー ペンシル 10 ウォームダークブラウン

ハイライト部門

・ロー：Luarine シーヴェールハイライター ０１ ムーンベージュ

・ミドル：RMK グロウ イルミネーター

・ハイ：NARS ライトリフレクティング ルミナイジングスティック 04232 EROS



【ブルベ部門】選定製品一覧

アイシャドウ部門

・ロー：ケイト ポッピングシルエットシャドウ MV-1

・ミドル：探索中

・ハイ１.：インウイ アイズ ０２

・ハイ２.：コスメデコルテ スキンシャドウ デザイニング パレット 10 ruddy quartz

リップ部門

・ロー：ヴィセ ネンマクフェイク ルージュ IIPK851 もっとわがままな肉球

・ミドル：コスメデコルテ ルージュデコルテ クリームグロウ 02G blissful moment

・ハイ：クレ・ド・ポー ボーテ ルージュアレーブル 14 Snapdragon

チーク部門

・ロー：b idol ふわほっぺチーク 03 湯上がりローズ

・ミドル：探索中

・ハイ１.：インウイ チーク ０１

・ハイ２.：NARS ライトリフレクティング ルミナイジングブラッシュ 04857

マスカラ部門

・ロー：デジャヴュ まつパ級 カールキープ下地

・ミドル：マジョリカ マジョルカ ラッシュエキスパンダー ネオラッシュ BK909 ダークブラック 無重力

・ハイ：クリニーク ラッシュ パワー マスカラ ロング ウェアリング フォーミュラ

アイライナー部門

・ロー：セザンヌ 極細アイライナーEXプラス 00 ブラウンブラック

・ミドル：ケイト ナミダノツルギライナー BK-1

・ハイ：探索中

アイブロウ部門

・ロー：セザンヌ アイブロウ＆シェードパウダー 03 ソフトグレージュ

・ミドル：ルナソル モデリングアイブロウペンシル 01 Dark Ash

・ハイ：ボビイ ブラウン プリサイス ブロー ペンシル 05 クールブラウン

ハイライト部門

・ロー：Luarine シーヴェールハイライター ０３ スノーマリン

・ミドル：RMK グロウ イルミネーター

・ハイ：NARS ライトリフレクティング ルミナイジングスティック 04233 HEAVENLY

※本リリースに掲載している商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。

■ お問い合わせ

今回の企画に関してのお問い合わせは、下記よりお気軽にご連絡ください。

お問い合わせフォーム：https://gracemode.jp/contact/

■株式会社gracemode 会社概要

会社名：株式会社gracemode（株式会社ベクトル100%子会社）

代表者：代表取締役 木上 実乃里

所在地：東京都目黒区青葉台1-13-6 ザ・ワークス・クロス 3階

事業内容：美容特化型メディアの運営、SNSマーケティング事業、PR事業

設立：2018年1月25日 URL：https://gracemode.jp/







