日本の集積回路（IC）市場は、年平均成長率（CAGR）10.3%で成長し、2036年までに市場規模は1,023億米ドルに達する見込みである。
Survey Reports LLCは、2026年6月に「日本集積回路（IC）市場：タイプ別（アナログ〔汎用IC、特定用途向けIC（ASIC）〕、ロジック〔TTL（トランジスタ・トランジスタ・ロジック）、CMOS（相補型金属酸化膜半導体）、ミックスドシグナルIC〕、メモリ〔DRAM、フラッシュメモリ、その他〕、マイクロ〔マイクロプロセッサ（MPU）、マイクロコントローラ（MCU）、デジタルシグナルプロセッサ（DSP）〕）、用途別（民生用電子機器、自動車、IT・通信、産業、その他）― 日本市場分析、動向、機会および予測（2026～2036年）」と題する調査レポートを発表した。本レポートは、日本の集積回路（IC）市場に関する将来予測を提示するものであり、市場成長の促進要因、市場機会、課題、および脅威といった主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
日本集積回路（IC）市場の概要
日本の集積回路（IC）市場は、民生用電子機器、自動車システム、産業オートメーション、通信、医療機器、および先端コンピューティングで使用される半導体チップの設計、製造、パッケージング、および応用を対象とする市場である。日本が有する強固な半導体エコシステム、世界的に評価の高い電子機器メーカーの存在、ならびに次世代半導体技術への投資拡大が市場を支えている。電気自動車（EV）、人工知能（AI）、5Gインフラ、モノのインターネット（IoT）デバイス、およびスマートマニュファクチャリングに対する需要の拡大が、集積回路（IC）の採用を力強く促進している。さらに、国内半導体生産の強化を目的とした政府の施策や、世界の主要半導体メーカーとの戦略的提携が、技術革新、サプライチェーンの強靭化、および日本市場の長期的な成長を後押ししている。
Survey Reportsのアナリストによる調査では、日本の集積回路（IC）市場規模は2025年に418億米ドルに達したことが確認されている。さらに、市場規模は2036年末までに1,023億米ドルへ拡大すると予測されている。日本の集積回路（IC）市場は、2026年から2036年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）約10.3%で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038520
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353905/images/bodyimage1】
Survey Reportsのアナリストによる日本集積回路（IC）市場の定性的分析によると、AI、5G、および車載電子機器に対する需要の拡大、国内半導体製造を支援する政府の政策を背景として、日本の集積回路（IC）市場は今後も拡大すると予測される。なお、原文中の「By End Use, By Technology, By Application, By Deployment Model」は市場成長要因ではなく、セグメンテーション項目が誤って記載されたものと考えられる。市場の主要企業としては、Renesas Electronics Corporation、Sony Semiconductor Solutions Group、ROHM Semiconductor、Kioxia Holdings Corporation、およびMicron Technology Inc.が挙げられる。
目次
● 日本集積回路（IC）市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場参入企業の評価
● 2036年までの日本集積回路（IC）市場における需要および市場機会の分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、用途別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本集積回路（IC）市場の概要
日本の集積回路（IC）市場は、民生用電子機器、自動車システム、産業オートメーション、通信、医療機器、および先端コンピューティングで使用される半導体チップの設計、製造、パッケージング、および応用を対象とする市場である。日本が有する強固な半導体エコシステム、世界的に評価の高い電子機器メーカーの存在、ならびに次世代半導体技術への投資拡大が市場を支えている。電気自動車（EV）、人工知能（AI）、5Gインフラ、モノのインターネット（IoT）デバイス、およびスマートマニュファクチャリングに対する需要の拡大が、集積回路（IC）の採用を力強く促進している。さらに、国内半導体生産の強化を目的とした政府の施策や、世界の主要半導体メーカーとの戦略的提携が、技術革新、サプライチェーンの強靭化、および日本市場の長期的な成長を後押ししている。
Survey Reportsのアナリストによる調査では、日本の集積回路（IC）市場規模は2025年に418億米ドルに達したことが確認されている。さらに、市場規模は2036年末までに1,023億米ドルへ拡大すると予測されている。日本の集積回路（IC）市場は、2026年から2036年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）約10.3%で成長すると見込まれている。
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Survey Reportsのアナリストによる日本集積回路（IC）市場の定性的分析によると、AI、5G、および車載電子機器に対する需要の拡大、国内半導体製造を支援する政府の政策を背景として、日本の集積回路（IC）市場は今後も拡大すると予測される。なお、原文中の「By End Use, By Technology, By Application, By Deployment Model」は市場成長要因ではなく、セグメンテーション項目が誤って記載されたものと考えられる。市場の主要企業としては、Renesas Electronics Corporation、Sony Semiconductor Solutions Group、ROHM Semiconductor、Kioxia Holdings Corporation、およびMicron Technology Inc.が挙げられる。
目次
● 日本集積回路（IC）市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場参入企業の評価
● 2036年までの日本集積回路（IC）市場における需要および市場機会の分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、用途別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル