日本の農業アナリティクス市場は、年平均成長率（CAGR）16.5%で成長し、2036年までに市場規模は28億2,960万米ドルに達する見込みである。
Survey Reports LLCは、2026年6月に「日本農業アナリティクス市場：コンポーネント別（ソリューション、サービス）、導入形態別（クラウド、オンプレミス）、用途別（農場分析〔作物管理、圃場計画、気象データ分析、灌漑・水資源管理、施肥管理、輸送、その他〕、畜産分析、水産養殖分析、その他）、農場規模別（大規模農場、中小規模農場）― 日本市場分析、動向、機会および予測（2026～2036年）」と題する調査レポートを発表した。本レポートは、日本の農業アナリティクス市場に関する将来予測を提示するものであり、市場成長の促進要因、市場機会、課題、および脅威といった主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
日本農業アナリティクス市場の概要
日本の農業アナリティクス市場は、人工知能（AI）、機械学習、モノのインターネット（IoT）センサー、ドローン、衛星画像、クラウドベースのプラットフォームなどのデータ駆動型技術を活用し、農業の生産性および持続可能性の向上を図る市場である。日本では、農業従事者の高齢化、耕作可能地の限界、ならびに精密農業への需要拡大を背景として、市場は急速に成長している。農業アナリティクスにより、農業従事者は土壌の健全性を監視し、灌漑を最適化するとともに、作物収量の予測、病害虫の検出、および農場資源の効率的な管理を実現できる。スマート農業を推進する政府の支援策や、デジタル農業ソリューションへの継続的な投資が導入を加速させており、日本全体で食料安全保障の強化、生産コストの削減、ならびに環境に配慮した持続可能な農業の推進に貢献している。
Survey Reportsのアナリストによる調査では、日本の農業アナリティクス市場規模は2025年に7億7,560万米ドルに達したことが確認されている。さらに、市場規模は2036年末までに28億2,960万米ドルへ拡大すると予測されている。日本の農業アナリティクス市場は、2026年から2036年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）約16.5%で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038523
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353901/images/bodyimage1】
Survey Reportsのアナリストによる日本農業アナリティクス市場の定性的分析によると、農業生産性向上への需要拡大、デジタル農業技術の普及、精密農業およびスマート農業技術の導入拡大、ならびに農業従事者の高齢化と労働力不足を背景として、日本の農業アナリティクス市場は今後も拡大すると予測される。市場の主要企業としては、Gro Intelligence、Geosys、PrecisionHawk、TELUS Corp、Taranis Resources Inc、Iteris Inc、SAP SE、およびXylem Incが挙げられる。
目次
● 日本農業アナリティクス市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場参入企業の評価
● 2036年までの日本農業アナリティクス市場における需要および市場機会の分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：コンポーネント別、導入形態別、用途別、農場規模別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本農業アナリティクス市場のセグメンテーション
● コンポーネント別：
○ ソリューション、サービス
● 導入形態別：
日本農業アナリティクス市場の概要
日本の農業アナリティクス市場は、人工知能（AI）、機械学習、モノのインターネット（IoT）センサー、ドローン、衛星画像、クラウドベースのプラットフォームなどのデータ駆動型技術を活用し、農業の生産性および持続可能性の向上を図る市場である。日本では、農業従事者の高齢化、耕作可能地の限界、ならびに精密農業への需要拡大を背景として、市場は急速に成長している。農業アナリティクスにより、農業従事者は土壌の健全性を監視し、灌漑を最適化するとともに、作物収量の予測、病害虫の検出、および農場資源の効率的な管理を実現できる。スマート農業を推進する政府の支援策や、デジタル農業ソリューションへの継続的な投資が導入を加速させており、日本全体で食料安全保障の強化、生産コストの削減、ならびに環境に配慮した持続可能な農業の推進に貢献している。
Survey Reportsのアナリストによる調査では、日本の農業アナリティクス市場規模は2025年に7億7,560万米ドルに達したことが確認されている。さらに、市場規模は2036年末までに28億2,960万米ドルへ拡大すると予測されている。日本の農業アナリティクス市場は、2026年から2036年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）約16.5%で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038523
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353901/images/bodyimage1】
Survey Reportsのアナリストによる日本農業アナリティクス市場の定性的分析によると、農業生産性向上への需要拡大、デジタル農業技術の普及、精密農業およびスマート農業技術の導入拡大、ならびに農業従事者の高齢化と労働力不足を背景として、日本の農業アナリティクス市場は今後も拡大すると予測される。市場の主要企業としては、Gro Intelligence、Geosys、PrecisionHawk、TELUS Corp、Taranis Resources Inc、Iteris Inc、SAP SE、およびXylem Incが挙げられる。
目次
● 日本農業アナリティクス市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場参入企業の評価
● 2036年までの日本農業アナリティクス市場における需要および市場機会の分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：コンポーネント別、導入形態別、用途別、農場規模別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本農業アナリティクス市場のセグメンテーション
● コンポーネント別：
○ ソリューション、サービス
● 導入形態別：