日本のジェネリック医薬品市場は、年平均成長率（CAGR）9.3%で成長し、2036年までに市場規模は468億米ドルに達する見込みである。
Survey Reports LLCは、2026年6月に「日本ジェネリック医薬品市場：タイプ別（低分子医薬品、生物学的製剤、バイオシミラー）、製剤形態別（錠剤、注射剤、外用剤、カプセル剤、液剤）、治療領域別（心血管疾患、糖尿病、がん、中枢神経系（CNS）疾患、感染症）、流通チャネル別（調剤薬局、病院薬局、オンライン薬局、卸売業者）― 日本市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）」と題する調査レポートを発表した。本レポートは、日本のジェネリック医薬品市場に関する将来予測を提示するものであり、市場成長の促進要因、市場機会、課題、および脅威といった主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
日本ジェネリック医薬品市場の概要
日本のジェネリック医薬品市場は、特許期間が満了した医薬品を対象とし、先発医薬品と同等の品質、安全性、および治療効果を維持しながら、より低価格で提供される医薬品で構成されている。医療費の増加、高齢化の進展、ならびに長期治療における低価格医薬品への需要拡大を背景に、市場は着実に拡大している。政府によるジェネリック医薬品への切り替え促進策、薬局向けインセンティブ、ならびに医療費償還制度の改革が、病院および調剤薬局における導入を加速させている。国内メーカーおよび海外製薬企業は、生産能力の拡充と品質基準の向上を継続して進めている。医療支出の増加に伴い、ジェネリック医薬品は、患者の医薬品へのアクセス向上、医療費の削減、および日本における持続可能な医療制度の実現において重要な役割を果たすことが期待されている。
Survey Reportsのアナリストによる調査では、日本のジェネリック医薬品市場規模は2025年に173億米ドルに達したことが確認されている。さらに、市場規模は2036年末までに468億米ドルへ拡大すると予測されている。日本のジェネリック医薬品市場は、2026年から2036年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）約9.3%で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038521
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353898/images/bodyimage1】
Survey Reportsのアナリストによる日本ジェネリック医薬品市場の定性的分析によると、低コストの治療選択肢に対する需要の拡大、有利な医療政策および医療費償還制度、ジェネリック医薬品の普及を促進する政府施策、高齢化の進展と手頃な価格の医療サービスに対する需要の増加を背景として、日本のジェネリック医薬品市場は今後も拡大すると予測される。市場の主要企業としては、Teva Pharmaceutical Industries、Sandoz、Mylan、Sun Pharmaceutical Industries、Aurobindo Pharma、Cipla、Lupin、Amgen、およびHikma Pharmaceuticalsが挙げられる。
目次
● 日本ジェネリック医薬品市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場参入企業の評価
● 2036年までの日本ジェネリック医薬品市場における需要および市場機会の分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、製剤形態別、治療領域別、流通チャネル別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本ジェネリック医薬品市場のセグメンテーション
● タイプ別：
○ 低分子医薬品、生物学的製剤、バイオシミラー
● 製剤形態別：
○ 錠剤、注射剤、外用剤、カプセル剤、液剤
日本ジェネリック医薬品市場の概要
日本のジェネリック医薬品市場は、特許期間が満了した医薬品を対象とし、先発医薬品と同等の品質、安全性、および治療効果を維持しながら、より低価格で提供される医薬品で構成されている。医療費の増加、高齢化の進展、ならびに長期治療における低価格医薬品への需要拡大を背景に、市場は着実に拡大している。政府によるジェネリック医薬品への切り替え促進策、薬局向けインセンティブ、ならびに医療費償還制度の改革が、病院および調剤薬局における導入を加速させている。国内メーカーおよび海外製薬企業は、生産能力の拡充と品質基準の向上を継続して進めている。医療支出の増加に伴い、ジェネリック医薬品は、患者の医薬品へのアクセス向上、医療費の削減、および日本における持続可能な医療制度の実現において重要な役割を果たすことが期待されている。
Survey Reportsのアナリストによる調査では、日本のジェネリック医薬品市場規模は2025年に173億米ドルに達したことが確認されている。さらに、市場規模は2036年末までに468億米ドルへ拡大すると予測されている。日本のジェネリック医薬品市場は、2026年から2036年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）約9.3%で成長すると見込まれている。
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Survey Reportsのアナリストによる日本ジェネリック医薬品市場の定性的分析によると、低コストの治療選択肢に対する需要の拡大、有利な医療政策および医療費償還制度、ジェネリック医薬品の普及を促進する政府施策、高齢化の進展と手頃な価格の医療サービスに対する需要の増加を背景として、日本のジェネリック医薬品市場は今後も拡大すると予測される。市場の主要企業としては、Teva Pharmaceutical Industries、Sandoz、Mylan、Sun Pharmaceutical Industries、Aurobindo Pharma、Cipla、Lupin、Amgen、およびHikma Pharmaceuticalsが挙げられる。
目次
● 日本ジェネリック医薬品市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場参入企業の評価
● 2036年までの日本ジェネリック医薬品市場における需要および市場機会の分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、製剤形態別、治療領域別、流通チャネル別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本ジェネリック医薬品市場のセグメンテーション
● タイプ別：
○ 低分子医薬品、生物学的製剤、バイオシミラー
● 製剤形態別：
○ 錠剤、注射剤、外用剤、カプセル剤、液剤