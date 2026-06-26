日本のクラウドPOS市場は、年平均成長率（CAGR）15.2%で成長し、2036年までに市場規模は10億5,250万米ドルに達する見込みである.
Survey Reports LLCは、2026年6月に「日本クラウドPOS市場：コンポーネント別（サービス、ソリューション）、タイプ別（固定型POS、モバイルPOS）、企業規模別（中小企業、大企業）、用途別（飲食店、小売、その他、宿泊、医療、倉庫、エンターテインメント）― 日本市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）」と題する調査レポートを発表した。本レポートは、日本のクラウドPOS市場に関する将来予測を提示するものであり、市場成長の促進要因、市場機会、課題、および脅威といった主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
日本クラウドPOS市場の概要
日本のクラウドPOS（販売時点情報管理）市場は、小売業、飲食業、サービス業におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）の加速を背景に、急速に拡大している。クラウドPOSシステムは、従来のオンプレミス型レジスターに代わり、リアルタイムの売上管理、在庫管理、顧客関係管理（CRM）、モバイル決済、データ分析、および複数店舗の一元管理を可能にするインターネットベースのプラットフォームを提供するものである。市場の成長は、キャッシュレス決済の普及、人手不足、オムニチャネル小売の拡大、ならびに政府によるデジタル化推進施策に支えられている。中小企業および大企業における導入拡大を背景として、市場は2030年以降も力強い成長を続けると予測される。主要なプロバイダーには、東芝、NEC、Oracle、Shopify、Lightspeed、Blockが含まれ、拡張性・安全性・AI機能を備えたソリューションを提供することで、日本の小売業における業務効率の向上、顧客体験の改善、および経営判断の高度化に貢献している。
Survey Reportsのアナリストによる調査では、日本のクラウドPOS市場規模は2025年に3億4,850万米ドルに達したことが確認されている。さらに、市場規模は2036年末までに10億5,250万米ドルへ拡大すると予測されている。日本のクラウドPOS市場は、2026年から2036年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）約15.3%で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038522
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353897/images/bodyimage1】
Survey Reportsのアナリストによる日本クラウドPOS市場の定性的分析によると、小売業および宿泊・飲食業におけるデジタル化の進展、企業による拡張性と費用対効果に優れたソリューションの採用拡大、キャッシュレス決済の普及、小売業のデジタルトランスフォーメーション（DX）およびオムニチャネル戦略の拡大を背景として、日本のクラウドPOS市場は今後も拡大すると予測される。市場の主要企業としては、Square、Shopify、Toast、Lightspeed、Clover、Revel Systems、NCR、およびPayPalが挙げられる。
目次
● 日本のクラウドPOS市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場参入企業の評価
● 2036年までの日本クラウドPOS市場における需要および市場機会の分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：コンポーネント別、タイプ別、企業規模別、用途別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本クラウドPOS市場のセグメンテーション
● コンポーネント別：
日本クラウドPOS市場の概要
日本のクラウドPOS（販売時点情報管理）市場は、小売業、飲食業、サービス業におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）の加速を背景に、急速に拡大している。クラウドPOSシステムは、従来のオンプレミス型レジスターに代わり、リアルタイムの売上管理、在庫管理、顧客関係管理（CRM）、モバイル決済、データ分析、および複数店舗の一元管理を可能にするインターネットベースのプラットフォームを提供するものである。市場の成長は、キャッシュレス決済の普及、人手不足、オムニチャネル小売の拡大、ならびに政府によるデジタル化推進施策に支えられている。中小企業および大企業における導入拡大を背景として、市場は2030年以降も力強い成長を続けると予測される。主要なプロバイダーには、東芝、NEC、Oracle、Shopify、Lightspeed、Blockが含まれ、拡張性・安全性・AI機能を備えたソリューションを提供することで、日本の小売業における業務効率の向上、顧客体験の改善、および経営判断の高度化に貢献している。
Survey Reportsのアナリストによる調査では、日本のクラウドPOS市場規模は2025年に3億4,850万米ドルに達したことが確認されている。さらに、市場規模は2036年末までに10億5,250万米ドルへ拡大すると予測されている。日本のクラウドPOS市場は、2026年から2036年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）約15.3%で成長すると見込まれている。
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Survey Reportsのアナリストによる日本クラウドPOS市場の定性的分析によると、小売業および宿泊・飲食業におけるデジタル化の進展、企業による拡張性と費用対効果に優れたソリューションの採用拡大、キャッシュレス決済の普及、小売業のデジタルトランスフォーメーション（DX）およびオムニチャネル戦略の拡大を背景として、日本のクラウドPOS市場は今後も拡大すると予測される。市場の主要企業としては、Square、Shopify、Toast、Lightspeed、Clover、Revel Systems、NCR、およびPayPalが挙げられる。
目次
● 日本のクラウドPOS市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場参入企業の評価
● 2036年までの日本クラウドPOS市場における需要および市場機会の分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：コンポーネント別、タイプ別、企業規模別、用途別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本クラウドPOS市場のセグメンテーション
● コンポーネント別：