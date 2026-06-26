調査レポート：「子育て世帯の住まい選びと自治体の子育て支援」市場調査2026（株式会社コズレ）
子育て情報メディア「コズレマガジン」を運営する株式会社コズレ（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本大希、以下コズレ）は、2026年6月に実施した「子育て世帯の住まい選びと自治体の子育て支援」市場調査2026について結果をまとめ、本日レポートを発行いたします。
概要
住宅購入・住み替えに関心を持つ子育て世帯は約45%にのぼり、「具体的に計画・検討している」が約12%、「いつかはしたいが、まだ具体的には考えていない」が約33%であることがわかった。検討のきっかけは「妊娠・第一子の出産」が最多で、具体的に計画・検討している層（具体的検討層）では約70%、いつかはしたいとする層（潜在検討層）でも約31%を占めた。
エリア選定にあたり自治体の子育て支援策を意識する層は約7～9割にのぼった。支援策が「影響する」とした層は具体的検討層で約72%、潜在検討層で約90%に達し、いずれの層でも支援策が無視できない選定要素となっていることが示された。
重視する支援策は検討段階によって異なることも明らかとなった。具体的検討層では「教育環境」が約47%、「子育て施設の充実度」が約45%、「医療費助成」が約44%と並んだ一方、潜在検討層では「医療費助成」が約66%で突出してトップとなった。
さらに、支援が手厚いエリアであれば予算や物件条件を多少妥協してもよいと考える層は具体的検討層で約76%、潜在検討層で約64%にのぼった。
調査項目
●第一子（長子）の年齢
●現在の住まいの形態
●今後の住宅購入・住み替えへの関心
●住宅の購入・住み替えの検討を始めた（始める予定の）時期・きっかけ
●希望する物件種別
●エリア選定における自治体の子育て支援策の影響度
●特に重視する自治体の子育て支援策
●子育て支援策の情報を調べ始めるタイミング
●支援が手厚いエリアでの予算・物件条件の妥協意向
調査
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
https://cozre.co.jp/blog/20000 （レポートURL）
調査主体：コズレ子育てマーケティング研究所
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：妊娠中および0歳以上の子を持つ親
調査期間：2026年6月4日（木）～2026年6月24日（水）
有効回答者数：565名
調査監修：早川 修平（株式会社コズレ 取締役／MBA）
※詳しい調査内容やプロモーションのご提案につきましてはお気軽にお問合せください。
【株式会社コズレについて】
株式会社コズレは"子育ての喜びをもっと大きく！"を経営理念とし、「情報を求めるママパパ」に「適切なコンテンツ」をお届けする、子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）を運営しています。
「cozreマガジン」は、妊娠中から小学生低学年の子どもを持つ20代～40代のママパパを中心にご利用いただき、個人情報のご登録は世帯情報登録100万件、親子情報登録200万人を超えて急速に拡大中です。
この会員の属性情報と行動履歴情報を集積した国内最大級の「子育てビッグデータ」を活用し、クライアント様に対して各種マーケティングソリューションのご提供や新商品開発のご支援をしております。
＜企業概要＞
名称 ：株式会社コズレ / Cozre Inc.
所在地 ：東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork
設立 ：2013年7月1日
会社HP ：https://www.cozre.co.jp/
代表取締役：松本 大希
事業内容 ：インターネットメディア事業
子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）
受賞歴 ：新日本有限責任監査法人「EY Innovative Startup 2018」Child Rearing部門
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社コズレ 担当：早川
TEL：03-6265-6877 Mail：pr@cozre.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353574/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社コズレ
概要
住宅購入・住み替えに関心を持つ子育て世帯は約45%にのぼり、「具体的に計画・検討している」が約12%、「いつかはしたいが、まだ具体的には考えていない」が約33%であることがわかった。検討のきっかけは「妊娠・第一子の出産」が最多で、具体的に計画・検討している層（具体的検討層）では約70%、いつかはしたいとする層（潜在検討層）でも約31%を占めた。
エリア選定にあたり自治体の子育て支援策を意識する層は約7～9割にのぼった。支援策が「影響する」とした層は具体的検討層で約72%、潜在検討層で約90%に達し、いずれの層でも支援策が無視できない選定要素となっていることが示された。
重視する支援策は検討段階によって異なることも明らかとなった。具体的検討層では「教育環境」が約47%、「子育て施設の充実度」が約45%、「医療費助成」が約44%と並んだ一方、潜在検討層では「医療費助成」が約66%で突出してトップとなった。
さらに、支援が手厚いエリアであれば予算や物件条件を多少妥協してもよいと考える層は具体的検討層で約76%、潜在検討層で約64%にのぼった。
調査項目
●第一子（長子）の年齢
●現在の住まいの形態
●今後の住宅購入・住み替えへの関心
●住宅の購入・住み替えの検討を始めた（始める予定の）時期・きっかけ
●希望する物件種別
●エリア選定における自治体の子育て支援策の影響度
●特に重視する自治体の子育て支援策
●子育て支援策の情報を調べ始めるタイミング
●支援が手厚いエリアでの予算・物件条件の妥協意向
調査
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
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調査主体：コズレ子育てマーケティング研究所
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：妊娠中および0歳以上の子を持つ親
調査期間：2026年6月4日（木）～2026年6月24日（水）
有効回答者数：565名
調査監修：早川 修平（株式会社コズレ 取締役／MBA）
※詳しい調査内容やプロモーションのご提案につきましてはお気軽にお問合せください。
【株式会社コズレについて】
株式会社コズレは"子育ての喜びをもっと大きく！"を経営理念とし、「情報を求めるママパパ」に「適切なコンテンツ」をお届けする、子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）を運営しています。
「cozreマガジン」は、妊娠中から小学生低学年の子どもを持つ20代～40代のママパパを中心にご利用いただき、個人情報のご登録は世帯情報登録100万件、親子情報登録200万人を超えて急速に拡大中です。
この会員の属性情報と行動履歴情報を集積した国内最大級の「子育てビッグデータ」を活用し、クライアント様に対して各種マーケティングソリューションのご提供や新商品開発のご支援をしております。
＜企業概要＞
名称 ：株式会社コズレ / Cozre Inc.
所在地 ：東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork
設立 ：2013年7月1日
会社HP ：https://www.cozre.co.jp/
代表取締役：松本 大希
事業内容 ：インターネットメディア事業
子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）
受賞歴 ：新日本有限責任監査法人「EY Innovative Startup 2018」Child Rearing部門
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社コズレ 担当：早川
TEL：03-6265-6877 Mail：pr@cozre.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353574/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社コズレ
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