隠す美容から卒業！心と体を整え、自分らしい美しさを育てる、大人のための美容本。――新刊書籍『メイクアップアーティストがたどり着いた 心、生き方、ときどきメイク』（著者：レイナ）7月9日（木）発売
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株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『メイクアップアーティストがたどり着いた 心、生き方、ときどきメイク』（著者：レイナ）を7月9日（木）に発売いたします。
■『メイクアップアーティストがたどり着いた 心、生き方、ときどきメイク』
・アマゾン：https://amzn.to/4uTCOFe
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100410600
■内容紹介
2万人のメイクをしてきた
人気メイクアップアーティストがたどり着いた、
“いくつになってもキレイな人”の共通点。
それは、ただ若く見せることでも、
欠点を隠すことでもありませんでした。
大切なのは、
心と体、生き方を整え、自分本来の魅力を引き出すこと。
本書では、
メイクのテクニックだけでは変えられない
「顔つき」「雰囲気」「美しさの土台」を整える方法を、
美容・心・生活習慣の面から丁寧に紹介します。
◎大人になったら“顔立ち”よりも“顔つき”
◎頭を使いすぎた日は眉間をケアする
◎１日の終わりを感謝で締めくくると睡眠の質が変わる
◎40～50代は“美しさの第二成長期”
◎隠しすぎない、自然に見えるカバーのコツ
◎血液、ホルモン、エネルギーを巡らせる習慣
年齢を重ねるほど、
人はもっと美しくなれる。
■商品情報
書名：メイクアップアーティストがたどり着いた 心、生き方、ときどきメイク
著者：レイナ
定価：1,760円
ISBNコード：9784837941064
発売日：2026年7月9日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4uTCOFe
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100410600
■著者紹介
著者：レイナ
メイクアップアーティスト。1978年生まれ。
早稲田大学卒業後、大手化粧品会社に勤務し、美容師免許を取得。2006年よりフリーランスのメイクアップアーティストとして活動を開始。女優、モデル、文化人など幅広い世代のヘアメイクを手がける。
年齢や顔立ちにとらわれず、その人本来の美しさを引き出すメイクに定評があり、美容誌でのメイク監修や連載も多数。執筆、講演など多方面で活躍中。レイナメイク・研究所では、後進の育成にも力を入れる。
プライベートサロン「Crystalline（クリスタリン）」主宰。完全予約制のプライベートメイクセッションでは、一人ひとりの悩みに寄り添った実践的なアドバイスが支持を集めている。
著書に『「いくつになってもキレイな人」のメイク』（三笠書房≪知的生きかた文庫≫）、『眉の本』（光文社）、『45歳からの自分を好きになるメイク』（主婦と生活社）などがある。
◆◆◆ プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
エックス 編集：https://x.com/tw_mikasa
エックス 営業：https://x.com/mikasashobo
エックス デジタル：https://x.com/mikasabooksjp
エックス 翻訳：https://x.com/mikasa_honyaku
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
配信元企業：株式会社三笠書房
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新刊書籍『メイクアップアーティストがたどり着いた 心、生き方、ときどきメイク』（著者：レイナ）を7月9日（木）に発売いたします。
■『メイクアップアーティストがたどり着いた 心、生き方、ときどきメイク』
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・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100410600
2万人のメイクをしてきた
人気メイクアップアーティストがたどり着いた、
“いくつになってもキレイな人”の共通点。
それは、ただ若く見せることでも、
欠点を隠すことでもありませんでした。
大切なのは、
心と体、生き方を整え、自分本来の魅力を引き出すこと。
本書では、
メイクのテクニックだけでは変えられない
「顔つき」「雰囲気」「美しさの土台」を整える方法を、
美容・心・生活習慣の面から丁寧に紹介します。
◎大人になったら“顔立ち”よりも“顔つき”
◎頭を使いすぎた日は眉間をケアする
◎１日の終わりを感謝で締めくくると睡眠の質が変わる
◎40～50代は“美しさの第二成長期”
◎隠しすぎない、自然に見えるカバーのコツ
◎血液、ホルモン、エネルギーを巡らせる習慣
年齢を重ねるほど、
人はもっと美しくなれる。
■商品情報
書名：メイクアップアーティストがたどり着いた 心、生き方、ときどきメイク
著者：レイナ
定価：1,760円
ISBNコード：9784837941064
発売日：2026年7月9日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4uTCOFe
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100410600
■著者紹介
著者：レイナ
メイクアップアーティスト。1978年生まれ。
早稲田大学卒業後、大手化粧品会社に勤務し、美容師免許を取得。2006年よりフリーランスのメイクアップアーティストとして活動を開始。女優、モデル、文化人など幅広い世代のヘアメイクを手がける。
年齢や顔立ちにとらわれず、その人本来の美しさを引き出すメイクに定評があり、美容誌でのメイク監修や連載も多数。執筆、講演など多方面で活躍中。レイナメイク・研究所では、後進の育成にも力を入れる。
プライベートサロン「Crystalline（クリスタリン）」主宰。完全予約制のプライベートメイクセッションでは、一人ひとりの悩みに寄り添った実践的なアドバイスが支持を集めている。
著書に『「いくつになってもキレイな人」のメイク』（三笠書房≪知的生きかた文庫≫）、『眉の本』（光文社）、『45歳からの自分を好きになるメイク』（主婦と生活社）などがある。
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社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
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エックス 編集：https://x.com/tw_mikasa
エックス 営業：https://x.com/mikasashobo
エックス デジタル：https://x.com/mikasabooksjp
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